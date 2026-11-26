Cómico, actor, comunicador, activista... y lo que le echen. Lamine Thior ha pasado por Menudo cuadro para hablar sin rodeos de su recorrido vital y profesional, de los oficios que ha ido sumando en la comedia y la interpretación, y de cómo mira el racismo cotidiano desde la crítica social y el humor.

En esa charla sobre su historia personal, también ha desmontado uno de los prejuicios más extendidos en torno a la migración: "Hay mucha gente que da por sentado que solo se puede venir en patera", una suposición que suele asomar cuando le preguntan cómo llegó, dando por hecho que no existe otra vía desde África. Frente a ese tópico, ha recordado que nació en Senegal, que viajó en avión primero a Huelva, por el trabajo de su padre como marinero, y que con cinco años se trasladó a Algeciras.

De dudar de los escenarios a abrirse hueco en la comunicación

Aunque empezó a asomarse a los escenarios en 2016, Lamine ha contado que dejó de subirse al año siguiente porque el ambiente que veía entonces no le convencía. "Lo dejé en 2017 porque no me caían bien los cómicos, ¿vale? Me parecían muy cuñados, me parecían muy señores todos. Y yo diciendo: 'Esto no es para mí", ha explicado.

El regreso llegó en 2021 gracias a Asaari Bibang, a quien había saludado años atrás tras una sesión de La Riot Comedy y que le propuso abrir su espectáculo en Gran Vía. "Me dice: 'Mira, tú te vienes, si la cagas, no te vuelvo a llamar'. Y ya está", ha relatado entre risas sobre aquel empujón que le llevó a consolidar su faceta escénica, compartir proyectos como No hay negros en el Tíbet junto a Bibang y Frank T y reivindicar las redes de apoyo frente al individualismo.

Ese cruce de registros, el stand-up, la ficción televisiva y la colaboración en programas, define hoy su perfil polifacético. En la entrevista ha recordado su primera etapa en RTVE en 2018 con Servir y proteger, tras aparecer antes en Centro Médico, y su paso por espacios como Late Xou o Al cielo con ella. De la televisión le atrae tanto el trabajo de creación y equipo como su capacidad para construir imaginarios y reflejar la sociedad, citando entre sus referentes a Henar Álvarez, Marc Giró, Trevor Noah o Jimmy Fallon.

Crítica social, "pornosufrimiento" y lógicas del racismo

Buena parte de la charla ha girado en torno a las dinámicas del racismo en España y a cómo se aborda en el debate público. Lamine ha hablado de las paradas policiales aleatorias que ha sufrido, calculando que a lo largo de su vida pueden rondar las doscientas, y ha explicado por qué evita quedarse únicamente en el relato del golpe más duro para buscar el morbo. "Hace tiempo que ya no los cuento así. Creo que cuando es algo que es muy heavy, la gente dice: 'Madre mía, cómo son los que te han hecho eso'. Nunca pasa por 'cómo somos'. Siempre es: 'Has tenido mala suerte'. Se queda como anecdótico y sirve para alimentar el morbo del sufrimiento. Yo lo llamo el pornosufrimiento", ha razonado.

En esa misma línea crítica, ha puesto el foco en las lógicas que sostienen los discursos de exclusión y en las preguntas que suelen pasarse por alto al hablar de migración o de prejuicios cotidianos. Al comentar en la sección 'Grandes cuadros de la historia' el recordado momento de OT 2020 entre Natalia Jiménez y Nía, o el peso histórico de palabras como "mulato", ha señalado cómo los estereotipos y la falta de pedagogía o de reacción frente a comentarios fuera de lugar terminan pesando sobre quienes los reciben.

También ha abordado la hipersexualización de los hombres negros, desde mensajes en aplicaciones de citas hasta comentarios en la calle o presiones estéticas, y el debate sobre la representación en pantalla a partir de figuras como Roxana Dupre en los años 70 o Francine Gálvez en los 90, analizando qué factores han condicionado la presencia y visibilidad de las personas negras en la televisión.

Cuándo ver ¡Menudo Cuadro!

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