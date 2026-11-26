Antonia San Juan ha tomado la palabra desde casa. La actriz, directora y guionista ha sido la gran protagonista de El perro andaluz, que esta semana ha trasladado su plató al Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria. En conversación con Manu Sánchez, la intérprete ha recorrido algunos de los episodios más significativos de su vida y su carrera, sin eludir los asuntos que marcan la actualidad nacional.

En el último programa antes de las elecciones del 29 de noviembre, San Juan ha compartido su particular manera de entender la libertad, el compromiso y el ejercicio de una profesión que le ha permitido construir un universo creativo propio.

El perro andaluz by Manu Sánchez El perro andaluz - Temporada 2 - Programa 14: Antonia San Juan Desde Andalucía al mundo y, esta semana, desde Canarias para toda España. ‘El perro andaluz by Manu Sánchez’ cruza el Atlántico y sitúa su plató en el emblemático Teatro Pérez Galdós de Las ... rtve play

El cáncer, una experiencia compartida

La entrevista ha llevado a una conversación sobre el cáncer, una experiencia vital que comparten Antonia San Juan y Manu Sánchez. La actriz ha recordado cómo afrontó el diagnóstico y reflexiona sobre cómo la enfermedad ha cambiado su manera de mirar la vida.

San Juan también ha abordado la exposición pública que acompañó a su diagnóstico y su voluntad de preservar su identidad artística más allá de la enfermedad.

"En diciembre del año pasado fue la última quimio y en marzo me quitaron toda la medicación. Pues ayer fue la primera vez que tuve miedo a las revisiones que he tenido hoy. Me he hecho un TAC, pero ayer noté la tristeza y el terror, a pesar de dormir bien y hacer meditación, pero sí, tuve miedo. No van a decirte nunca que estás curado, ni hablamos de los efectos secundarios de la quimio, pero uno va aceptando su cuerpo. Cuando la gente dice ‘me gustaría ser la de antes’, me sorprende. No podemos ser la de antes, ni siquiera la de ayer. Quiero ser la de ahora, aceptando el cáncer y aprendiendo a vivir la vida de otra manera. Cuando se vive sabiendo que hay un final, se vive muy bien. No te dejas nada para mañana".

La libertad y el compromiso de una voz propia

La memoria familiar ha servido de punto de partida para abordar la actualidad política y social. Antonia San Juan ha recordado la figura de su abuela paterna, uno de sus grandes referentes vitales, y la historia de una familia marcada por la represión franquista.

"Mi padre no era comunista, sino que era ‘el comunista’. Él ayudó, en su momento, a muchos políticos para que salieran adelante todas las campañas y haciendo que la propaganda ocupara un lugar. Cuando mi padre enfermó no apareció nadie. Él no estaba huérfano, pero sí tenía un sentimiento de ingratitud. No murió en la indigencia porque tenía familia, pero si de una manera precaria".

La defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ y la educación en igualdad también han formado parte de la conversación. El programa ha recuperado imágenes del pregón que la actriz pronunció en Torremolinos, invitándola a reflexionar sobre la evolución de los derechos y las libertades individuales desde entonces.

Coincidiendo con el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Manu Sánchez ha rescatado además uno de sus monólogos más recordados,Mi hija Mari, para abordar el feminismo y la violencia contra las mujeres.

Canarias, el derecho a hablar con acento propio

Volver a su tierra natal ha permitido a Antonia San Juan revisar sus orígenes y las circunstancias que marcaron sus primeros pasos en la interpretación. La actriz ha recordado las dificultades que encontró para acceder a la formación artística y las exigencias a las que se enfrentó por su acento canario.

"Cuando llegué a Madrid a la Escuela de Arte dramático me echaron hasta en tres ocasiones porque decían que no se me entendía al hablar. Llevo 45 años en Madrid, pero jamás he renunciado a mi acento", ha recordado al hablar de aquellos años y de su decisión de continuar dedicándose a la interpretación.

De La Agrado a Estela Reynolds: una carrera en libertad

La Agrado, de Todo sobre mi madre, y Estela Reynolds, de La que se avecina, ocupan un lugar destacado en la memoria colectiva de los espectadores. Antonia San Juan ha reflexionado sobre lo que estos personajes han significado en su trayectoria y sobre la dificultad de escapar de las etiquetas que acompañan al éxito.

"De todos los papeles que he hecho, me quedo con mi hija mari porque es el sello de mi tierra", ha confesado al valorar su recorrido profesional y su decisión de escribir, dirigir e interpretar sus propias obras.

El encuentro también ha contado con Petite Lorena, con quien compartió reparto en Del lado del verano (2012), película escrita y dirigida por la propia San Juan, y con el humorista Kike Pérez. Una ocasión para compartir experiencias profesionales y reivindicar el lugar de la comedia en la cultura y romper con todos los estereotipos que se siguen teniendo de los canarios.

La realidad migratoria, desde Canarias

La actualidad ha tenido también un espacio destacado de la mano de Loueila Sid Ahmed Ndiaye, abogada especializada en extranjería, migraciones y derechos humanos. La experta ha abordado la situación migratoria en Canarias, con especial atención a El Hierro, los mecanismos de acogida y la responsabilidad de las instituciones nacionales y europeas.

"No puede ser que todo el odio lo volquemos sobre las personas más vulnerables. Ellos saben que sus amigos y hermanos murieron intentando llegar, pero nunca se pondrían en riesgo si las circunstancias en las que viven fuesen buenas. Si les facilitaremos la llegada… no pondrían su vida en peligro". Además, ha querido añadir: "Si buscas entre los inmigrantes un delincuente lo vas a encontrar, pero también a un pianista, a un profesional… Y si buscas a un delincuente entre futbolistas o en cualquier profesión también lo hay. Todo depende de las gafas con la que queramos mirar la realidad de la gente".

Antonia San Juan, ante las preguntas de Quintero y el confesionario

La actriz también se ha enfrentado a una de las emblemáticas preguntas de Jesús Quintero: ¿con los años se ha hecho más de derechas que de izquierdas? Una reflexión que ha dado paso a la complicidad y la irreverencia del particular confesionario de El perro andaluz: "Todo está muy polarizado. Tengo amigas de derechas, muy de derechas, pero yo no puedo ser derechas, es una imposibilidad que tengo. No puedo. No es por nada, es que no puedo".

La libertad personal, los recuerdos de profesión, su relación con el éxito y sus pecados más confesables han protagonizado el tramo final del encuentro. "He robado mucho, he robado para comer cuando no tenía trabajo y nadie me daba oportunidades", ha respondido San Juan en una de las confesiones de la noche.

Como manda la tradición del programa, Manu Sánchez ha cerrado la entrevista entregando su particular cartera ministerial y nombrándola ministra.

Horario y dónde ver El perro andaluz

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