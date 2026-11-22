Los mejores videopódcasts están en EN PLAY. Actualidad, fútbol, literatura, humor e internet son algunos de los temas que se dan la mano en la programación de EN PLAY, que se puede ver en directo en RTVE Play en un horario que va de las 16.00 horas hasta la medianoche. Tras su emisión, todos ellos se pueden ver bajo demanda en RTVE Play.

Te contamos la parrilla de los próximos días de EN PLAY para que no te pierdas nada.

Así somos (lunes)

Un viaje junto a Molo Cebrián y Luis Muiño (Entiende Tu Mente) para descubrir, desde el punto de vista de la psicología, aquello que nos hace humanos. Queremos ayudarte a conocerte mejor. A conocernos mejor. A entender cómo somos… tú, nosotros, el vecino del 4º, esa persona que te cae tan mal o aquella compañera que siempre te echa una mano.

Así somos Así somos - Temporada 2 - Programa 6: ¿Somos prejuiciosos? Los psicólogos Molo Cebrián y Luis Muiño se adentran en el territorio de los prejuicios ¿Qué prejuicios sueles despertar en los demás? rtve play

¿Cómo? A través de historias reales y curiosas de las que luego extraemos psicoaprendizajes. Historias que cobran vida gracias al archivo de RTVE.

La semana (lunes)

Conducido por Pepa Bueno, La Semana es un videopódcast de reportajes en profundidad donde conviven las historias y el análisis periodístico. En esta segunda temporada, el formato profundiza en aquellos temas lejos del foco mediático pero que marcarán nuestro tiempo.

La Semana La Semana, con Pepa Bueno - La cara B de Onlyfans OnlyFans mueve millones en la industria del sexo, pero ¿quién obtiene realmente los beneficios de una plataforma donde el 97 % de las creadoras son mujeres? rtve play

El videopódcast ha sido reconocido en los prestigiosos Signal Awards con la medalla de plata en la categoría de Most Innovative Videopodcast, gracias a su episodio Memoria LGTBIQ+.

Fútbol de calle (lunes)

Un videopódcast presentado por cuatro pichichis de élite: Antoni Daimiel, Javier Nácher, La Sotanita y Pedro 'el Ingeniero'. Fútbol de calle es un formato que aterriza como la tertulia de barra de bar y de banco de parque del fútbol en versión pachanga-premium.

Fútbol de calle Fútbol de calle - Programa 6 - La previa del Alemania-Países Bajos con Miguel Maldonado No sabemos cómo les va a sentar trabajar dos días seguidos a Antoni Daimiel, Javi Nácher, La Sotanita y Pedro El Ingeniero, y sobre todo después de la derrota amarga de España ante Inglaterr ... rtve play

Alejado de debates pesados o turras tácticas, este programa viene para hablar de fútbol real, de barro y con más calle que un GPS. La tertulia semanal más loca y divertida futbolera en clave de memes y humor.

Close Friends (lunes)

Nadie conoce mejor a una figura pública que su entorno de confianza. Cada semana, artistas, creadores de contenido y rostros destacados del panorama digital y cultural no acudirán solos. Lo harán acompañados de esa persona clave de su pasado, el amigo del pueblo de toda la vida, el compañero de pupitre o de universidad, que estuvo ahí antes de que llegara la fama.

Close Friends Close friends - Episodio 8 - Paula Ibáñez y Javi Martín La creadora de contenido Paula Ibáñez acude a 'Close Friends' con su amigo Javi Martín, también influencer. ¿Sabías que su relación de amistad nació con un follow de Instagram? rtve play

Influ-Realismo mágico (martes)

Lorena Macías sigue sacando el jugo más ácido a los descalabros y torpezas de ciertos influencers. La experta en influencer marketing vuelve con su ánalisis crítico sobre la industria y sus personajes.

Influ-Realismo Mágico. En Play Influ-Realismo Mágico - Temporada 2 - Programa 5: Vivir del cuento, con David Trías y Puri Vicente Desmontamos la fantasía de que los libros llegan al mundo por una combinación de talento y una editorial que descubre una obra extraordinaria como el gorrino trufrerol rtve play

Control central (martes y jueves)

Programa de entretenimiento que toma el control de la televisión para seleccionar, rebobinar, congelar, ampliar y comentar los momentos más destacados, sorprendentes, virales y surrealistas de la actualidad televisiva. A través de conversaciones, entrevistas, archivo y numerosas microsecciones, Ángela Fernández y David Andújar proponen jugar con la televisión y encontrar nuevas lecturas a aquello que ya hemos visto. Para ello, cuentan con la ayuda de la colaboradora Irene Ramírez.

Control central Control central - Programa 12 ¿Cuántos fuegos se pueden apagar al día al frente de la comunicación de RTVE? Hoy en Control Central, Ángela Fernández y David Andújar reciben en el plató a María Eizaguirre rtve play

FOMO total (martes)

Javi Hoyos y Núria Marín, dos periodistas acostumbrados a seguir muy de cerca todo lo que ocurre en redes sociales, nos acercan a todo lo viral, polémico o inesperado que suceda en internet.

Fomo total Fomo total - Programa 4 - Alfon de la Rocha 'FOMO TOTAL' vuelve una semana más con Javi Hoyos y Núria Marín para repasar todo lo que está pasando en redes sociales. Esta semana, el programa se mete de lleno en las polémicas de los inf ... rtve play

Su título juega con el término FOMO, acrónimo de fear of missing out, que hace referencia al miedo a perderse algo de lo que todo el mundo está hablando. Un radar de la actualidad digital, con un tono cercano y divertido, repasando los temas que están marcando la conversación en redes, comentando sus protagonistas y recuperando las anécdotas más comentadas de la semana, con el estilo que les ha hecho conocidos en internet.

No solo debate (martes)

Con humor, datos y voces que no siempre piensan igual, el programa aborda temas de actualidad desde perspectivas distintas, combinando experiencias personales, expertos y personas directamente afectadas.

No solo debate No solo debate - Programa 6 - ¿Protestar sin molestar? Huelga y activismo ¿Se puede cambiar el mundo de forma cómoda? En este episodio hablamos de activismo, de protestas y del poder de la movilización. rtve play

Además de los invitados, que cambiarán en cada episodio, Marc Biarnés contará con un compañero fijo e inesperado: una batidora. Convertida en símbolo del formato, servirá para mezclar ideas, triturar lugares comunes y comprobar si, después de escuchar al otro, seguimos pensando exactamente lo mismo.

Trama Queens (miércoles)

Puede que Dalí, García Lorca o Virginia Woolf no tuvieran redes sociales, pero sus vidas tenían todos los ingredientes para hacerse virales. Porque, aunque cueste creerlo, los grandes nombres de la literatura tienen mucho más en común con las Kardashians o Harry Styles de lo que imaginamos.

Trama queens Trama Queens - Episodio 4: ¿Quién nos enseñó a desear? Los libros, el deseo y los amores que tuvieron que esconderse. Samantha Hudson nos habla sobre literatura y sus referentes. Esto es 'Trama Queens'. rtve play

En Trama Queens, Patricia Fernández y Elísabet Benavent rescatan las historias más jugosas del universo literario para reinterpretarlas con humor, una mirada contemporánea y muchas referencias a la cultura pop. Una forma de descubrir todo lo que nunca nos contaron sobre los grandes libros, porque detrás de cada obra maestra puede esconderse un salseo digno del mejor reality.

Memes & Dramas (miércoles)

Un formato coral, gamberro y directo presentado por Marina Rivers y Rubén Avilés en el que el humor y el entretenimiento toman el control. Colaboradores famosos irrumpen en la mesa para aportar su propio lore y sumergirse en los temas que nos obsesionan, nos dividen y nos hacen reír.

Memes & Dramas Memes & Dramas - Programa 4 Marina Rivers y Rubén Avilés reciben en el plató de MEMES & DRAMAS a las reina del 'Royal Salseo', Núria Marín, y a la colaboradora Lucía Goba. rtve play

A través de secciones desenfadadas y los dilemas más comprometidos de las redes, venimos a reírnos y a discutir con muy buena aura. Porque si llega el fin del mundo... ¡que nos pille bailando!

Vale ya! (miércoles)

Valeria Ros explota las características que la han convertido en referente de la comedia y el entretenimiento con monólogos y la visita de divulgadores y divulgadoras en temas como arte, ciencia, historia y entrevistas a personajes de actualidad que parten de la complicidad y cercanía.

Vale ya! Vale ya - Programa 9 En la mitología primigenia griega, el vacío o abismo inicial generador del cosmos se denominaba Khaos. Pues eso es lo que te ofrece hoy Valeria Ros, un caos que acaba convirtiéndose en un mu ... rtve play

Estará acompañada en su aventura por Ana Brito, una cómica que ha sabido crear una comunidad en base a su talento y cercanía. Ambas tendrán a su lado a uno de los personajes más peculiares de la cultura de las redes sociales: Necko Vidal.

Mañana Más Late (miércoles)

El gran atractivo de cada entrega, presentada por Ángel Carmona y Antonio Vicente, es la presentación de una banda invitada sorpresa, cuya identidad se mantiene en secreto incluso para el público asistente. Los músicos actúan tras un biombo jugando con sombras y versionando una canción para que la audiencia intente adivinar de quién se trata antes de desvelar su rostro.

Mañana Más Late Mañana más Late - Programa 2 - Puño Dragón, Anni B Sweet y Berta Prieto Doble sorpresa con Puño Dragón subiéndose al escenario de Mañana Más Late. También hablamos con Anni B Sweet de su disco 'Alegría' y con la actriz Berta Prieto rtve play

Además, cada programa cuenta con invitados de primer nivel del mundo de la cultura. Y todo ello respaldado por una banda residente dispuesta a acompañar los momentos musicales del show.

La Comentada (jueves)

La Comentada, con Patricia Navarro y Javier García, es un contenedor de entrevistas sobre temas de actualidad y a personajes relevantes sobre cuestiones informativas pero también pivotando alrededor de cuestiones filosóficas, sociales o cultural.

La Comentada La Comentada - El debate: Lo que no se ve Descubrimos los entresijos, preparativos y anécdotas que hay tras las duras negociaciones y la organización de los debates electorales en este análisis especial del videopodcast 'La Comentad ... rtve play

¡Menudo cuadro! (jueves)

Salseo, cultura pop y cero filtros. Carlota Corredera, David Insua y David Andújar encienden los micros para sentar en su plató a los personajes más icónicos del panorama nacional. Charlas íntimas, honestas y sin caretas donde la televisión, la infancia, los salseos y las confesiones más inesperadas se mezclan a partes iguales.