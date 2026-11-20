En el cuarto capítulo de Cuánta Guerra, la famosa actriz, cantante y activista LGTB+ Jedet ha protagonizado un emocionante recorrido por las huellas de su pasado familiar, con el objetivo de descubrir qué le sucedió a su bisabuelo Eduardo Izquierdo Requena a lo largo de la Guerra Civil española.

Durante la visita de nuestra presentadora, Conchi Cejudo, a la casa de la abuela de Jedet en Polícar, la artista reconoció que apenas conocía detalles sobre cómo la guerra afectó a su familia, más allá de haber oído que su bisabuelo había estado en prisión por "rojo" y que había sido asesinado.

"Yo soy bastante revolucionaria. Creo que nos llevaríamos muy bien"

La investigación llevó al equipo de Cuánta Guerra a recorrer archivos en Granada y Madrid para reconstruir la biografía de Eduardo Izquierdo, nacido en 1901 en La Peza y de profesión herrero. Los documentos revelaron que era un hombre afiliado a Izquierda Republicana y alfabetizado, un hecho poco común en la época que reflejaba su fuerte compromiso político y su participación en los movimientos sociales del momento.

El estallido de la Guerra Civil en 1936 alteró por completo la vida de la familia. Tras los episodios de violencia desatados en su localidad natal y la llegada de la columna anarquista dirigida por Francisco Maroto, Eduardo marchó como voluntario a Madrid para defender a la República. Allí se integró en las milicias confederales y formó parte de la brigada mixta que participó en la cruenta batalla del Jarama en febrero de 1937. En este enfrentamiento bélico, considerado una de las primeras grandes batallas modernas, el bisabuelo de Jedet resultó herido en el parietal por una explosión, lo que le provocó una sordera permanente.

Jedet, durante la grabación de 'Cuánta Guerra'RTVE Play

"Ahora entiendo muchas cosas"

A pesar de las heridas y de los peligros vividos en el frente, Eduardo logró licenciarse y regresar a La Peza junto a su mujer, Amparo, y sus hijos; un periodo breve en el que nació su hija pequeña, Antonia. Sin embargo, el final de la guerra no trajo la paz para la familia, ya que, en marzo de 1939, con el triunfo del bando franquista, Eduardo fue detenido y encarcelado por su pertenencia al comité revolucionario local.

Aunque fue condenado a reclusión perpetua en la prisión de Granada —una cárcel donde los presos sufrían unas condiciones de hacinamiento, hambre y epidemias terribles—, Eduardo recuperó la libertad en 1946 gracias a un indulto decretado por el régimen franquista tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, las secuelas físicas de la cárcel y la guerra acabaron por pasarle factura a su salud, falleciendo el 9 de septiembre de 1952 a causa de la tuberculosis.

Visiblemente emocionada al final del recorrido, Jedet reflexionó sobre el sufrimiento y la resiliencia de sus familiares, especialmente de su bisabuela Amparo, quien sacó adelante sola a sus ocho hijos en plena posguerra. "Siento mucho orgullo de mi bisabuelo y ahora entiendo muchas cosas de mi abuelo y hasta de mí misma", concluyó la artista tras cerrar este viaje hacia la memoria histórica de los suyos.