Estamos a punto de acabar este 2026, y se acerca el momento de hacer balance de todo lo bueno y lo malo que ha pasado. Y en Aquí la Tierra nuestro balance también incluye hacer un repaso de las precipitaciones, en concreto para descubrir cuál es el lugar en el que más ha llovido en este mes en nuestro país.

¿Por qué es uno de los sitios donde más llueve en España?

Sin lugar a dudas, ese lugar es la Laguna Grande de Gredos, al suroeste de Ávila, a casi 2000 metros de altitud, donde llevan 955 litros por metro cuadrado en 20 días, concentrados sobre todo en 72 horas, entre el 9 y el 11 de noviembre, con las precipitaciones asociadas a las borrascas Bruna y Charles. Todo parece apuntar a que este fin de semana se alcanzarán los 1000 litros.

Pero, la gran pregunta es: ¿por qué llueve tanto en esta parte del Sistema Central? La causa es la interacción del viento y la orografía. Ya que, los vientos templados y húmedos del suroeste, más conocidos como ábregos o llovedores, son impulsados por las borrascas atlánticas, y además en muchos casos cuentan con la energía extra de estar alimentados por un río atmosférico.

Al penetrar entre el sur de Portugal y el Golfo de Cádiz, pueden avanzar libremente al no encontrar ninguna barrera montañosa imponente que los frene hasta que llegan al Sistema Central. Una vez ahí, ese aire cargado de humedad se ve forzado a ascender, enfriándose y condenándose, formando nubes y quedan retenidas durante horas y horas. Lógicamente las laderas orientas a suroeste, es donde más agua se acumula.

En definitiva, la Sierra de Gredos actúa como una auténtica fábrica de lluvia en estas configuraciones atmosféricas. Es el mismo mecanismo que se da en Grazalema y en el norte de Alicante y el sur de Valencia. En este asunto, la orografía juega un papel fundamental.

Aquí la Tierra La Laguna Grande de Gredos, el lugar donde más ha llovido este mes en España Ver ahora

¿Sabías que Aquí la Tierra tiene su propia estación meteorológica?

Todos estos datos se pueden saber gracias a estaciones meteorológicas como la que tenemos en Prado del Rey. Estos aparatos sirven para medir a tiempo real las siguientes variables meteorológicas: temperatura, humedad, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, intensidad y cumulado de precipitación, entre otras cosas.

Esta información se va almacenando y guardando automáticamente para crear una base y luego poder estudiar la evolución de patrones climáticos.

Estos datos son públicos, si quieres consultar los datos de nuestra estación meteorológica puedes hacerlo a través de este enlace.