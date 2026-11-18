Concierto de Año Nuevo 2027: Programa
Programa del 87º Concierto de Año Nuevo 2027 de la Filarmónica de Viena
NOTA: El programa depende de la Orquesta Filarmónica de Viena. Hora peninsular española = Hora central europea.
11:15 – 11:51 aprox. Primera Parte
11:51 – 12:15 Intervalo
12:15 – 13:45 aprox. Segunda Parte
1 Johann Strauss (hijo) y Josef Strauss
Vaterländischer Marsch
2 Josef Strauss
Vals del Delirio, op. 212
3 Eduard Strauss
Saat und Ernte. Polca rápida, op. 159
4 Johann Strauss (hijo)
Künstlerleben. Delirio, op. 316
5 Josef Strauss
Auf Ferienreisen. Polca rápida, op. 133
6 Josef Hellmesberger (hijo)
Danse diabolique
7 Johann Strauss (hijo)
Schatz-Walzer, op. 418
8 Johann Strauss (hijo)
Bitte schön! Polca francesa, op. 372
9 Johann Strauss (hijo)
Leichtes Blut. Polca rápida, op. 319
10 Cécile Chaminade
Callirhoë. Air de Ballet, op. 37, nº 4
11 Johann Strauss (hijo)
Perpetuum mobile. Broma musical, op. 257
12 Johann Strauss (hijo)
Sophien-Quadrille, op. 75
13 Johann Strauss (hijo) y Josef Strauss
Pizzicato-Polka. Polca francesa
14 Piotr Ilich Chaikovski
Vals del ballet «La bella durmiente», op. 66a
15 Philipp Fahrbach (hijo)
Storchschnäbel. Galope, op. 149
16 Josef Strauss
Jocus-Polka. Polca rápida, op. 216
17 Josef Strauss
Mein Lebenslauf ist Lieb' und Lust. Delirio, op. 263
18 Johan Strauss (hijo)
Éljen a Magyar! Polca rápida, op. 332
Felicitación del Maestro y la Filarmónica por el Año Nuevo
19 Johann Strauss hijo
En el bello Danubio Azul - Vals, op. 314 con Ballet
20 Johann Strauss padre
Marcha Radetzky, op. 228
Secuencia de cierre con Fanfarria/Himno de Eurovisión
13:45 aprox. FIN DE LA RETRANSMISIÓN