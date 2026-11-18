Programa del 87º Concierto de Año Nuevo 2027 de la Filarmónica de Viena

NOTA: El programa depende de la Orquesta Filarmónica de Viena. Hora peninsular española = Hora central europea.

11:15 – 11:51 aprox. Primera Parte

11:51 – 12:15 Intervalo

12:15 – 13:45 aprox. Segunda Parte

1 Johann Strauss (hijo) y Josef Strauss

Vaterländischer Marsch

2 Josef Strauss

Vals del Delirio, op. 212

3 Eduard Strauss

Saat und Ernte. Polca rápida, op. 159

4 Johann Strauss (hijo)

Künstlerleben. Delirio, op. 316

5 Josef Strauss

Auf Ferienreisen. Polca rápida, op. 133

6 Josef Hellmesberger (hijo)

Danse diabolique

7 Johann Strauss (hijo)

Schatz-Walzer, op. 418

8 Johann Strauss (hijo)

Bitte schön! Polca francesa, op. 372

9 Johann Strauss (hijo)

Leichtes Blut. Polca rápida, op. 319

10 Cécile Chaminade

Callirhoë. Air de Ballet, op. 37, nº 4

11 Johann Strauss (hijo)

Perpetuum mobile. Broma musical, op. 257

12 Johann Strauss (hijo)

Sophien-Quadrille, op. 75

13 Johann Strauss (hijo) y Josef Strauss

Pizzicato-Polka. Polca francesa

14 Piotr Ilich Chaikovski

Vals del ballet «La bella durmiente», op. 66a

15 Philipp Fahrbach (hijo)

Storchschnäbel. Galope, op. 149

16 Josef Strauss

Jocus-Polka. Polca rápida, op. 216

17 Josef Strauss

Mein Lebenslauf ist Lieb' und Lust. Delirio, op. 263

18 Johan Strauss (hijo)

Éljen a Magyar! Polca rápida, op. 332

Felicitación del Maestro y la Filarmónica por el Año Nuevo

19 Johann Strauss hijo

En el bello Danubio Azul - Vals, op. 314 con Ballet

20 Johann Strauss padre

Marcha Radetzky, op. 228

Secuencia de cierre con Fanfarria/Himno de Eurovisión

13:45 aprox. FIN DE LA RETRANSMISIÓN