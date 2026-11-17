¡Playz está de estreno! La plataforma arranca nueva temporada y no hay mejor forma de hacerlo que con Estúpido Cupido, el primer impro-show pensado para verse en vertical. La serie ya está disponible en la aplicación y, para celebrarlo, han participado en el último programa de Teleplanistas el director y varios de sus protagonistas. El periodista Javi Hoyos, solo ante el peligro sin Marta Verona, ha tenido el reto de sonsacarles la mayor cantidad de salseo que no se ha visto en pantalla.

Daniel Sama, creador de otras producciones para Playz como Área 34, tiene experiencia en crear ficciones, pero esta vez ha querido ir un paso más allá. Estúpido Cupido cuenta con más de 80 capítulos en versión vertical y diez para ver en horizontal. "Es una serie multiformato. La puedes consumir como tú quieras", destaca. El origen de la ficción radica en la obsesión de Sama por los k-drama, las series de Corea del Sur muy populares por mezclar géneros como romance, comedia o acción. "Me gusta recuperar esa idea de las pelis de los 90, de las comedias románticas de toda la vida, pero hacerla versión 2.0, versión de TikTok", sostiene.

Teleplanistas 'Teleplanistas' - Entrevista a Daniel Sama 'Estúpido Cupido' es la nueva apuesta de Playz. Se trata de una serie pensada para verse en el móvil, tal y como cuenta su director, Daniel Sama. Ver ahora

No es la primera vez que el catalán trabaja con creadores de contenido. Esta vez se ha rodeado de más de una decena de ellos con el objetivo de que innoven. "Es una serie en la que tienen que improvisar a partir de una idea base y de unas características, y a ver cómo fluyen", detalla. Daniel Sama confiesa que más de una escena se ha modificado y que alguna se ha quedado en el camino por el buen trabajo que ha hecho el grupo de influencers en apenas una semana. Si hablamos de castin, el director admite que solo tiene una "espinita" —una estrella que no contestó su llamada—, pero se enorgullece de contar con "perfiles muy específicos que conectan mucho con su comunidad".

La cosa no queda ahí. Javi Hoyos no podía perderse una y forma parte de la metaficción Divino Salseo, un espacio donde el periodista filtrará todos los cotilleos del internado en el que se ambienta Estúpido Cupido. Además, los seguidores de la historia descubrirán los secretos del rodaje en Más allá de Estúpido Cupido, 11 programas especiales que narran desde dentro cómo se llevó a cabo la grabación.

Mucho buen rollo, muchas risas y algún que otro drama

Daniel Sama no es el único que ha participado en este Teleplanistas tan especial. Los creadores Pablo Triviño e Irene Silva, que interpretan a Marcos —un "chulo sano"— y a Álex —una chica "muy indecisa y muy atrevida"—, se han unido a esta primera parte de la conversación. Los dos, que a diario suben vídeos a sus redes sociales, reconocen que al principio les daba vergüenza actuar delante de sus compañeros. De hecho, a muchos los desvirtualizaron esa misma semana, pero enseguida sintieron que había mucha confianza en el set, como destaca Triviño. "Me acabé soltando rápido", cuenta Silva, inmersa en un triángulo amoroso entre dos hermanos.

Aunque a primera vista las tramas parecen estar muy manidas, lo cierto es que en Estúpido Cupido se esforzaron por ilustrar las distintas realidades que se pueden vivir hoy en día: desamor, acoso, dificultades académicas, dramas... "Hay mucha diversidad y para nosotros el foco estaba ahí: dar normalidad a todas las situaciones que les pasan a los jóvenes y que deberían pasar así. Creemos que es una serie que ayuda a normalizar situaciones y a diversidades reales en la vida", comenta Daniel Sama.

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Todos los creadores destacan de Sama su cercanía, pero es momento de que el director salga de escena e irrumpan en el plató dos caras nuevas: Ricard García y Boume Errafai. Los jóvenes creadores dan vida a Hugo y a Tarek, miembros de la banda "Los Titanes". García reconoce que su personaje no tiene nada que ver con él —"Yo no soy chulo"—, pero Errafai lo tiene claro: "Soy exactamente igual". Su rutina de grabación, recuerda Irene Silva, era muy intensa: ensayar, estudiar, descansar... aunque contaban con bastante tiempo libre para conocerse más.

Lo adelantaba el director, pero admiten que durante esa semana de grabación durmieron bastante menos de lo que deberían. Las noches daban mucho de sí, como relata Boume Errafai: "Sí que te quedabas un par de horitas...". Por si fuera poco, el equipo de producción tuvo algún que otro problema para localizarlos en sus habitaciones. Tan buen rollo había en el equipo que pensaron en organizar un viaje juntos. De hecho, su grupo de WhatsApp se llama "La casita del amor", pero no podía faltar un poco de drama... ¡uno de los actores ya se ha marchado! ¿Quién será?

¿Y cómo gestionan el tema de la exposición en redes? "Tienes que saber llevarlo", comenta Irene, que siempre lee los comentarios y que en alguna ocasión le han afectado mucho. "Yo voy al psicólogo y me ha enseñado que no son importantes los comentarios negativos de gente que no te conoce", sostiene Ricard García. Él en sus redes se ha mostrado muy ilusionado con el proyecto y sus fans lo han acogido muy bien, algo que no siempre ocurre. Esta experiencia le ha ayudado a varios de ellos a saber que quieren dedicarse al mundo de la interpretación.

¿Cómo de tóxicos son los actores de Estúpido Cupido?

Teleplanistas no sería Teleplanistas si no hubiera un juego de por medio. Pablo Triviño, Irene Silva, Ricard García y Boume Errafai deben mojarse y responder a preguntas cómo quién llegaba siempre tarde al rodaje, quién se enamoraría de verdad en medio de un rodaje o quién es más probable que monte un drama. Pero no solo eso. Echando mano de unas banderas, ¿qué piensan los creadores de contenido sobre que la persona a la que están conociendo sea amiga o amigo de su ex? ¿Es una green o una red flag? ¿Y si te pide la ubicación las 24 horas? ¿O si te dice "te quiero" a la semana de conoceros? ¡Descúbrelo!