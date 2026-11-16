Paula Ibáñez llega a Close Friends sin pelos en la lengua. La creadora de contenido se trae a su amigo Javi Martín a una entrevista llena de confesiones, alguna que otra bastante inesperada, que ni ella misma esperaba decir. Paula Ibáñez se moja sobre dejar de seguir a otros creadores de contenido, triunfar en TikTok y también sobre el amor.

"He dejado de seguir a mucha gente de ese círculo"

La dupla de Paula Ibáñez y Javi Martín se gestó en redes sociales, explican, con un unfollow de por medio que da pie a uno de los temas más jugosos de la entrevista: dejar de seguir a creadores de contenido de TikTok. "A la gente que está todo el rato metida en polémicas la dejo de seguir", cuenta Paula. Aunque dice que no quiere meterse en el tema, al final se suelta en cuanto Alfon de la Rocha menciona a Karina y a Silvana. "He dejado de seguir a mucha gente de ese círculo porque están todo el día hablando de movidas. ¡Fuera, hombre! ¡Qué pereza!", sentencia.

Paula Ibáñez y Javi Martín en 'Close Friends'

Paula cree que lo que triunfa en TikTok ahora es la "gente transparente y natural". Es lo que busca la gente, opina, y no tanto el "enseñar una vida tan idílica" donde al final "es mentira". Esa naturalidad la lleva ella misma por bandera. Nunca le ha dado vergüenza que la gente que la conocía viera lo que subía a redes: "Se reían de mí sin subir vídeos, pues ya subiendo vídeos lo reventaba".

Algo parecido cuenta Javi Martín, también creador de contenido: "De mí se han reído toda la vida". En su caso, las redes sociales fueron "como una vía de escape". Se cerraba en sí mismo y las redes sociales fueron una forma de mostrarse como era. Javi y Paula abogan por ir al psicólogo. "Muchas veces necesitamos tirar de ayuda y por miedo a lo que puedan decir el resto no lo hacemos. Creo que también es bueno hablarlo", explica ella.

La nueva ilusión de Paula Ibáñez

Igual que al principio no quería meterse en polémicas y al final acaba desvelando sus unfollows, a Paula también se le escapa que está empezando algo con otra persona. "Yo tenía mucha coraza y siempre me ha dado miedo a conocer gente, a abrirme, a sentirme juzgada, y ahora mismo he quitado esa barrera y estoy bien", dice antes de confesar que "de momento" están conociéndose.

'Close Friends' entrevista a Paula Ibáñez y su amigo Javi Martín

Una nueva ilusión de la que la creadora de contenido no quiere dar más datos y que, sin embargo, acaba en una charla sobre el amor en toda regla. Mientras Dani Gordo asegura que "somos unos cobardes en el amor" y cuenta su última decepción, Paula Ibáñez habla sobre lo rápido que se tira la toalla. "A día de hoy abandonamos muy fácil. Hay lo mínimo que no nos gusta y cogemos la puerta y nos vamos. Pensamos que todo tiene que ser idílico, nos hemos acostumbrado a ver todo en redes sociales perfecto, a que parezca que las parejas no discuten. A la mínima la gente huye", explica.

Close Friends Close Friends - Quién es quién, con Paula Ibáñez: ¿Conseguirá adivinar el personaje famoso? ¿Quién será el primero en adivinar el famoso que lleva apuntado en la frente? Paula Ibáñez y su amigo Javi Martín se miden a Dani Gordo y Alfon de la Rocha en 'Close Friends'. Ver ahora

Así, entre confesiones, transcurre una entrevista que no te puedes perder. Ya está disponible en RTVE Play, donde puedes encontrar todos los programas que ha ido emitiendo Close Friends, el programa al que artistas, creadores de contenido y rostros destacados del panorama digital y cultural van acompañados de esa persona clave de su pasado, el amigo del pueblo de toda la vida, el compañero de pupitre o de universidad, que estuvo ahí antes de que llegara la fama.