Jacob Petrus en '¡Menudo Cuadro!': "De pequeño era extremadamente vergonzoso, pero la tele te obliga a romper esa barrera"

El plató de ¡Menudo Cuadro! ha recibido este miércoles la visita de uno de los rostros más queridos y reconocidos de la televisión: Jacob Petrus. El presentador de Aquí la tierra ha acudido al programa de RTVE Play para celebrar por todo lo alto su flamante Premio Ondas, concedido por la cobertura informativa del eclipse solar del pasado 12 de agosto. Una charla distendida donde el meteorólogo ha echado la vista atrás para recordar sus orígenes, su salto a la cadena pública y los entresijos de un formato diario que ya forma parte de la memoria afectiva de los espectadores.

Un niño de pueblo amante de la naturaleza

Antes de convertirse en el rostro del tiempo en Televisión Española, Petrus fue un niño extremadamente tímido y muy vinculado al campo. "Yo era extremadamente vergonzoso", recuerda. Esa timidez inicial contrasta con su soltura actual ante las cámaras, un ejercicio diario de superación: "En el momento que sales en la tele a veces te toca hacer otras cosas de cara al público y tienes que romper esa vergüenza".

Su pasión por el medio ambiente no es casualidad. Sus veranos transcurrían en una granja familiar en el Pirineo y en La Cerdanya, entre vacas, conejos y tareas agrícolas que recuerda como "una aventura constante". De hecho, reconoce entre risas que su relación con la naturaleza comenzó recolectando bichos en botes de cristal. Aunque inicialmente fantaseaba con ser periodista tras pasar horas escuchando la radio de pequeño, llegando incluso a retransmitir sus crónicas desde las colas del Dragon Khan en PortAventura, descubrió la geografía y la meteorología como la vía perfecta para unir su vocación divulgativa.

El salto a TVE y el éxito de Aquí la tierra

Tras pasar por diferentes medios, el Grupo Prisa y Telemadrid, Petrus recaló en Televisión Española en 2013 para ponerse al frente de un formato que revolucionó las tardes de La 1. "Llegar a Televisión Española ya era más de lo que podría haber soñado", confiesa.

Aunque al principio le costó soltarse del molde clásico del hombre del tiempo, llegando a rechazar inicialmente las propuestas de dirección para bailar o moverse en plató, hoy celebra haberse comido sus propias palabras. "No hay nada mejor que comernos nuestras propias palabras. Eso significa que hemos evolucionado", apunta, destacando el papel fundamental de los guionistas y del equipo: "Cuando tienes esa sensación de equipo, no hay nada que sea mejor que eso".

Un Ondas histórico por el eclipse solar

El premio gordo ha llegado este año gracias a su inolvidable narración del eclipse solar. Una cobertura histórica que estuvo a punto de perderse por estar disfrutando de sus vacaciones de cumpleaños. "Yo no iba a hacer el programa, estaba de vacaciones porque el 8 de agosto cumplía 50 años", revela. Si hoy forma parte de ese hito televisivo es, en gran parte, gracias a la insistencia de su pareja: "Fue ella la que me dijo desde el primer día que debería estar, y toda la vida se lo agradeceré".

Durante aquella retransmisión en directo, la emoción traspasó la pantalla e incluso le hizo romper a llorar en plató por primera vez. "Fue con un texto sensacional de nuestros guionistas... Tener un guionista es un privilegio, ¡viva los guionistas!", reivindica.

Para cerrar la visita, y tras superar con humor el icónico test de los refranes meteorológicos de la casa, Petrus se enfrentó al temido momento del compromiso final, demostrando una vez más que los terrícolas tienen en él al mejor embajador posible.

Cuándo ver ¡Menudo Cuadro!

Todos los jueves de 17:00 a 18:00 horas podrás disfrutar de una nueva entrega de ¡Menudo Cuadro!, disponible tanto en directo como a la carta en RTVE Play, YouTube, Spotify y RNE Audio.