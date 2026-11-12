Un Gryffindor de Galapagar deja un mensaje importante para J.K.Rowling en 'Podcast, el podcast'

No hace falta recibir una carta de Hogwarts para entrar en Podcast, el podcast. A veces basta con venir de Galapagar, ponerse el uniforme de Gryffindor y llevar los deberes hechos. Quique, uno de los espectadores del nuevo episodio, reúne todos los requisitos. También uno que Miguel Campos, Jorge Yorya y Laura del Val llevan tiempo anunciando: quien venga disfrazado al programa tiene entrevista. Dicho y hecho. Si hay alguien dispuesto a dar la cara con semejante atuendo, habrá que escuchar lo que tiene que contar.

El alumno en cuestión no llega precisamente de nuevas. Conoció el podcast hace un año y, desde entonces, se ha aplicado con una dedicación que ya quisieran algunos profesores de la escuela de magia. Confiesa haberse visto todas las temporadas. Un curso intensivo para ponerse al día con los sketches, las conversaciones y el particular universo de un programa en el que el público también puede acabar formando parte del espectáculo.

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Un mensaje importante para J.K. Rowlling

Pero Quique no solo trae su historial de reproducciones. Aprovecha su intervención para dejar un mensaje a J. K. Rowling, la autora de Harry Potter: "Los trans son personas". Lo ha soltado sin pensárselo dos veces. De Galapagar al micrófono del programa, sin necesidad de pasar por el andén nueve y tres cuartos.

La aparición sirve, además, como recordatorio para quienes estén pensando en asistir a una grabación. Se puede ir a ver Podcast, el podcast y disfrutar desde la grada, pero acudir disfrazado abre otra posibilidad: convertirse en entrevistado. La advertencia lleva tiempo sobre la mesa y Quique demuestra que los presentadores cumplen su palabra. Conviene elegir bien el vestuario y venir con ganas de hablar.

Miguel Campos en su prime interpretativa

Mientras tanto, Miguel Campos parece decidido a recuperar cualquier energía que pudiera haberse quedado por el camino durante su permiso de paternidad. Regresó en el episodio anterior y en esta entrega llega con el repertorio interpretativo completo. Su papel de anciano moribundo provoca una valoración especialmente entusiasta de sus compañeros: "Tu mejor papel en muchísimo tiempo" y "tu mejor registro", comentan Laura y Yorya. Si quieres disfrutar del episodio completo, puedes verlo ya en RTVE Play.

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Podcast, el podcast, también en RNE Audio

Puedes disfrutar de todos los episodios y temporadas de Podcast, el podcast en RTVE Play y RNE Audio (en su versión solo en audio). Mariang fue la primera invitada de esta cuarta temporada, en el episodio que RTVE Play preestrenó la semana pasada. Su paso por ‘Podcast, el podcast’ ya está disponible en la plataforma para quienes quieran ponerse al día con el arranque del programa.

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