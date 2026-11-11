Programación de Los conciertos de La 2 del 14 y 15 de noviembre

Madrid, noviembre de 2026.Los conciertos de La 2 continúa su apuesta por las grandes figuras de la música clásica con dos citas de primer nivel los próximos sábado 14 y domingo 15 de noviembre, protagonizadas por el pianista Javier Perianes y la violista Tabea Zimmermann, acompañados por la Orquesta Sinfónica RTVE.

El espacio musical de La 2 acercará a los espectadores dos actuaciones de referencia en las que confluyen la trayectoria internacional de dos de los intérpretes más prestigiosos del panorama actual y el reconocido trabajo artístico de la Orquesta Sinfónica RTVE.

Sábado 14 de noviembre

El sábado 14, a las 8 de la mañana, podremos ver al pianista onubense Javier Perianes en el Teatro Monumental interpretando el Concierto para piano y orquesta en La menor Op. 54 de Robert Schumann. Javier Perianes es uno de los músicos más destacados de su generación y habitual invitado de las principales orquestas y auditorios internacionales. Su sensibilidad interpretativa, la profundidad de sus lecturas y su compromiso con el repertorio sinfónico y pianístico lo han convertido en una figura imprescindible de la escena musical contemporánea. Completan el programa la Obertura trágica de Johannes Brahms y la Suite de El caballero de la rosa, de Richard Strauss.

Dirige la Orquesta Sinfónica RTVE en este tercer concierto de temporada grabado el pasado 23 de octubre, el maestro titular Alexandre Bloch.

Javier Perianes con Alexandre Bloch y la Orquesta RTVEIsabel Guillén

Domingo 15 de noviembre

El domingo 15, a las 8:30, redifusión del concierto de la prestigiosa violista alemana Tabea Zimmerman con la Orquesta Sinfónica RTVE dirigida por Christoph König, interpretando el Concierto para viola y orquesta Sz. 120 de Béla Bartók. Completó el programa de este concierto, grabado en el Teatro Monumental el 13 de febrero, el Scherzo fantástico de Josef Suk.

Tabea Zimmermann es considerada una de las intérpretes más influyentes de su instrumento. Admirada por su extraordinaria musicalidad y por su constante labor de difusión del repertorio para viola, Zimmermann ofrecerá una muestra de la excelencia artística que la ha situado entre las grandes referencias de la música clásica internacional.

Tabea Zimmermann y la Orquesta RTVEMichael ThalliumMichael Thallium

Los conciertos de La 2 Cada fin de semana, La 2 de RTVE ofrece una selección de los mejores conciertos de música clásica, acercando a los espectadores las actuaciones de destacados intérpretes, directores y formaciones nacionales e internacionales. El programa constituye una de las principales referencias de la difusión musical en la televisión pública española.