Luisa muestra su carácter en 'Valle Salvaje': así ha sido la entrada triunfal que nos ha dejado boquiabiertos

La guerra entre Luisa y Don Hernando promete dejarnos algunos de los momentos más míticos de 'Valle Salvaje'. Hoy hemos visto el primero: la entrada triunfal de Luisa, vestida de noble, en el comedor de la Casa Grande. Está claro que la joven no se apoca ante nada y ante nadie y que, en lugar de tenerle miedo al marqués, ha decidido coger fuerzas y hacerse valer. Ya no tiene miedo a los Gálvez de Aguirre ni a los de Guzmán, y las amenazas de Manuela han tenido el efecto contrario al esperado: solo han conseguido hacerla más fuerte.

Don Hernando estaba a punto de anunciar por enésima vez la boda de Manuela y Alejo, que ya ha acordado con el padre Vidal. Casi no ha dado tiempo a que explique en qué ha consistido su comida con el cura o a que los Gálvez de Aguirre expresen su escándalo porque Luisa le ha interrumpido con una frase lapidaria.

Así ha sido la entrada de Luisa vestida de noble

Como una princesa: así luce Luisa con el vestido que ya le vimos por primera vez en el bautizo de los pequeños Lucas y María y que ha vuelto a utilizar para ponerle a don Hernando los puntos sobre las íes. El marqués procedía a poner fecha al enlace que se ha empeñado que suceda entre Manuela y Alejo y que la pareja ya no sabía como evitar. Ha sido entonces cuando Luisa ha hecho su entrada triunfal dejando boquiabiertos a Rafael, Rosalía, Braulio, Alejo, José Luis o el propio Don Hernando.

No sólo se ha atrevido a entrar en la casa de los duques, vestida como si fuese una más, y a reclamar el lugar que le corresponde y que tanto tiempo ha tardado en aceptar como propio: un lugar frente a Alejo. Sino que se ha atrevido a interrumpir al marqués en mitad de frase con unas palabras que van a seguir reverberando en su cabeza durante un tiempo, no cabe duda.

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Lo que le ha dicho Luisa a don Hernando

La historia de amor de Luisa y Alejo es la más sólida de todo Valle Salvaje. Aunque ha tenido sus idas y venidas, especialmente provocadas por la diferencia de clase que personas como el antiguo duque don José Luis Gálvez de Aguirre no han dejado de recordarle nunca a la criada. Luisa jamás se imaginó que su lugar estuviese junto a un noble, pero uno no elige de quién se enamora. Estos días, ha estado muy presente en Valle Salvaje el recuerdo de Adriana: ella fue la primera que acogió a Luisa como si fuese una más y le enseñó que nadie tenía derecho a tratarla como si fuese menos que nadie solo por su clase social. También las palabras de Victoria, su antigua enemiga, infundiéndole de ánimos y recordándole que su espíritu es el de una guerrera.

Del mismo modo, Alejo nunca ha visto razones para no perseguir los designios de su corazón y tiene muy claro desde el primer día que el suyo pertenece a Luisa. Todas estas experiencias le han conferido a Luisa las fuerzas para decir lo que ha dicho delante de Don Hernando y, más importante aún, delante de todos en Valle Salvaje:

"Esa boda nunca se va a celebrar, don Hernando. Su hija nunca va a casarse con Alejo. Porque Alejo se va a casar con la mujer que realmente ama: conmigo"

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