Juan Luis Cano y Guillermo Fesser reviven Gomaespuma: "El humor ayuda a llegar a tener conversaciones que serían muy complicadas"

Cuatro décadas de humor, radio y complicidad dan para muchas historias. Juan Luis Cano ha visitado El perro andaluz para conversar con Manu Sánchez sobre su trayectoria y los límites del humor, pero la noche ha reservado una sorpresa especial: su reencuentro televisivo con Guillermo Fesser. Los dos integrantes de Gomaespuma han vuelto a compartir pantalla para recordar su trayectoria y analizar la actualidad política de Estados Unidos.

El perro andaluz by Manu Sánchez El perro andaluz - Temporada 2 - Programa 10: Juan Luis Cano, Guillermo Fesser y José Ignacio García Manu Sánchez recibe a Juan Luis Cano y conecta con Guillermo Fesser desde Washington. También acude al plató José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía rtve play

Juan Luis Cano ha defendido el humor como una herramienta para abordar cuestiones que, de otra manera, resultarían difíciles de tratar. Ha reivindicado también la posibilidad de seguir expresando opiniones sobre distintos asuntos de actualidad a pesar de dedicarse al humor.

Gomaespuma vuelve a encontrarse, esta vez desde Nueva York

Uno de los momentos más esperados de la noche ha sido la conexión en directo con Guillermo Fesser desde Nueva York. Los dos integrantes de Gomaespuma han vuelto a compartir conversación con Manu Sánchez, esta vez con la actualidad estadounidense como protagonista.

Las elecciones legislativas celebradas en Estados Unidos el pasado 3 de noviembre y el escenario político del país han protagonizado buena parte de la conversación. Fesser, que reside allí desde hace décadas, ha ofrecido su análisis de la situación y ha compartido su perspectiva sobre el momento que atraviesa el país. "La gente joven ha salido por fin a votar y por primera vez, y yo pensaba que no lo iba a ver nunca, hay un montón de gente que no considera antisemita decir que Netanyahu es un criminal."

Guillermo Fesser también ha reflexionado sobre las consecuencias de los resultados electorales y los límites del poder presidencial en Estados Unidos. "Implica mucho lo que ha pasado en estas elecciones", ha señalado. El periodista ha considerado que ahora el presidente encuentra límites a sus actuaciones dentro del país, aunque conserva importantes competencias en política exterior y defensa, "el presidente ahora no puede hacer lo que le da la gana dentro de Estados Unidos y no puede fastidiar a la gente con el ejército en las ciudades, pero tener el control en el Pentágono sí puede hacer mucho daño en el exterior. Mañana mismo puede hacer lo que le dé la gana". Y ha apuntado que "los demócratas deberán demostrar qué propuestas tienen para conseguir el apoyo de los votantes dentro de dos años."

El reencuentro ha servido también para recuperar el espíritu de Gomaespuma y su manera de combinar información, sátira y humor. Manu Sánchez les ha propuesto imaginar cómo habrían contado algunas de las noticias de estos días si todavía estuvieran juntos frente a los micrófonos.

Una maratón muy particular y mucho arte flamenco

Más allá de la radio y la televisión, Juan Luis Cano ha hablado de su compromiso con la Fundación Gomaespuma y de sus proyectos educativos y de cooperación. Durante la entrevista ha presentado una nueva edición de Maratón pa tós, que se celebrará el próximo 15 de noviembre con un recorrido tan singular como su nombre: 42 metros y 19 centímetros. Una iniciativa solidaria que combina actividades, música y humor para recaudar fondos destinados a la fundación.

La música también ha tenido su espacio con una de las grandes pasiones del invitado: el flamenco. Manu Sánchez ha convertido el escenario en un particular tablao y ha propuesto a Juan Luis un juego en el que ha tenido que poner a prueba su ingenio y su compás.

Como broche a la visita, Juan Luis Cano ha pasado por el confesionario de Manu Sánchez, donde ha respondido a algunas de las preguntas más inesperadas de la noche. "Si la UCO entrara en mi casa, me encantaría que me ayudaran a encontrar un reloj que guardé hace años cuando me iba de vacaciones. Lo escondí tan bien que nunca lo he vuelto a encontrar. Han entrado muchas veces a robar en casa y tengo obsesión. Pero el único reloj que tenía ya no sé dónde está".

Al terminar, ha recibido su correspondiente cartera ministerial y se ha incorporado al particular Gobierno de El perro andaluz.

Horario y dónde ver El perro andaluz

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