José Ignacio García reivindica el peso de Andalucía en la política nacional: "Vamos a condicionar"

José Ignacio García ha sido uno de los protagonistas de la última entrega de El perro andaluz. El portavoz de Adelante Andalucía ha conversado con Manu Sánchez sobre la actualidad política y social, su trayectoria y algunos de los retos que afronta Andalucía. Una entrevista en la que también ha participado Javier Aroca y que ha combinado análisis, humor y confesiones.

El perro andaluz by Manu Sánchez El perro andaluz - Temporada 2 - Programa 10: Juan Luis Cano, Guillermo Fesser y José Ignacio García Manu Sánchez recibe a Juan Luis Cano y conecta con Guillermo Fesser desde Washington. También acude al plató José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía rtve play

La conversación ha abordado la visión de José Ignacio García sobre el andalucismo y el papel que debe desempeñar Andalucía en la política nacional. El político ha explicado que su formación no defiende la independencia, sino una mayor presencia de la comunidad en las decisiones políticas. "Los votos determinantes van a ser los de Adelante Andalucía y ahora vamos a negociar muchas cosas para la clase trabajadora como la ley de vivienda, vamos a mejorar los contratos, la situación de los trenes y el servicio ferroviario, también los cercanías, y vamos a condicionar, pero esta vez desde Andalucía".

José Ignacio García y Javier Aroca analizan la actualidad política

El encuentro también ha servido para analizar distintas cuestiones de actualidad, entre ellas la situación del transporte ferroviario y el papel que la formación aspira a desempeñar en el Congreso de los Diputados. José Ignacio García ha expuesto su postura sobre estas cuestiones y ha defendido la necesidad de que Andalucía tenga mayor presencia en las decisiones políticas nacionales.

A la conversación se ha sumado Javier Aroca para reflexionar sobre la historia del andalucismo político, su representación institucional y la propuesta de Adelante Andalucía de concurrir a las próximas elecciones generales.

Durante su intervención, Aroca ha compartido su visión sobre la manera en la que se interpreta el andalucismo desde otros territorios y espacios políticos. "Yo creo que la izquierda entiende mal Andalucía", ha afirmado, antes de reivindicar una identidad política propia: "Queremos ser andaluces, con nuestra manera de ser y de trabajar y entender España a nuestra manera".

El analista también ha vinculado su concepción del andalucismo con la defensa de los derechos sociales y la memoria histórica. "El andalucismo puede ser muchas cosas, pero lo que no es es cómplice del fascismo", ha señalado. En este sentido, ha defendido que esta identidad debe estar asociada a "igualdad social, vivienda para todos, salarios dignos y suficientes, educación pública y sanidad pública".

Sobria y Serena recorren España a través del arte de insultar

El humor ha llegado de la mano de Sobria y Serena. El dúo, formado por Jazmín Abuin y Arantxa Treus, ha regresado con su particular Oficina contra el centralismo. En esta ocasión, han puesto el foco en los insultos y mensajes de odio que reciben en redes sociales, especialmente aquellos dirigidos a las mujeres. Las humoristas han recorrido las distintas formas de insultar que conviven en la geografía española, convirtiendo el lenguaje popular en materia de comedia.

La sección también ha recuperado la historia del Patronato de Protección a la Mujer, una institución de la época franquista sobre la que RTVE estrena un documental este viernes en La 1 y RTVE Play.

El Patronato. Histéricas, desviadas, descarriadas 'El Patronato', estreno el 6 de noviembre en La 1 y RTVE Play En tres episodios, la serie escucha a quienes conocieron el funcionamiento del Patronato. Testigos, familiares, especialistas y antiguas internas nos conducen desde la maternidad de Peñagran ... Ver ahora

José Ignacio García se confiesa ante Manu Sánchez

La noche ha reservado también un espacio para el lado más desenfadado del portavoz de Adelante Andalucía. En el confesionario de Manu Sánchez, José Ignacio García ha respondido a algunas de las preguntas más inesperadas del programa.

Al preguntarle qué podría encontrar la UCO si registrara su casa, el político ha recurrido al humor para reconocer que, entre tantos compromisos, apenas tiene tiempo para estar en ella: "Hay pelusas en casa porque ahora paso poco". Manu Sánchez ha seguido bromeando: "Son hasta cariñosas, es como que te reciben y vienen a darte la bienvenida".

También ha recordado su valoración de la gestión de las emergencias tras el accidente ferroviario de Adamuz, explicando que felicitó al PP andaluz cuando consideró que su actuación había sido adecuada: "Le di la enhorabuena porque me gustó ver la gestión de las emergencias y la coordinación de todos. Cuando algo va bien, yo lo digo. Cuando no se hace bien, voy a muerte".

Y ante la posibilidad de elegir entre gobernar en la Junta de Andalucía o tener representación en el Congreso, García ha respondido: "Yo quiero ser útil y mi tarea personal es conseguir echar a la derecha y la ultraderecha. Pero sí, lo quiero todo".

Para terminar, Manu Sánchez le ha hecho entrega de su correspondiente cartera ministerial, incorporándolo así al particular Gobierno de El perro andaluz.

Horario y dónde ver El perro andaluz

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