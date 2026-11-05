Relaciones tóxicas, leyendas urbanas y cine de terror en 'Memes & Dramas' con Agoney: "Yo siempre he sido el villano"

Marina Rivers y Rubén Avilés reciben en la nueva entrega de Memes & Dramas a Lucía Goba y Agoney. Con ellos ponen a prueba su cultura musical, calentando motores para la llegada de Hitster, debaten sobre mentiras piadosas y hablan de fenómenos paranormales, relaciones tóxicas y cine de terror, villanos incluidos. Todo eso y mucho más en un nuevo programa de Memes & Dramas, ya disponible en RTVE Play.

Agoney, de "Cine de terror" a ser villano

Hitster llegará próximamente a televisión de la mano de Dani Martínez y Memes & Dramas ha querido unirse jugando. En el arranque del programa, Rubén Avilés, Marina Rivers, Lucía Goba y Agoney han puesto a prueba sus habilidades para reconocer canciones y ordenarlas cronológicamente, con resultados inesperados: el tándem formado por Rubén y Lucía ha ganado por goleada a Agoney, el único que se dedica a la música, a la hora de reconocer canciones. Marina y él solo han acertado "La perla", de Rosalía. Aun así, han conseguido darle la vuelta a la situación. ¿La ronda decisiva? La que les ha hecho buscar la canción que más le pega a Ana Obregón.

Memes & Dramas Rubén Avilés, Marina Rivers, Agoney y Lucía Goba juegan a 'Hitster' Memes & Dramas juega a su particular Hitster. Rubén Avilés y Lucía Goba forman equipo frente a Marina Rivers y Agoney en esta prueba musical Ver ahora

Hablando de música, Agoney ha lanzado hace poco "Cine de terror". "Yo soy como la Mariah Carey de Navidad, pues el de Halloween", asegura Agoney. Es muy fan del género, tanto que en el videoclip de la canción, que él mismo ha dirigido, rinde homenaje a sus clásicos. También, por supuesto, a Scream, que tiene a su villano favorito. "¿Te has sentido alguna vez villano en alguno de los realities en los que has participado?", ha repone Rubén. "Yo siempre he sido el villano", afirma, y añade: "Fue lo más divertido". "Cuando se me ha tratado de bueno, he intentado darle la vuelta para que piensen que soy el malo", explica.

Leyendas urbanas y faltas de ortografía

Después de debatir sobre las mentiras piadosas y en qué momentos es necesario utilizarlas frente a decir la verdad, Memes & Dramas estrena su nueva sección. Cuarto memeo explora fenómenos paranormales y leyendas urbanas como el caso Manises.

Alejandro Villamizar sale a la calle a comprobar el conocimiento de la gente sobre vocabulario. La sección abre un debate y saca a la luz lo mal que le sientan a Marina las faltas de ortografía. "Cuando la gente dice sub-realista...", se queja ella.

Agoney, sobre los celos: "Muchos amigos me dicen: 'Yo no podría'"

Para acabar, Memes & Dramas habla de relaciones tóxicas. "Soy la persona menos celosa, para mí los celos siempre provienen de la inseguridad", dice Marina. Agoney, por su parte, confiesa que él ha cambiado con el tiempo y ahora no lo es: "Tengo un novio que está muy bueno. Es bailarín, sale en muchos vídeos a lo mejor besándose con otras personas. A mí muchos amigos me dicen: 'Yo no podría, yo no podría. No podría tener un novio actor, por ejemplo'. Es trabajo, qué más da".

La psicóloga sanitaria Elena Drapá aporta su perspectiva sobre las relaciones tóxicas. "Una relación tóxica empieza a ser dañina cuando dejas de ser tú para evitar que el otro se enfade. Es decir, en lugar de aportarnos bienestar, empieza a producirnos un desgaste emocional. Puede ocurrir con parejas, con amigos, en el trabajo, es decir, en todos los ámbitos en los que establecemos vínculos entre las personas", explica. Con ella Rubén, Marina e invitados descubren cómo podemos detectarlas, qué tipos hay (de pareja, amigos o familiares) y qué recursos podemos utilizar para frenarlas.

Memes & dramas en RTVE Play

Memes & Dramas llega para ponerle humor, salseo y debate a los dilemas del día a día, reuniendo a Marina Rivers, Rubén Avilés y sus invitados en un salón donde cualquier parecido con la normalidad es pura coincidencia. Puedes seguir el programa en EN PLAY y disfrutar de todos los capítulos completos en RTVE Play.