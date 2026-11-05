Luis Piedrahita en 'Vale Ya!': "El humor es una forma de entender y explicar la vida"

El programa más gamberro de la parrilla de En Play despide la semana con una entrega muy especial. Y lo hace con dos motivos para celebrar: por un lado, el regreso de Ana Brito, que vuelve de su viaje por Estados Unidos cargada de noticias frescas; por otro, la incorporación de un nuevo fichaje al plató. Ante la ausencia de Necko Vidal, Valeria Ros ha tirado de agenda y ha encontrado a un sustituto de excepción: nada menos que Kiko Veneno, que se ha convertido por un día en "un becario" del programa.

Del fracaso de 'Veneno' al regreso a la rumba

El artista prepara el lanzamiento de Precisamente, su vigesimoprimer álbum de estudio, que verá la luz el próximo 6 de noviembre y que supone su regreso a la rumba. Aunque, si por él fuera, la cuenta sería algo más modesta: considera que este es su decimoquinto disco, ya que prefiere no incluir los recopilatorios en su trayectoria. Una carrera musical que arrancó con Veneno, publicado cuando apenas tenía 25 años. Un debut que, según recuerda, fue "un fracaso y crónica de un fracaso anunciado".

Mucho ha llovido desde entonces. Aquel primer trabajo tuvo una acogida tan discreta que la propia discográfica lo relegó al último cajón del despacho del director. "Lo tenían metido ahí por abajo, el último cajón. Y si alguien entraba cuando yo estaba allí con ellos, decía 'este es un chaval que es amigo de mi cuñado y tal'", recuerda entre risas sobre sus comienzos en la industria musical.

Además, el artista nos ha deleitado en exclusiva con una actuación de su nuevo tema "Guitarrita"

Vale ya! Kiko Veneno toca el tema "Guitarrita" en 'Vale ya!' y deja clara su pasión por la rumba Ver ahora

Luis Piedrahita y el humor como forma de entender la vida

Quien tampoco ha querido perderse la cita con Valeria Ros ha sido el cómico Luis Piedrahita. El humorista ha aprovechado su visita para invitar a los espectadores a acercarse al madrileño Teatro La Latina y disfrutar de Apocalípticamente correcto, el espectáculo con el que está actualmente triunfando. Una propuesta que su propio autor define como algo "muy, muy grande". Y, por si alguien todavía necesita un empujón para hacerse con una entrada, Piedrahita tiene claro qué se llevará el público a casa: "la sensación de haber visto algo completo". "Es un trabajo realmente profesional, no de un tipo que lo ha hecho en su casa en pijama", bromea con la presentadora.

Pero su apuesta por la comedia va mucho más allá de los escenarios. Para contribuir a engrandecer el mundo del humor en español, se ha unido a dos grandes nombres del sector, Goyo Jiménez y Galder Varas, para poner en marcha el FICH, el Festival Internacional de Comedia Hispanoamericana. La iniciativa, que se celebrará el próximo 5 de diciembre, reunirá a cómicos de ambos lados del Atlántico con un objetivo común: aprovechar la lengua que comparten para tender puentes entre distintas formas de hacer humor. Porque, en definitiva, para Piedrahita el humor es "una forma de entender y explicar la vida".

Así explica el cómico el espíritu de este encuentro: "juntarnos todos los que hacemos eso en español: en español de Venezuela, en español de México, en español de Argentina, en español de España. Los que compartimos el mismo idioma, juntarnos y poner más en común lo que hacemos entonces".

Vale ya! Vale Ya - Luis Piedrahita presenta espectáculo y hace magia Ver ahora

¿Para qué sirve una varita mágica?

Y, como no podía ser de otra manera, Piedrahita también ha dejado espacio para otra de sus grandes pasiones: la magia. En su faceta de ilusionista, ha recordado que cualquiera puede matricularse en su curso de magia online. Una formación que recomienda especialmente para quienes tienen pequeños aficionados a los trucos en casa. "A los que nos gusta la magia nos interesa que se aprenda bien; es decir, si tu niño va a hacer cualquier cosa, que a lo mejor tú no quieres que haga, pero la va a hacer, que la haga bien", concluye entre risas.

La visita ha dejado también una de esas reflexiones tan características del humorista: su particular definición de la varita mágica. En su diccionario, este instrumento debería tener una acepción muy concreta: "un utensilio que señala dónde va a suceder la magia: no sirve para hacer magia, sirve para que tú mires dónde va a ser la magia".