Gonzalo Pinillos da el salto a la composición con "Tanto de mí", su primer sencillo tras Eurovisión Junior

Tras representar a España en Eurovisión Junior 2025, Gonzalo Pinillos inicia una nueva etapa en su carrera musical con el lanzamiento de "Tanto de Mi", su primer single como compositor. La canción, que estará disponible el próximo viernes 6 de noviembre en todas las plataformas digitales junto a su videoclip oficial, supone un paso adelante en la evolución artística del madrileño de 15 años, que comienza a desarrollar su propio proyecto como cantautor.

¿Qué se siente cuando todo el mundo espera tanto de ti?

Esa sensación, que casi todos hemos tenido alguna vez, es el punto de partida de "Tanto de Mí", La canción nace de una reflexión personal sobre las expectativas ajenas y la necesidad de encontrar su propio camino. Es también la puerta de entrada a un proyecto musical en el que Gonzalo mostrará distintas caras y emociones de una misma voz honesta: la de alguien que empieza a contar su propia historia.

El título tiene dos lecturas: 'esperas tanto de mí' y '¿cuánto de mí estoy dando?'. Entre ambas se mueve una letra escrita en primera persona, que habla de la presión que sienten las personas que no quieren defraudar las expectativas creadas cuando todavía están descubriendo qué pasos tomar y hacia dónde quieren ir.

Gonzalo Pinillos en el videoclip de "Tanto de Mí"t

La historia arranca con un espejo que le habla y le pide que no haga caso del ruido. Después, Gonzalo reconoce que está justo donde quiere estar, que «luchó y sudó» por llegar hasta aquí, pero que todavía hay preguntas que no sabe contestar. En el estribillo, la mirada de los demás se convierte en un escenario: 'Tu mirada es mi escenario, porque sé que esperas tanto de mí'. Esa mirada es a veces una carga y a veces un refugio. Y entre las estrofas, Gonzalo se atreve a pedir algo que casi nadie dice en voz alta a su edad: calma, permiso para no ser perfecto y la libertad de poder fallar.

Así es "Tanto de Mí", el nuevo tema de Gonzalo Pinillos

"Tanto de Mí" es una balada íntima en la que piano, cuerdas y voces forman un acompañamiento contenido que deja todo el espacio a la voz de Gonzalo, para que cada palabra llegue sin filtros. El tema ha sido compuesto por el propio Pinillos junto al compositor y productor Fernando Martinez.

El espejo con el que empieza la letra cobra vida en el videoclip. Lejos de los grandes despliegues, el vídeo apuesta por una propuesta intimista en la que Gonzalo aparece, sobre todo, cantando y tocando el piano. La cámara lo acompaña sobre un escenario y frente a un patio de butacas vacío, ese lugar que durante años ha sido su mundo, ahora sin público y sin nadie más que él. Y en algunos momentos, su reflejo en un espejo le devuelve la mirada, como una conversación sincera entre el niño que empezó a cantar por diversión y el artista que empieza a ser.

Gonzalo Pinillos en el videoclip de "Tanto de Mí"t

Después de Eurovisión Junior: del escenario a la escritura

Gonzalo cerró 2025 en Tiflis (Georgia), donde representó a España con "Érase Una Vez (Once upon a time)". Obtuvo el 5.º puesto, y el jurado profesional le situó en cuarta posición en una votación en la que participaron más de dos millones de personas en toda Europa. Aquella experiencia reforzó su vínculo con la música, despertó su curiosidad por el proceso de composición y producción de una canción y le confirmó algo que llevaba sintiendo desde niño: que su sitio está sobre un escenario. Pero también le hizo descubrir que quería recorrer ese camino a su manera, dando forma a sus propias canciones y construyendo un proyecto musical personal, sin prisas y con su propia voz.

Eurovisión Junior Actuación de España en Eurovisión Junior 2025: Gonzalo Pinillos con "Érase Una Vez (Once Upon a Time)" Así ha sido la actuación de Gonzalo Pinillos, de España, con la canción "Érase Una Vez (Once Upon a Time)" en Eurovisión Junior 2025 Ver ahora

La composición llegó entonces como un paso natural: descubrió que podía contar sus propias historias. "Tanto de Mí" es el resultado de ese descubrimiento y la canción más ligada a su momento vital. Con solo 15 años, Gonzalo tiene ya a sus espaldas una trayectoria pública y artística que empezó muy pronto, y convive cada día con las expectativas de los demás y con las suyas propias. No es una canción genérica sobre la adolescencia ni sobre una carrera que empieza: es su historia, contada por primera vez con sus propias palabras. "No canto para demostrar que sé cantar. Canto porque así es como mejor cuento lo que siento", explica Gonzalo.

Una nueva etapa en la que Gonzalo deja de limitarse a interpretar historias

Esta nueva etapa artística se apoya en una sólida formación que comenzó a una edad muy temprana: coro escolar, piano, técnica vocal, interpretación ante la cámara, teatro musical y baile. Sobre los escenarios ha dado vida en teatro a Lawrence en School of Rock, a Pierre en Los Chicos del Coro y a Tony en Oliver Twist (Teatro La Latina). Entre sus referentes musicales se encuentran Olivia Rodrigo, Bruno Mars, Ariana Grande, Adele y Aitana, y su propuesta combina la energía del pop con la honestidad emocional y una sensibilidad muy cercana y personal. "Tanto de Mí" no busca responder a todo lo que esperan de él: quiere ser la primera respuesta de Gonzalo.

El artista Gonzalo Pinillos en el videoclip de "Tanto de Mí"t

Gonzalo Pinillos, un artista con voz propia

Gonzalo Pinillos nació en Madrid, tiene 15 años y desarrolla desde los 14 un proyecto propio como cantautor. En los últimos años ha tenido un vínculo relevante y variado con la música a nivel profesional: fue representante de España en Eurovisión Junior 2025 y además ha protagonizado musicales como School of Rock (2023), Los chicos del Coro (2024/25). Y también formó parte del Musical Oliver Twist. Tiene una formación muy sólida, poco habitual entre artistas de su edad: canto, piano, teatro musical, interpretación ante la cámara y baile. Al que se suma ahora la composición.

El artista Gonzalo Pinillos5

Gonzalo es un artista precoz, versátil y en aprendizaje creciente, sensible y empático, con un criterio musical ya formado; y fuera del escenario, un adolescente curioso, sociable, vivaz y cariñoso que aborda todo con la misma energía.

Su participación en Eurovisión Junior

Gonzalo Pinillos representó a España en la 23ª edición del Festival de Eurovisión Junior, celebrada en Georgia. El joven artista madrileño fue seleccionado por RTVE en julio de 2025 entre un total de 270 candidaturas, tras superar un proceso de selección que incluyó una fase de audiciones presenciales en Madrid con 12 finalistas. Pinillos viajó hasta Georgia para defender "Érase una vez (Once Upon a Time)", una canción de pop musical que reivindica el poder de la imaginación y fomenta el interés por la cultura y la lectura.

Su actuación conquistó tanto al público como al jurado internacional y le valió una magnífica quinta posición con 152 puntos. España recibió votos de los jurados profesionales de 14 países y se situó como la cuarta candidatura más valorada por los expertos, con 98 puntos. Con este resultado, España regresó al top 5 de Eurovisión Junior, un hito que nuestro país alcanzaba por novena vez en la historia del certamen infantil.