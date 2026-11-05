Así es el único café del mundo cultivado en clima continental

Para los amantes del café, tenemos una buena noticia. Marina Sala ha visitado una plantación única en el mundo. Es el resultado de soñar a lo grande, ya que, tras 27 años de trayectoria en el sector del café, Juan y su mujer Eva han podido hacer realidad su sueño de convertirse en productores al poner en marcha una iniciativa sin precedentes. Su finca alberga la única plantación de café del mundo ubicada en un clima continental, completamente fuera de las franjas tropicales y subtropicales. Marina Sala ha sido la encargada de visitar esta plantación para enseñárnosla en Aquí la Tierra.

Resistencia térmica y cosecha manual

Las plantas de esta explotación agrícola sobreviven sometidas a un estrés térmico continuo, siendo capaces de soportar oscilaciones de temperatura que van desde los 3 °C hasta los 40 °C. En este entorno de adaptación constante, la flor se abre y se autofecunda, iniciando la maduración de los frutos hasta que alcanzan un característico tono rojo burdeos. En ese punto óptimo, los granos se recolectan a mano mediante la técnica de picking.

La cafeína como insecticida

Al probar la fruta fresca directamente de la mata, se percibe una textura viscosa pero sabrosa al paladar. Lejos de provocar un efecto estimulante inmediato al chuparlo, Juan aclara que la cafeína actúa en realidad como un insecticida natural producido por la propia planta para repeler a los insectos que intentan alimentarse de ella.

Tres perfiles de grano y el arte del tueste

Una vez cosechado el fruto, el café se seca, se criba y se despulpa para retirar la cobertura exterior denominada pergamino, dejando el grano limpio y listo para el pesaje previo al tueste. En la finca se elaboran tres perfiles de café diferenciados: café natural, café despulpado y café lavado.

El proceso culmina en la tostadora, donde el calor libera el característico aroma del grano tostado. Todo este esfuerzo frente a las inclemencias del clima da lugar a lo que sus creadores definen como un café «improbable, singular e irrepetible».