Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre

Este fin de semana, podrás volver a disfrutar en directo y de forma gratuita del mejor deporte en RTVE. Fútbol, baloncesto y balonmano femeninos, hockey patines, voleibol y una inauguración olímpica, entre otros eventos deportivos, tienen su hueco en Teledeporte y RTVE Play este fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre.

En la Liga F de fútbol femenina nos adentramos en la 9ª jornada con la disputa de cuatro partidazos, que se pondrán ver gratis y en abierto en Teledeporte y RTVE Play. El sábado 31 a las 12 horas, el colista VCF Femenino recibe la visita de la SD Eibar y a las 16 horas el RCD Espanyol y Logroño United medirán sus fuerzas en un duelo al que llegan empatados a nueve puntos. Ya el domingo será el turno del FC Barcelona, que triunfó el lunes en la gala del Balón de Oro, que visitará al FC Badalona Women a las 12:30 horas. También el domingo a las 16 horas se disputará el partido de cuartos de final del Mundial femenino sub-17 al que España aspira disputar, siempre y cuando logre el triunfo ante EEUU en los octavos.

En baloncesto, la Liga Femenina Endesa alcanza su sexta jornada y el sábado a las 18 horas se podrá disfrutar gratis del Cadí La Seu - Durán Maquinaria Ensino. Y al otro lado del charco, podría haber séptimo y definitivo partido de la gran final de la Liga WNBA entre las Atlanta Dream y las Golden State Valkyries. De ser el caso, se disputaría el domingo a la 1 de la madrugada. También prosigue la Superliga de baloncesto en silla de ruedas y en esta 3ª jornada el partido más destacado es el que disputen el sábado el Rehatrans Getafe BSR contra el CB Villa De Leganés BSR.

La apuesta por el deporte femenino no termina ahí, ni mucho menos. El sábado arranca la programación a las 11 horas con el partido de la sexta jornada de la Primera División femenina de fútbol sala entre el Guadalcacin FS y el Poio Pescamar FS. Y el domingo a la misma, se disputa el duelo regional correspondiente a la 7ª jornada de la Liga Guerreras de balonmano entre el CBM Morvedre y el CBM Elche.

RTVE es la casa del olimpismo y este sábado 31 de octubre dan comienzo los Juegos de la Juventud con la ceremonia de inauguración. Será la primera vez que una competición olímpica se dispute en África, en concreto en la ciudad de Dakar. La delegación española acude a la cita con una representación de 44 deportistas -11 hombres y 33 mujeres- de entre 15 y 18 años.

El sábado también podrán disfrutar con el mejor voleibol masculino nacional con el encuentro que disputen de la 3ª jornada de la Superliga el UC3M Voleibol Leganés contra el Pamesa Teruel Voleibol. El domingo se disputa una de las pruebas de atletismo más populares del mundo. Se trata de la maratón de Nueva York. Y en Ibiza tendrá lugar una nueva prueba de la Copa de Europa de triatlón.

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Programación deportiva en Teledeporte y RTVE Play el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre

Sábado 31 de octubre

11:00 horas: Fútbol Sala. Primera División femenina Iberdrola de fútbol sala. 6ª jornada. Guadalcacin FS - Poio Pescamar FS. Teledeporte y RTVE Play

12:00 horas: Fútbol. Liga F Moeve. 9ª jornada. VCF Femenino - SD Eibar. RTVE Play

13:00 horas: Hockey Patines. Ok Liga Iberdrola. 1ª jornada. Esneca Fraga - Cp Vila-Sana Coop D'Ivars. Teledeporte y RTVE Play

16:00 horas: Fútbol. Liga F Moeve. 9ª jornada. RCD Espanyol - Logroño United. Teledeporte y RTVE Play

16:00 horas: Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. 3ª jornada. Rehatrans Getafe BSR - CB Villa De Leganés BSR. Teledeporte y RTVE Play

18:00 horas: Baloncesto. Liga Femenina Endesa. 6ª jornada. Cadí La Seu - Durán Maquinaria Ensino. Teledeporte y RTVE Play

19:30 horas:Olimpismo. Ceremonia de Apertura Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal). Teledeporte y RTVE Play

19:30 horas: Voleibol. Superliga masculina. 3ª jornada. UC3M Voleibol Leganés - Pamesa Teruel Voleibol. Teledeporte y RTVE Play

Domingo 1 de noviembre

01:00 horas: Baloncesto. Liga WNBA. Play Off Final. 7º partido (en caso necesario). Atlanta Dream - Golden State Valkyries (San Francisco, EEUU). Teledeporte y RTVE Play

11:00 horas: Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. 7ª jornada. CBM Morvedre - CBM Elche. Teledeporte y RTVE Play

13:10: Motociclismo. Campeonato de España de Superbike (Circuito de Jerez). Teledeporte y RTVE Play

** 13:10h Supersport NG (2ª carrera)

** 14:00h Superbike (2ª carrera)

12:30 horas: Fútbol. Liga F Moeve. 9ª jornada. FC Badalona Women - FC Barcelona. Teledeporte y RTVE Play

14:00 horas: Atletismo. Maratón de Nueva York. Teledeporte y RTVE Play

15:00 horas: Triatlón. Copa de Europa de triatlón (Ibiza). Teledeporte y RTVE Play

16:00 horas: Fútbol. Copa Mundial femenina sub-17. Cuartos de final (Rabat, Marruecos). Teledeporte y RTVE Play