Los 7.000 programas de 'Saber y Ganar'

‘Saber y Ganar’ vive una semana plena de emociones con tres programas especiales de las cinco jornadas diarias de emisión. Así como Marc Mendoza se convirtió en ‘Centenario’ y al día siguiente se celebró el 70 aniversario de RTVE, en esta ocasión el espacio de Jordi Hurtado saca pecho al llegar a la cifra redonda de 7.000 programas en emisión. ¡Así ha sido la jornada!

Cifra de impacto: 7.000 días de ‘Saber y Ganar’

‘Saber y Ganar’ es una rara avis en lo que al panorama televisivo se refiere. El próximo mes de febrero, el espacio conducido por Jordi Hurtado, quien esta misma semana ha sido reconocido con la Antena de Oro en reconocimiento a su trayectoria, celebrará 30 años desde su primera emisión en RTVE.

A lo largo de todo este tiempo, ‘Saber y Ganar’ se ha convertido en programa insignia no solo de la televisión pública española, sino de todo el país, además de un referente para el resto de concurso culturales que se pueden disfrutar en la pequeña pantalla.

Hoy, 29 de octubre de 2026, el espacio, creado y dirigido por Sergi Schaaff hasta su defunción el pasado 2023, celebra junto a los concursantes, los espectadores y todo el equipo que llega a los 7.000 días en antena, un hito que, evidentemente, ha sido celebrado como merece.

Las pruebas especiales del 7.000

El equipo de guionistas de ‘Saber y Ganar’, que ha sido distinguido con el premio ALMA al Mejor Guion de Concurso en tres ocasiones, además de haber recibido otras nominaciones, ha dedicado las pruebas habituales del espacio a esta efeméride tan destacada.

La ‘Batería de sabios’, la ‘Pregunta caliente’, el ‘Enredo de letras’ e incluso la ‘Calculadora Humana’ se han hecho eco de los 7.000 días que el concurso lleva acompañándonos durante la sobremesa desde Televisión Española.

Mención especial merece ‘Última llamada’, que siguiendo su dinámica habitual con seis opciones de juego, ha recordado otras celebraciones redondas del programa, algunas de ellas acompañadas de cambio de decorado y otras con rostros conocidos, como el de Lucrecia o José Mota, que por un día se convirtieron en concursantes.

Sorpresa final

Tras ‘El Reto’, que en esta ocasión le ha tocado a Nicolás, y que también llevaba un mensaje oculto al final, el programa se ha querido despedir de la audiencia con una sorpresa: un enorme pastel en conmemoración de los 7.000 días juntos, aprendiendo y haciendo de la cultura algo divertido y accesible. De parte de todo el equipo que trabaja a diario en ‘Saber y Ganar’, muchas gracias por acompañarnos durante todos estos años… ¡y que sea por muchos más!