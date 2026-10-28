La Revuelta suspende su emisión de hoy 28 de octubre por el especial informativo del accidente de tren en Toledo

La actualidad informativa manda y La Revueltasuspende la emisión de este miércoles 28 de octubre para ceder su espacio al especial informativo a causa del accidente de tren de Toledo que ha dejado ya varias decenas de víctimas mortales. RTVE también ha cancelado las emisiones de Mañana Más Late y En Play para seguir informando minuto a minuto de lo sucedido en el término municipal de Los Yébenes, próximo a la localidad manchega de Urda.

[Sigue la última hora sobre el accidente de tren de Toledo en RTVE]

La Revuelta, con las víctimas

A las 14 horas de este miércoles 28 de octubre, la Junta de Castilla-La Mancha elevaba a 64 los fallecidos a causa de la colisión entre dos trenes que ha provocado el desprendimiento de varios vagones por un terraplén. Las autoridades advertían de que el accidente, que tuvo lugar entre un AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo, podría dejar aún más víctimas mortales a medida que avancen las labores de rescate. Con motivo del especial informativo que lleva a cabo RTVE con la última hora de lo sucedido, La Revuelta suspende su emisión de hoy y pone su espacio a disposición de la actualidad. “Mandamos mucha fuerza a todas las víctimas y gente afectada”, transmitía el programa desde sus perfiles en redes sociales, “y nuestro cariño y apoyo para las familias y seres queridos”. Además, recordamos que tanto Renfe como Iryo cuentan con teléfonos de atención a familiares de los pasajeros.

Renfe: 900 10 10 20

Iryo: 900 001 403

El programa de David Broncano ya canceló también su emisión el pasado 19 de enero cuando se produjo otro terrible accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que causó la muerte de 46 personas y dejó un balance de entre 200 y 300 heridos.

Este martes, La Revuelta contó con la presencia de otros dos candidatos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Gabriel Rufián, por parte de Esquerra Republicana de Catalunya, e Irene Montero, de Podemos. Ambos líderes, que han formado equipo para hacer una campaña conjunta, conversaron con David Broncano sobre cuestiones políticas como el acceso a la vivienda, el coste de la vida o la necesidad de redistribuir la riqueza, pero también abordaron asuntos de su vida privada y mostraron su cara más personal al responder a Las preguntas clásicas proponiendo nuevos baremos para las relaciones sexuales.