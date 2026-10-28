Programación de Los conciertos de La 2 del 31 de octubre y 1 de noviembre

El espacio televisivo de RTVE Los conciertos de La 2 continúa su destacada programación musical de otoño ofreciendo a los espectadores dos citas imprescindibles. Las emisiones tendrán lugar a las 8:00 (hora peninsular) el sábado 31 de octubre y a las 8:30 el domingo 1 de noviembre, en La 2 y estarán disponibles bajo demanda en la plataforma RTVE Play.

Sábado 31 de octubre: Concierto inaugural de la Temporada 2026-2027 de la Orquesta y Coro RTVE

La mañana del sábado estará dedicada al primer concierto de la actual temporada de abono de la Orquesta y Coro RTVE, bajo la batuta del nuevo director titular Alexandre Bloch, grabado el pasado 9 de octubre de 2026, con un programa que incluye tres obras: “El Otoño”, del ciclo de Cinco canciones Op. 104, de Johannes Brahms; la obra “Enosh”, de Louis Lewandowski; y la Sinfonía número 2 en Do menor, “Resurrección” de Gustav Mahler, con la soprano Elena Sancho-Pèreg y la mezzosoprano Carol García, como solistas.

La Sinfonía n.º 2 en do menor de Gustav Mahler, titulada "Resurrección" (Auferstehung), es una de las obras sinfónico-corales más monumentales, expresivas y ambiciosas de la historia de la música. Compuesta entre 1888 y 1894, esta partitura enmarcada dentro de la estética postromántica, aborda el profundo tránsito desde el duelo y la tragedia hasta la redención espiritual y la vida después de la muerte. La sinfonía íntegra, incluyendo las voces solistas y el coro, se estrenó el 13 de diciembre de 1895 en Berlín bajo la dirección del propio compositor. La Segunda, al igual que las demás sinfonías, es una obra de ingeniería de la orquestación con una enorme plantilla que suele alcanzar los cien músicos, sin contar el coro.

Se estructura en 5 movimientos e incluye voces solistas y coro, algo que no ocurría en el sinfonismo desde la novena de Beethoven y la segunda de Mendelssohn.

Las solistas Elena Sancho-Pèreg y Carol García con la Orquesta y Coro RTVEIsabel Guillén

Alexandre Bloch

El director de orquesta francés Alexandre Bloch se formó en los conservatorios de Tours, Orléans, Lille y el Conservatorio de París, donde obtuvo premios y una maestría en dirección orquestal en 2012. Su carrera despegó al ganar una beca en Mánchester y sustituir de emergencia a Mariss Jansons con la Orquesta Real del Concertgebouw. Ha contado con la mentoría de figuras como Jansons, Pierre Boulez y Bernard Haitink.

En la temporada 2026-2027 asume el cargo de director titular de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE.

Alexandre Bloch y la Orquesta y Coro RTVEIsabel Guillén

Domingo 1 de noviembre: Primera parte de COMA’26

Los conciertos de La 2 estrena el mes de noviembre con el XXVIII Festival Internacional de Música Contemporánea de Madrid (COMA’26), Organizado por la Asociación Madrileña de Compositores. Grabado el pasado 13 de octubre de 2026 en la Sala Roja de los Teatros del Canal de Madrid, con el director Luis Aguirre, contó con el violinista solista Jesús Ángel León y los componentes del grupo Sonor Ensemble: Luminita Nenita, violín; Joaquín Arias, viola; José María Mañero, violonchelo; Pablo Múzquiz, contrabajo y Sebastián Mariné, piano.

En el concierto se interpretaron Pentetris, del compositor Carlos Martínez de Ibarreta; Fantasía concertante para piano y cuerdas, de Miguel Bustamante, y Cuarteto de cuerda 2º, de Fernando Lázaro.