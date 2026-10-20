Programación de Los conciertos de La 2 del 24 y 25 de octubre

El espacio televisivo de RTVE Los conciertos de La 2 continúa su destacada programación musical de otoño ofreciendo a los espectadores dos citas imprescindibles en octubre. Las emisiones tendrán lugar a las 8:00 (hora peninsular) el sábado 24 y a las 8:30 el domingo 25, en La 2 y estarán disponibles bajo demanda en la plataforma RTVE Play. Los conciertos de La 2 viaja este fin de semana del virtuosismo sinfónico juvenil de la Escuela Reina Sofía a la Gala de Ópera y Zarzuela de la Orquesta RTVE

Con este fin de semana de contrastes, RTVE revalida su sólido compromiso con la máxima divulgación cultural y musical en la televisión pública, llevando la mejor música clásica directamente a los hogares de los espectadores españoles.

Sábado 24 de octubre: Concierto inaugural del Curso Académico de la Escuela de Música Reina Sofía

La mañana del sábado estará dedicada al talento joven y la excelencia musical con la emisión del Concierto Inaugural del Curso Académico 2026-2027 de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. En esta temporada de conciertos 150 jóvenes músicos de 32 nacionalidades, los más destacados de su generación, ofrecerán más de 300 conciertos.

Grabado el pasado 1 de octubre en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música, el concierto cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica Freixenetde la Escuela Reina Sofía, compuesta por alumnos de la institución. En esta ocasión, la formación musical estuvo liderada desde el podio por el prestigioso maestro barcelonés Josep Pons. El repertorio de la velada incluyó el Concierto para violonchelo y orquesta de Antonín Dvořák con el chelista de Ponferrada Luis Aracama como solista y la Sinfonía número 4 de Johannes Brahms, dos obras maestras del repertorio sinfónico centroeuropeo del siglo XIX.

Dvořák compuso su Concierto para violonchelo entre 1894 y 1895 durante su estancia en Estados Unidos, mientras dirigía el Conservatorio Nacional de Música de Nueva York y aun estando allí denota con precisión en su obra las raíces europeas donde todos los recursos del violonchelo se ponen en juego, desde las sonoridades más delicadas hasta la potencia al límite del instrumentista. Por su parte Brahms escribió su Cuarta y última Sinfonía en 1884 y 1885, en plena madurez. En ella destiló los tópicos románticos presentes en sus obras y las de sus contemporáneos, para escribir su sinfonía más personal. Frente a las grandes transformaciones que vivía la música europea en aquella época, Brahms encontró en la tradición clásica su punto clave en el desarrollo de esta obra.

Luis Aracama estudia desde 2018 en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en la Cátedra de Violonchelo Aline Foriel-Destezet con el profesor Ivan Monighetti. Disfruta de becas Fundación Mª Cristina Masaveu Peterson y Fundación Albéniz. En 2022 y 2026, ha recibido de manos de la Reina Doña Sofía el Diploma de alumno más sobresaliente de su cátedra.

Considerado el director de orquesta español más destacado de su generación, Josep Pons ha establecido sólidas relaciones artísticas con la Gewandhausorchester de Leipzig, la Orchestre de Paris, la Orquesta Sinfónica de la NHK de Tokio, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen y la BBC Symphony Orchestra, con esta última a través de varias grabaciones y actuaciones en los BBC Proms.

El chelista Luis AracamaSamuel Mejia

Domingo 25 de octubre: Segunda parte de la Gala de Ópera y Zarzuela 2026

El domingo, a las 8:30, llega el turno de la lírica con la esperada segunda entrega de la Gala de Ópera y Zarzuela (Gala Amigos de la Ópera de Madrid 2026), de la Orquesta y Coro RTVE, grabada en el Teatro Monumental de Madrid el pasado 2 de octubre.

La Orquesta Sinfónica RTVE, bajo la batuta del director Miquel Ortega, junto a un elenco de reconocidos cantantes solistas, se centra en esta segunda entrega sobre todo en la zarzuela.

El concierto comienza con la famosa Barcarola de la ópera Los Cuentos de Hoffmann, de Jacques Offenbach, de la mano de la soprano Beatriz Díaz y la mezzosoprano Mónica Redondo. Continúa con el preludio de El bateo, de Federico Chueca, una página instrumental de zarzuela de las más queridas por el público. La soprano Belén Vaquero canta Lágrimas mías, de El anillo de hierro, de Pedro Miguel Marqués y la mezzosoprano Mónica Redondo pone la voz a la conocida romanza Qué te importa que no venga, de Los claveles, de José Serrano.

El tenor José Bros interpreta la célebre romanza No puede ser, de La tabernera del puerto, de Pablo Sorozábal. La soprano Beatriz Díaz canta Qué feliz mi vida, de La labradora, de Leopoldo Magenti, y el barítono Borja Quiza presenta Mi aldea, de Los gavilanes, de Jacinto Guerrero. Los cinco cantantes se reúnen en el final con Por la calle de Alcalá, de Las Leandras, de Francisco Alonso.

Miquel Ortega es un director de orquesta barcelonés especialmente valorado por su profundo conocimiento y dominio del género lírico, la ópera y la zarzuela. A lo largo de su trayectoria, se ha consolidado como un referente tanto en los fosos operísticos como en los escenarios sinfónicos internacionales.