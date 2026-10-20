Ni una croqueta de su bolsillo: 'Influ-realismo mágico' pone sobre la mesa el negocio de comer gratis

Hay quien no ha pagado por una croqueta ni aún estando de oferta. Es la realidad de algunos influencers que tras conseguir el check azul de Instagram parecen inaugurar una etapa vital: la de "me invitas a algo y te saco en mis redes". Lorena Macías dedica el nuevo episodio de Influ-realismo mágico a las comidas gratis, las recomendaciones gastronómicas y las promesas de visibilidad. Lo hace acompañada del restaurador Eduardo Gambero y la humorista La Prados, con quienes aborda una relación que puede empezar con una invitación y terminar con bastante indigestión: la de restaurantes y creadores de contenido.

El menú incluye aplicaciones, entusiasmo publicitario y una pregunta que sobrevuela toda la conversación: cuando alguien asegura que acaba de probar el mejor sushi de Madrid, ¿está compartiendo un descubrimiento o cumpliendo su parte del trato?

Influ-Realismo Mágico. En Play Influ-Realismo Mágico - Temporada 2 - Programa 2: ¿Efectivo, tarjeta o stories?, con La Prados y Eduardo Gambero Para muchos influencers, tras conseguir el check azul en Instagram ven el inicio de una nueva era: la de no pagar nunca más ni por una croqueta. rtve play

Una app para que la cuenta la pague otro

En este episodio, Macías analiza, sin mencionar su nombre, una de las plataformas que conectan establecimientos con influencers y creadores de contenido gastronómico. Herramientas que permiten gestionar invitaciones, comidas y colaboraciones a cambio de publicaciones en redes sociales. El intercambio convierte la mesa del restaurante en escenario y cada plato en una posible pieza promocional.

Sobre el papel, todos ganan: el local consigue difusión y el creador tiene una experiencia que enseñar a su comunidad. Pero entre esa propuesta y lo que acaba ocurriendo hay espacio para muchas preguntas. ¿Qué recibe realmente el restaurante? ¿A cuántas personas llega la publicación? ¿Cuántas se convertirán en clientes? ¿Y cuánto cuesta servir esa comida que en Instagram parece gratis?

La Prados en 'Influ-realismo Mágico't

Qué son los creadores UGC: "Prohibida la entrada a influencers"

Como bien explica Lorena en este episodio, en este ecosistema aparecen también los creadores UGC, siglas de User Generated Content: contenido generado por usuarios. En su vertiente profesional, producen vídeos, fotografías o testimonios con apariencia cotidiana para que una marca los utilice en sus propios canales o campañas. A diferencia del influencer, cuyo atractivo incluye el acceso a su comunidad, aquí el valor principal está en el contenido que se entrega.

Por tanto, ser creador UGC no significa dedicarse a pedir comidas gratis. Puede existir un trabajo acordado y remunerado. La confusión surge cuando etiquetas distintas se mezclan bajo una misma propuesta: ofrecer contenido a cambio de consumir sin pagar. El hartazgo ya ha llegado a algunas puertas. Casa Aguere, en La Laguna, Tenerife, colocó un cartel de «Prohibida la entrada a influencers» tras recibir propuestas de comidas gratuitas a cambio de difusión. Su protesta apuntaba a quienes buscan ventajas sin aportar valor, aunque reconocía la profesionalidad de otros creadores.

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Influ-realismo Mágico, con Lorena Macías, se emite todos los martes, de 16:00 a 17:00, en EN Play, el canal en directo de RTVE Play. También puedes verlo a la carta en RTVE Play y escucharlo en RNE Audio.