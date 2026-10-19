Rodrigo Cortés pone contra las cuerdas a Dani Rovira: "¿Tú crees que te queda bien?"

Mi persona favorita arranca nueva temporada y lo hace con Rodrigo Cortés, director, escritor... y amigo de Dani Rovira y Arturo González-Campos, que han querido contar con él para estrenar por todo lo alto esta segunda tanda de episodios y, ya de paso, hablar de los temas más candentes, esos que están en boca de todos. Es decir, la llegada de Halloween y Navidad al súper, qué hacer con tu colección de discos cuando mueres, los bigotes y mucho más.

Rodrigo Cortés se sincera tanto en su conversación que empieza, casi sin darse cuenta, confesando qué hace con algunos de los libros que le regalan. "Lo dejo en una zona de casa que es como un limbo, pasa un tiempo y a los 15 días ya lo puedo tirar", revela. Con ese paso previo evita tirarlo directamente de la persona que se lo ha dado, que le parecería irrespetuoso: "Ya no lo tiro de ti, lo tiro de ahí, de esa mesa". "¡Pero algunos me los quedo!", se excusa al enterarse de que ya le están grabando. Así empieza una conversación de lo más variopinta que va desde la música a la nueva novela de Rodrigo Cortés, Hija del cielo.

De música y funerales

Para acompañar la entrevista, Arturo trae un vinilo que en realidad le regaló Rodrigo, Variaciones Goldberg por Glenn Gould. El director y escritor asegura que hay algo que le hace estar seguro de que, en efecto, ese disco se lo dio él: "Lo noto en que esta no es la portada oficial, entonces probablemente este era más barato". Arturo, aun así, lo cuida como oro en paño, como todos sus discos. "Tú sabes que te vas a morir, ¿no?", pregunta Dani Rovira. "Sí, pero mis discos van a estar perfectos", zanja Arturo.

La respuesta plantea un interesante debate: ¿Cómo gestionar tu legado, vinilos incluidos, después de tu muerte? ¿Mejor preparar qué pasará con ellos o no? "Una vez que me he muerto yo, ¿a mí que me importa a quién va el disco de Glenn Gould?", responde al momento Rodrigo Cortés. Arturo, sin embargo, lo tiene muy pensado: hace 15 años le hicieron una prueba y le advirtieron de que, dependiendo de su resultado, podría morirse en tres meses. "Me pasé 15 días en Schrodingerlandia", cuenta sobre ese período de duda.

Arturo González-Campos, Rodrigo Cortés y Dani Rovira en 'Mi persona favorita'

Cuando aceptó que podía morir, empezó a pensar en cómo distribuir sus pertenencias, a dividir su colección de discos por géneros según para dárselos a sus seres queridos, y a planear su despedida. "Diseñé mi funeral, diseñé un videoclip que quería que me grabaran para que saliera en mi funeral y escribí las cartas a la gente que yo consideraba. Tenía todo preparado", explica. Rodrigo Cortés busca a Dani Rovira como árbitro: "De estas dos actitudes ante la muerte, dime cuál es la más egocéntrica".

Escribir un libro y hacer una película, ¿en qué se diferencia?

Rodrigo Cortés acaba de publicar su última novela, Hija del cielo, y sobre su proceso de escritura incide durante la entrevista. "Las primeras reescrituras son más bien editoriales", cuenta, "cuando ya lo tienes, el libro está compuesto, ahí es la música. Pulir, esto sobra, esto se puede quitar, esto se puede decir más simple…". Guarda ciertos parecidos y diferencias respecto al cine, su otra gran pasión. "Se parece más al montaje, pero como si pudieras hacer reshoots", explica, si bien las regrabaciones son más habituales en los proyectos de gran presupuesto.

Y al hilo del cine y las pelucas que se ven en algunas escenas, Mi persona favorita llega a los bigotes falsos y a la pregunta del millón. "¿Tú crees que te queda bien el bigote?", le suelta Rodrigo a Dani. "Últimamente creo que sí, antes creía que no", dice antes de justificar un poco más la respuesta: "El bigote, siempre que esté arropado de un poco de barba. Si estoy muy afeitado, soy Superlópez y no puedo ir por la calle en plan flipado". A Dani Rovira le gusta el bigote que él llama Pozos de ambición, aunque cree que a Rodrigo Cortés le va más el corte Joker Joaquin Phoenix.

Arturo González-Campos, Rodrigo Cortés y Dani Rovira en 'Mi persona favorita'

Tras este pequeño paréntesis, vuelven a hablar sobre Hija del cielo y la niña que ejerce de narradora en ciertos capítulos de la novela. Rodrigo Cortés confiesa que en el libro hay más de El pequeño Nicolás de lo que había notado mientras escribía: "El pequeño Nicolás repetía lo mismo una y otra vez. Veías el mundo de los adultos a través del niño, pero sin que el niño se diera cuenta de lo que te estaba mostrando".

Un Goya para Dani Rovira y un tutorial de cine

Casi como cerrando el círculo, mientras suena de fondo un vinilo que Rodrigo regaló a Arturo, Arturo regala a Rodrigo otro vinilo, la banda sonora de Paris, Texas. "¿Sabes la diferencia? Que yo te he comprado el caro", le dice Arturo. Como Rodrigo no para de darle vueltas y juguetear con el disco, acaban hablando de la importancia de las manos en la interpretación. De eso sabe mucho Dani Rovira: "Yo, como soy un actor mediocre, siempre pido hacer cosas. De repente veo el plano y digo: 'jo, qué bien estoy haciendo cosas'". "Ahora mismo estás pidiendo otro Goya", repone Arturo al verle jugar con el vinilo de Paris, Texas.

Para acabar la conversación, Rodrigo Cortés deja sus tips para ver una película en la televisión bien, con la textura con la que fue creada. "Lo que tienes que hacer es desactivarle todas las mejoras. Todo lo que sirva para mejorar la imagen, se lo quitas". "Estamos haciendo labor social", dice Arturo González-Campos.

Así acaba la entrevista de Rodrigo Cortés en Mi persona favorita. Puedes verla completa en RTVE Play, donde también están disponibles todos los episodios de la primera temporada.