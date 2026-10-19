Lucas Paulano emprende un viaje por sus recuerdos en su primer ensayo de Eurovisión Junior

Esta tarde ha comenzado a gestarse un nuevo recuerdo en el corazón de Lucas Paulano. Uno que no quiere guardar solo para él, sino compartir con millones de espectadores de todo el mundo. Un recuerdo que aspira a quedar grabado para siempre en la historia de Eurovisión Junior.

Con esa ilusión, el representante de España se ha subido por primera vez al escenario de Eurovisión Junior 2026 en Malta, donde ha desvelado una propuesta escénica que invita a viajar al interior de su corazón. A través de "Cuore Bello (Te quiero, te quiero)", Lucas construye un relato visual y emocional en el que los recuerdos se convierten en luz, los sentimientos cobran forma y una experiencia personal acaba transformándose en un momento compartido con el público.

Primer ensayo de Lucas Paulano en Eurovisión Junior 2026Corinne CummingCorinne Cumming

“He sentido mucha felicidad. Me he sentido genial con las cámaras. El escenario impone un poco pero no estaba nada nervioso. Tengo muchísimas ganas del sábado”, ha afirmado Lucas tras su actuación.

Cesar Vallejo, jefe de la delegación española en Eurovisión Junior, ha compartido su satisfacción tras el ensayo: "Estamos muy tranquilos porque llevamos el trabajo bien hecho de casa. Lucas ha estado brutal en el escenario, tiene una capacidad enorme de emocionar con su canción. Ahora el trabajo es de los mayores porque Lucas lo ha hecho increíble".

La caja de recuerdos: el punto de partida

La actuación de España arranca con un sonido de viento, en un espacio íntimo y reconocible: la habitación de Lucas. Allí, el artista descubre una caja de recuerdos que guarda pequeños objetos cargados de significado para él: su conejo de peluche Doudou, que lo acompaña desde que nació; una medalla de fútbol, otra de sus grandes pasiones; y un ticket de la noria, que conecta directamente con la letra de su canción. Lo que comienza como una escena cotidiana acaba convirtiéndose en el punto de partida de un viaje extraordinario por los lugares, las experiencias y las personas que han marcado los diez años de vida del joven jienense.

La propuesta, ideada por el director artístico Javier Pageo, parte de una idea central: recordar, una palabra que procede del latín, remite a la idea de "volver a pasar por el corazón". Así, Lucas descubre que, aunque todavía es un niño, su mundo interior es inmenso y está lleno de vivencias, de amor y de felicidad. La actuación no busca únicamente recuperar momentos del pasado, sino mostrar cómo estos siguen vivos en nosotros y continúan construyendo quiénes somos.

Eurovisión Junior Así ha sido el primer ensayo de Lucas Paulano en Eurovisión Junior 2026: ¡desde dentro! Acompañamos a Lucas Paulano en su primer ensayo sobre el escenario de Eurovisión Junior 2026 en Malta. Descubre sus primeras reacciones tras bajar del escenario. Ver ahora

De su habitación a su universo de recuerdos

La narrativa escénica evoluciona progresivamente desde la oscuridad y la intimidad hasta un universo cósmico salpicado de puntos de luz de colores. Cuando Lucas comienza a explorar su caja, su corazón empieza a palpitar y una pequeña luz da paso a una transformación que envuelve todo el escenario. Para construir este universo, Pageo se ha inspirado en la película de Pixar Coco y en la manera en que Miguel, su protagonista, revive el recuerdo de sus seres queridos a través de un mundo lleno de luz, color y emoción. La iluminación, las imágenes de las pantallas y el movimiento escénico trabajan conjuntamente para transmitir la sensación de que el artista está atravesando un túnel hacia el interior de su propio universo emocional.

En el centro de esta experiencia destaca una estructura luminosa compuesta por 523 bombillas y dividida en dos semicírculos. Durante el primer estribillo, Lucas parece atraer ambas piezas con los movimientos de sus brazos, mientras estas se iluminan al ritmo de la música hasta unirse y formar un gran anillo de luz. A partir de ese momento, la estructura adquiere un nuevo significado: con ella se transporta a su universo de recuerdos lleno de colores vibranntes, que se despliega en las pantallas. El escenario y las imágenes se funden hasta formar un mismo espacio, en el que los límites entre lo real y lo recordado se difuminan.

Primer ensayo de Lucas Paulano en Eurovisión Junior 2026Corinne CummingCorinne Cumming

La luz como lenguaje de las emociones

A medida que avanza la actuación, el universo de Lucas continúa transformándose. El gran anillo luminoso se convierte en una gigantesca noria, mientras las pantallas recrean una feria llena de luz y color. El pequeño ticket que Lucas había encontrado en su caja de recuerdos cobra entonces vida sobre el escenario. Pero, tras ese momento de celebración, la música y las luces se atenúan y el artista regresa a una atmósfera nocturna, más íntima y nostálgica.

Pero cuando regresa el estribillo, una pequeña esfera rosa desencadena una auténtica explosión de recuerdos, una especie de Big Bang que inunda las pantallas de luz y color. Es entonces cuando los recuerdos más personales de Lucas cobran vida a través de imágenes y destellos que evocan momentos cotidianos y esenciales: jugar al fútbol, aprender piano, compartir instantes con la familia o disfrutar de la naturaleza junto a un perro. Pequeños instantes de felicidad que vuelven a iluminar el universo de sus recuerdos.

La evolución cromática acompaña el recorrido emocional de "Cuore Bello". La actuación comienza con una atmósfera nocturna, dominada por la oscuridad y los tonos azules, que da paso a un universo de esferas luminosas y colores vibrantes que termina tiñéndose de dorado. Este último color representa la felicidad, la luz del corazón y la unión de todas las experiencias que forman parte de la vida del artista. Una transformación con la que Javier Pageo busca transmitir que, por diferentes que sean nuestros recuerdos, todos pueden conectarnos a través de una misma emoción.

Un traje que late al ritmo de los recuerdos

Este lenguaje de luz también se traslada al vestuario, a cargo del estilista y figurinista de la delegación española de RTVE, Raúl Amor. Lucas luce una chaqueta asimétrica para la que se han preparado dos versiones, una en marrón chocolate y otra en azul celeste empolvado. La delegación española probará ambas opciones durante los ensayos para decidir cuál encaja mejor con la iluminación y los fondos del escenario. El diseño rompe con el traje clásico y apuesta por una estética galáctica que recuerda a los uniformes de las películas de aventuras espaciales. Su corte asimétrico, con un cierre que cruza de izquierda a derecha, busca dar mayor protagonismo a la zona del pecho, donde una luz simboliza los latidos de su corazón y los recuerdos que guarda en él. La prenda incorpora un sistema de iluminación LED bajo la tela, sincronizado con momentos concretos de la canción y, en el desenlace, con las pulseras luminosas del público.

El dispositivo, diseñado también por Raúl Amor y fabricado por él mismo mediante impresión 3D, se activa con una pequeña pulsación manual de Lucas al comienzo de la actuación. A partir de ese instante, las luces funcionan de forma programada y acompañan el desarrollo de la canción. El vestuario incluye, además, un broche personalizado con la silueta de la provincia de Jaén, un homenaje a la tierra de origen de Lucas Paulano y también de la madre de Raúl Amor, fallecida el pasado mes de junio, que era natural de esta provincia.

Un nuevo recuerdo nace sobre el escenario

La parte final de la actuación concentra el verdadero sentido de toda la propuesta. Tras un momento de pausa y nostalgia, los recuerdos que han acompañado a Lucas durante su viaje comienzan a reunirse a su alrededor hasta formar un gran torbellino de luz y color. Las pequeñas esferas luminosas giran a su alrededor y, poco a poco, pasan del multicolor al dorado, como si todas las experiencias, personas y emociones que han marcado su vida regresaran a un mismo lugar: su corazón.

Pero el viaje no termina ahí. La luz se expande más allá del escenario y llega hasta las gradas, donde las pulseras LED del público se iluminarán al ritmo de los latidos del corazón de Lucas. El universo que hasta ese momento pertenecía únicamente al joven artista se convierte en un espacio compartido, en el que todos los presentes forman parte de una misma historia.

"La idea de esta parte es que todos estamos juntos, estamos creando un recuerdo compartido: él cantando en Eurovisión Junior y todos viendo su actuación", explica Pageo. Un latido al unísono que conecta al representante español con los espectadores. Lucas recordará para siempre su paso por el escenario de Eurovisión Junior, pero también lo hará el público, cada uno desde su propia perspectiva y unido por un mismo instante.

El lema de Lucas Paulamo: "Tonight will shine forever in my heart"

La actuación culmina con la aparición de una frase escrita de puño y letra por el propio Lucas: "Tonight will shine forever in my heart" ("Esta noche brillará para siempre en mi corazón"). Un mensaje que adquiere ahora un doble significado: recoge todos los recuerdos que el artista guarda en su interior y, al mismo tiempo, celebra el que acaba de crear sobre el escenario. Porque, cuando la música termine y las luces se apaguen, esa noche también habrá encontrado un lugar en su corazón.

Las notas del director: cinco claves para entender la actuación de Lucas Paulano

Javier Pageo vuelve a ponerse al frente de la dirección artística de España en Eurovisión Junior 2026, después de firmar las puestas en escena con las que Sandra Valero consiguió el segundo puesto en Niza 2023 con "Loviu" y Chloe DelaRosa alcanzó la sexta posición en Madrid 2024 con "Como la Lola". Ahora, el director artístico desvela en cinco claves los secretos y el significado de la propuesta escénica que ha ideado para Lucas Paulano y su "Cuore Bello".

¿Qué historia quiere contar Javier Pageo con "Cuore Bello"?

La de un niño que viaja al interior de su propio corazón para reencontrarse con los lugares, las personas y los momentos que le han hecho feliz. Pero, sobre todo, la de alguien que descubre que los recuerdos no solo pertenecen al pasado: también se crean mientras vivimos.

¿De dónde surge la inspiración de la puesta en escena?

Una de las grandes referencias de Javier Pageo es Coco, la película de Pixar. Al igual que Miguel, su protagonista, Lucas se reencuentra con sus seres queridos a través de un universo lleno de luz, color y emociones. Una manera de abordar la nostalgia desde la felicidad.

¿Qué papel desempeña el gran círculo de 523 bombillas?

Es uno de los elementos más importantes de la actuación. Formado inicialmente por dos semicírculos que Lucas consigue unir con su voz. Con ella recorre el universo formado por todos sus recuerdos, después en una gigantesca noria y, finalmente, en la representación de su propio corazón.

¿Por qué los recuerdos se representan con pequeñas esferas de luz?

Javier Pageo se ha inspirado también en Del revés (Inside Out), la película de Pixar en la que los recuerdos se almacenan en esferas de distintos colores que contienen escenas de la vida de su protagonista. Siguiendo esa idea, cada esfera luminosa del universo de Lucas representa una experiencia, una persona o un instante de felicidad que permanece vivo en su corazón. Por eso, el universo multicolor acaba transformándose en dorado, el color que simboliza la unión de todos esos recuerdos.

¿Qué recuerdo quiere crear Lucas Paulano con su actuación?

Lucas comienza la actuación buscando recuerdos y termina creando uno nuevo. Las luces de su corazón se sincronizan con las pulseras del público para representar un mismo latido. La intención de Pageo es que el artista y los espectadores compartan un instante que, aunque cada uno vivirá desde su perspectiva, permanecerá para siempre en sus corazones.

Lucas Paulano volverá a ensayar el miércoles 21 de octubre

El representante de España volverá a subirse al escenario de Eurovisión Junior 2026 el miércoles 21 de octubre, a las 16:20 horas, para realizar su segundo ensayo. Una nueva oportunidad para ajustar y perfeccionar los últimos detalles de la puesta en escena con la que buscará conquistar al público europeo en la gran final del sábado 24 de octubre. La gala podrá seguirse en directo a partir de las 21:00 horas en La 1 y RTVE Play.

Vota gratis por España

En Eurovisión Junior los espectadores pueden votar por el representante de su propio país. En el caso de España, la audiencia podrá votar gratis y online a Lucas Paulano a través de la web oficial del festival: JESC.TV.

Las votaciones se abrirán el viernes 23 de octubre a las 23:59 horas, una jornada clave para Lucas, ya que ese mismo día se disputará el 50 % de la puntuación en el ensayo general, conocido como el "Jury Show", en el que votan los jurados profesionales. La votación online permanecerá activa hasta las 20:59 horas del sábado 24 de octubre y volverá a abrirse durante aproximadamente 15 minutos al finalizar las 16 actuaciones. Los espectadores podrán apoyar a España desde cualquier parte del mundo, de forma gratuita y totalmente online.

Eurovisión Junior Eurovisión Junior - ¡Vota a España en Eurovisión Junior 2026! En Eurovisión Junior los espectadores de cada país pueden votar -gratis y online- por su propia candidatura. ¡Te contamos cómo votar por España! Ver ahora

Además, Gonzalo Pinillos, representante de España en Eurovisión Junior 2025 con "Érase una vez (Once Upon a Time)", será el encargado de anunciar los puntos del jurado español durante la gala, en la que Lucas Paulano actuará en última posición. Tony Aguilar y Julia Varela estarán al frente de la retransmisión de RTVE. En el vídeo que puedes ver a continuación te explicamos paso a paso cómo votar por España.