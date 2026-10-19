Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 19 al 25 de octubre: novedades de En Play

RTVE Play continúa de estreno en la segunda semana de En Play. De momento ya hemos podido disfrutar de nuevas apuestas con FOMO TOTAL, Control Central, No solo debate y Vale ya!, además de los regresos de programas que ya conocemos muy bien, pero la cosa no queda ahí. Esta semana En Play trae todavía más estrenos y nuevas temporadas.

Trama Queens y Memes y dramas llegan a En Play pisando fuerte en una semana en la que Mañana más inaugura su versión late. Mi persona favorita vuelve con Rodrigo Cortés como invitado, mientras que Fútbol de calle arranca temporada con Juan Carlos Rivero. Te contamos en detalle la parrilla de los próximos días de En Play para que no te pierdas nada.

Close Friends (lunes y miércoles)

Nadie conoce mejor a una figura pública que su entorno de confianza. Es la premisa de Close Friends, con Dani Gordo y Alfon de la Rocha. Cada semana, artistas, creadores de contenido y rostros destacados del panorama digital y cultural no acudirán solos. Lo harán acompañados de esa persona clave de su pasado, el amigo del pueblo de toda la vida, el compañero de pupitre o de universidad, que estuvo ahí antes de que llegara la fama.

Close Friends Close Friends - Programa 1 - Especial Benidorm Fest Close Friends, el nuevo programa de Playz, presentado por Dani Gordo y Alfon de la Rocha, se estrena por todo lo alto con un Especial Benidorm Fest. rtve play

¡Menudo cuadro! Fresh

Más salseo, cultura pop y cero filtros. Carlota Corredera, David Insua y David Andújar encienden los micros para sentar en su plató a los personajes más icónicos del panorama nacional. Arranca la semana con su edición Fresh y un repaso a la actualidad.

Así somos (lunes)

Un viaje junto a Molo Cebrián y Luis Muiño (Entiende Tu Mente) para descubrir, desde el punto de vista de la psicología, aquello que nos hace humanos. Queremos ayudarte a conocerte mejor. A conocernos mejor. A entender cómo somos… tú, nosotros, el vecino del 4º, esa persona que te cae tan mal o aquella compañera que siempre te echa una mano. ¿Cómo? A través de historias reales y curiosas de las que luego extraemos psicoaprendizajes.

Así somos Así somos - Temporada 2 - Programa 2: ¿Somos corruptibles? ¿Somos corruptibles? es la pregunta que se hacen los psicólogos Molo Cebrián y Luis Muiño en este episodio. El punto de partida el famoso caso 'Water gate' rtve play

Fútbol de calle (lunes)

El programa con menos fútbol y más calle de En Play regresa con su segunda temporada, que cuenta con las incorporaciones de Antoni Daimiel y Javi Nácher al frente, sumados a los ya conocidos jugones La Sotanita y Pedro 'el Ingeniero'. El primer capítulo de esta nueva entrega viene con un plato fuerte: se sentará a la mesa el mítico presentador deportivo de esta casa, Juan Carlos Rivero.

Control central 'Fútbol de Calle' presenta temporada en 'Control Central' haciendo equipo: "No hay edadismo" Ver ahora

Mi persona favorita (lunes)

Dani Rovira y Arturo González-Campos han decidido traer a alguien famoso para abrir la segunda temporada del videopodcast y, puestos a tirar de amigos de los dos, nadie mejor que Rodrigo Cortés. El director y escritor presenta su nueva novela, Hija del cielo, pero sin evitar hablar de temas polémicos y candentes. ¿Cara con o sin bigote? ¿Qué hacer con los regalos que no te interesan? ¿Cómo gestionar tu legado tras tu muerte?

Dani, Arturo y Rodrigo se permiten hacer un 'tutorial' de escritura y otro para configurar el televisor de manera correcta para ver películas. Como fondo musical un regalo de Rodrigo a Arturo: Variaciones Goldberg de Glenn Gould. Una joya musical, pero en la edición básica porque Rodrigo no se quería gastar mucho dinero en Arturo.

Mi persona favorita En Play - Mi persona favorita - Episodio 14 - Lucía Solla Lucía Solla es la persona favorita de Dani y Arturo en un capítulo protagonizado por el libro. Y de fondo: Aretha Franklin. rtve play

Teleplanistas (martes)

Presentado por Javi Hoyos y Marta Verona y con la colaboración de Marina Rivers, Teleplanistas se adentra cada semana en el universo televisivo con humor, cercanía y sin filtros y de la mano de sus protagonistas. El programa repasa lo ocurrido en el último programa de MasterChef Celebrity Legends y, después, recibe a los rostros y proyectos más comentados de la casa: series, programas y estrenos que están dando que hablar. Actualidad televisiva, entrevistas y cultura pop en un formato ágil, cercano y con mucho, pero que mucho, salseo.

Teleplanistas Teleplanistas - Temporada 2 - Programa 6: Charly Sinewan, Aitor Albizua y María Eizaguirre Hoy arranca oficialmente la temporada de 'En Play' y en 'Teleplanistas', aunque llevamos trabajando desde septiembre, hemos preparado un capítulo muy especial rtve play

Influ-Realismo mágico (martes)

Lorena Macías sigue sacando el jugo más ácido a los descalabros y torpezas de ciertos influencers. La experta en influencer marketing vuelve con su ánalisis crítico sobre la industria y sus personajes.

Influ-Realismo Mágico. En Play Influ-Realismo Mágico - Temporada 2 - Programa 1: ¿Cuánto vale tener 300.000 seguidores?, con Andy McDougall y @paseandomadrid ¿Cómo llegan a tener tantos seguidores? ¿Qué estrategias siguen en sus diferentes caminos? A todo esto y más responden los influencers Andy McDougall y Álvaro Martínez rtve play

Control Central (Martes, miércoles y jueves)

Programa de entretenimiento que toma el control de la televisión para seleccionar, rebobinar, congelar, ampliar y comentar los momentos más destacados, sorprendentes, virales y surrealistas de la actualidad televisiva. A través de conversaciones, entrevistas, archivo y numerosas microsecciones, Ángela Fernández y David Andújar proponen jugar con la televisión y encontrar nuevas lecturas a aquello que ya hemos visto. Con todo el humor que aporta Irene Ramírez, Control Central contará con muy diferentes secciones en las que ocurren cosas disparatadas.

Control central Control central - Programa 3 ¡Se viene algo grande en RTVE y en 'Control Central' estamos muy atentas! La tele pública cumple 70 años, se va a hacer un telediario muy especial, y nos lo cuenta de primera mano Carlos del ... rtve play

FOMO TOTAL (martes)

Javi Hoyos y Núria Marín, dos periodistas acostumbrados a seguir muy de cerca todo lo que ocurre en redes sociales, nos acercan a todo lo viral, polémico o inesperado que suceda en internet.

Su título juega con el término FOMO, acrónimo de 'fear of missing out,' que hace referencia al miedo a perderse algo de lo que todo el mundo está hablando. Un radar de la actualidad digital, con un tono cercano y divertido, repasando los temas que están marcando la conversación en redes, comentando sus protagonistas y recuperando las anécdotas más comentadas de la semana, con el estilo que les ha hecho conocidos en internet.

Fomo total Fomo total - Programa 1: Almita 'Fomo Total' se estrena con la creadora de contenido Almita (@almmiitaaa23) y su novio para hablar de su futura paternidad y las amistades en redes sociales rtve play

No solo debate (martes)

Con humor, datos y voces que no siempre piensan igual, el programa aborda temas de actualidad desde perspectivas distintas, combinando experiencias personales, expertos y personas directamente afectadas.

Además de los invitados, que cambiarán en cada episodio, Marc Biarnés contará con un compañero fijo e inesperado: una batidora. Convertida en símbolo del formato, servirá para mezclar ideas, triturar lugares comunes y comprobar si, después de escuchar al otro, seguimos pensando exactamente lo mismo.

No solo debate No solo debate - Programa 1 - Vivienda: ¿Derecho o negocio? Marc Biarnés reúne distintas voces para debatir si la vivienda es un derecho básico o un negocio. rtve play

Trama Queens (miércoles)

Patricia Fernández y Elísabet Benavent estrenan Trama Queens. Puede que Dalí, García Lorca o Virginia Woolf no tuvieran redes sociales, pero sus vidas tenían todos los ingredientes para hacerse virales. Porque, aunque cueste creerlo, los grandes nombres de la literatura tienen mucho más en común con las Kardashians o Harry Styles de lo que imaginamos. Amores imposibles, infidelidades, rivalidades, egos desmedidos y escándalos que hoy llenarían titulares y desatarían auténticos dramas en redes sociales.

En Trama Queens, Patricia Fernández y Elísabet Benavent rescatan las historias más jugosas del universo literario para reinterpretarlas con humor, una mirada contemporánea y muchas referencias a la cultura pop. Una forma de descubrir todo lo que nunca nos contaron sobre los grandes libros, porque detrás de cada obra maestra puede esconderse un salseo digno del mejor reality.

Vale ya! (miércoles y jueves)

Valeria Ros explotará las características que la han convertido en referente de la comedia y el entretenimiento con monólogos y la visita de divulgadores y divulgadoras en temas como arte, ciencia, historia y entrevistas a personajes de actualidad que parten de la complicidad y cercanía.

Valeria Ros está acompañada en su aventura por Ana Brito, una cómica que ha sabido crear una comunidad en base a su talento y cercanía. Ambas tienen a su lado a uno de los personajes más peculiares de la cultura de las redes sociales: Necko Vidal, el músico que cautiva a millones de personas con su faceta de divulgador y violinista.

Vale ya! Vale Ya - Programa 2 Valeria Ros le dice ‘Vale ya!’ a la excelencia. ¿Por qué ser las mejores en todo? ¿Por qué tenemos que dar nuestra mejor versión? rtve play

Podcast, el podcast (miércoles)

El mejor podcast de los que hablan de podcast de todos los podcast que existen. Miguel Campos con Laura del Val y Jorge Yorya interpretando los papeles más locos del panorama. Mientras tanto, Aaron Aguilera escribe canciones y pone el sonido a cada capítulo.

Podcast, el podcast Podcast el podcast - Temporada 4 - Programa 2: Los NO MIGUEL, con Facu Díaz Justo ahora que tenemos las elecciones en Noviembre, qué gran momento para que todos hagamos un ejercicio de voto útil y votemos al Partido de Villanueva del Coñete porque es el único que es ... rtve play

Memes y dramas (jueves)

Marina Riverss y Rubén Avilés, acompañados de un grupo de amigos y colaboradores famosos, se ponen al frente de un espacio que se propone hablar sin tapujos de vivencias cotidianas, pensamientos intrusivos y de los mayores dramas generacionales.

Memes y dramas mezcla debates impredecibles con secciones tan singulares como Hot Takes de Barrio, Quién dijo eso o Con C de Cultura (o de Caos), además de dilemas de lo más comprometidos. Una propuesta para recordar una máxima vital: en el fondo, todos estamos igual de perdidos, así que lo mejor es tomárselo con humor y bailar hasta el fin del mundo.

¡Menudo cuadro! (jueves)

Tras su edición Fresh, Carlota Corredera, David Insua y David Andújar dirigen charlas íntimas, honestas y sin caretas donde la televisión, la infancia, los salseos y las confesiones más inesperadas se mezclan a partes iguales.

¡Menudo cuadro! Menudo cuadro - Temporada 2 - Programa 1: Juan Sanguino En este primer episodio de la segunda temporada, Menudo Cuadro recibe a Juan Sanguino, periodista, escritor y uno de los mayores cronistas de la cultura pop de nuestro país. rtve play

Mañana más (jueves)

Ángel Carmona y Antonio Vicente al frente de un show semanal que reúne actuaciones, humor, invitados culturales y muchas sorpresas. El programa abre su plató al público para compartir una noche en la que descubrir quién está sobre el escenario también forma parte del espectáculo.