Vuelve el público a Los Conciertos de Radio 3

Cuando casi se cumplen 30 años desde su primera emisión, Los Conciertos de Radio 3 recuperan una de sus señas históricas de identidad: la asistencia de público en directo. De lunes a jueves por la mañana en las instalaciones de RTVE en Prado del Rey, los fans podrán disfrutar de las actuaciones de sus artistas favoritos y vivir una experiencia única.

Para inscribirse tan solo hay que rellenar formulario y ser uno de los 20 espectadores que asistirán gratis a la grabación de cada concierto, que posteriormente se ofrecerán en La 2 de TVE.

Los Conciertos de Radio 3, dirigidos por Tomás Fernando Flores, nacieron en 1998 con actuación de Rosendo y desde entonces han pasado por su escenario algunos de los artistas nacionales e internacionales más importantes de las últimas décadas en el panorama musical como The Smashing Pumpkins, Manic Street Preachers, Ocean Colour Scene, Sinead O'Connor, Amaral, Estopa, Los Piratas, Los Planetas, Fito & Fitipaldis, Fangoria, Jaime Urrutia, Dover, Celtas Cortos, Tanxugueiras...

<a href="https://form.rtve.es/view.php?id=727725" title="Asistencia de público a Los Conciertos de Radio 3">Asistencia de público a Los Conciertos de Radio 3</a>

*RTVE no se hará cargo de los gastos derivados de participar como público (desplazamientos, alojamiento, alimentación...).