'Todas las criaturas grandes y pequeñas': RTVE Play estrena su quinta temporada con el regreso de personajes

¿Echas de menos las aventuras de James Herriot en Dorrowby? Prepárate para volver a disfrutar de los preciosos paisajes de Yorkshire. La quinta temporada de Todas las criaturas grandes y pequeñas llega a RTVE Play con seis nuevos episodios y un especial de Navidad que prometen mantener la magia y la ternura de siempre.

En esta nueva entrega, ambientada todavía en plena Segunda Guerra Mundial, veremos a James y Helen criar a su pequeño mientras compaginan la vida en familia con el trabajo de veterinarios. Una oportunidad perfecta para reencontrarte con tus personajes favoritos y emocionarte de nuevo con sus historias en el pueblo. ¿Quieres saber más detalles sobre esta quinta temporada y cuando se podrá ver en la plataforma? Continúa leyendo que te los contamos.

Nuevos aires en los valles de Yorkshire

La quinta entrega de la serie llega dispuesta a mantener la esencia que ha convertido a la producción en un fenómeno de bienestar emocional. Tras los acontecimientos de la cuarta temporada, los nuevos capítulos continúan explorando la adaptación de sus protagonistas a una época de profundos cambios por la Segunda Guerra Mundial, manteniendo siempre como telón de fondo los impresionantes paisajes verdes y la comunidad del condado de Yorkshire, así como el día a día de todo lo que ocurre en Darrowby, especialmente en Skeldale House y sus veterinarios donde los animales son siempre su prioridad.

La evolución del equipo de Skeldale House

Los fieles seguidores de Todas las criaturas grandes y pequeñas se reencontrarán con el entrañable núcleo de personajes que ya forma parte de su familia televisiva. James Herriot, interpretado por Nicholas Ralph, y Helen Herriot, a quien da vida Rachel Shenton, siguen afrontando los retos de la vida en común y la crianza del pequeño Jaime en un entorno rural marcado por las exigencias de la profesión veterinaria.

Junto a ellos, el querido Siegfried Farnon (Samuel West) continúa al frente de la clínica con su característico carácter exigente pero de un gran corazón que cada vez podemos ver más a menudo. Le acompaña por el pilar de Skeldale House, la señora Hall, interpretada por la actriz británica Anna Madeley. Y como apoyo, Richard Carmody, el veterinario en prácticas al que da vida el actor James Anthony-Rose.

Pero esta quinta temporada tiene una sorpresa y es el regreso del entrañable y siempre imprevisible Tristan Farnon (Callum Woodhouse), cuya vuelta a casa aporta una nueva dinámica al hogar.

Retos profesionales y nuevas tramas sentimentales

Las tramas de esta temporada profundizan en la madurez de los personajes, especialmente de James y Helen como padres, así como en el día a día de los veterinarios en una época donde la medicina aplicada a los animales y las relaciones interpersonales van de la mano. Además de la atención a todo tipo de animales, desde pequeños gatunos hasta imponentes caballos, la serie profundiza en el impacto social del periodo histórico de la Segunda Guerra Mundial en la comunidad de Darrowby, presentando nuevas incorporaciones al elenco y ofreciendo emotivos momentos que pondrán a prueba el afecto entre todos los habitantes del pueblo.

Fecha de estreno de la quinta temporada en RTVE Play

La cita con los habitantes de Darrowby con RTVE Play ya tiene fecha marcada en el calendario. A partir del próximo 24 de septiembre, la plataforma de vídeo bajo demanda acogerá el estreno de la quinta temporada de esta esperada tanda de episodios, seis más un especial de Navidad.

Y si todavía tienes pendientes las temporadas anteriores o quieres revivir los momentos más entrañables de la clínica Skeldale House, este es el momento perfecto para ponerte al día y prepararte para regresar a los inolvidables paisajes de Yorkshire. ¿A qué esperar para volver a enamorarte de una historia ya ha conquistado a todo el mundo?