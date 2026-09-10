5 motivos por los que no te puedes perder 'Rojo sobre blanco', la nueva serie de La 1

Tras un intenso rodaje entre Madrid y Tenerife, la nueva ficción de RTVE ha desfilado por la alfombra naranja de Vitoria. En pleno bullicio del festival, nos paramos a hablar con su creador, Daniel Écija, quien nos confiesa que la clave de esta historia no está solo en la intriga, sino en el factor humano: "Queríamos retratar la vida con sus luces y sus sombras. En una comisaría hay crímenes, sí, pero también hay personas que se enamoran, que se equivocan y que se ríen de sus propias miserias".

Entre risas y complicidad con el equipo, Écija nos desvela además la intrahistoria de un plató donde figuras como Francis Lorenzo han sido clave para contagiar el tono exacto de comedia y naturalidad: "Tener a un veterano que disfruta como un niño rompe cualquier atisbo de solemnidad en el set". Si buscas motivos para engancharte a su próximo estreno en La 1 y RTVE Play, aquí tienes las cinco razones definitivas.

1. Los criminales tendrán que medir cada palabra (Literalmente)

Olvídate del típico procedimental centrado solo en huellas dactilares o balística. La gran novedad de la serie es la llegada de Daniela (María Hervás), una lingüista forense con altas capacidades que analiza el lenguaje, la gramática y la voz para cazar a los malos. Cada capítulo plantea un caso autoconclusivo donde la pista clave no está en la escena del crimen, sino en cómo hablan los sospechosos y en las trampas que esconde el propio diccionario.

2. La tensión (y el lío) de trabajar codo con codo con tu ex

El inspector Mario Sandoval (Hugo Silva) regresa a Madrid tras una temporada en Roma con la intención de recomponer su vida personal. Sin embargo, el destino le guarda una trampa de oficina: compartir departamento con su exmujer (Irene Arcos), quien además ha iniciado una relación con su mejor amigo (Manu Baqueiro). La mezcla de la tensión profesional con los trapos sucios del pasado genera situaciones tan incómodas como hilarantes.

3. La comedia nace del choque entre dos mundos opuestos

El contraste entre la mente analítica de Daniela, brillante para el análisis, pero un absoluto desastre sin filtro social, y el instinto callejero de Mario crea una química explosiva. Las situaciones más disparatadas surgen precisamente de la incapacidad de ambos para entenderse en lo personal mientras intentan resolver a contrarreloj un caso de secuestro o asesinato.

4. Un reparto coral donde cada secundario roba escenas

Francis Lorenzo, Irene Arcos, Pablo Derqui, Manu Baqueiro, Miryam Gallego, Belén Écija y Juanlu González completan un elenco en absoluta sincronía. Lejos de ser meros acompañantes, los agentes de la comisaría arrastran sus propias crisis cotidianas, aportando un ritmo coral muy ágil donde las anécdotas tras las cámaras, y los inevitables ataques de risa en pleno interrogatorio, se traslucen en cada plano.

5. El sello inconfundible del 'thriller' luminoso de Daniel Écija

Detrás de la producción ejecutiva se encuentra el creador de éxitos como 'Estoy vivo' o 'Águila Roja'. Écija vuelve a apostar por esa fórmula tan de la casa: una ficción pensada para el consumo en abierto, capaz de mantener el suspense y la intriga semanal sin renunciar a la luz, a la emoción a flor de piel y a un costumbrismo lleno de frescura.