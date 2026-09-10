Sigue en directo la presentación de la nueva temporada de 'MasterChef Celebrity Legends' en el FesTVal de Vitoria

Tras el estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Legents, los 15 participantes más sonados de anteriores ediciones formarán parte de la alfombra honorífica del FesTVal de Vitoria-Gasteiz. Una segunda oportunidad para los aspirantes repetidores, que serán juzgados por un duro tribunal: Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja. Tras 10 años del estreno de la primera temporada de este formato Celebrity, la edición cuenta con numerosos perfiles de toda clase, que darán color y contenido a esta nueva edición.

Los concursantes guardan momentáneamente sus utensilios de cocina y rivalidades entre fogones para dar a conocer todos los entresijos que se esperan en esta nueva edición. A partir de las 18:30 será la alfombra del FesTVal, que se iluminará con los rostros de esta edición legendaria. Posteriormente, a las 19:30 se hará la presentación oficial a los aspirantes, jueces y directivos tanto de RTVE como de la productora Shine Iberia, que han participado en el formato. Este momento será un primer contacto para conocer los entresijos de una edición que promete ser inolvidable y que puede disfrutarse en directo en RTVE Play.

Los concursantes de 'MasterChef Celebrity Legend' acuden al FesTVal de Vitoria-GasteizRTVE Play

Los actores Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Paz Vega y Juanjo Ballesta; la cantante y presentadora Ruth Lorenzo, el cantante David Bustamante; el presentador y humorista Florentino Fernández; el cómico e interprete Edu Soto; el actor y director Santiago Segura; la creadora de contenido Marina Rivers; la rapera Mala Rodríguez; el modelo Juan Betancourt; el torero Manuel Díaz 'El Cordobés'; el empresario Pocholo y la diseñadora María Escoté. Todos ellos, deberán impresionar el paladar de los jueces para alzarse con la victoria que en sus anteriores ediciones se les escapó de las manos.

Los concursantes ya han sufrido la primera expulsión y este año se respira todavía más tensión en las cocinas de MasterChef. Ingredientes preparados, cuchillos afilados y técnicas innovadoras para un elenco de pruebas que vienen cargadas de retos de difícil ejecución. La competitividad de este año va a un claro objetivo: conseguir los 75.000 euros para donar a una ONG, el trofeo de victoria y un fin de semana en el Basque Culinary Center. La tensión se corta con un cuchillo cada semana para no vestir el delantal negro y conseguir los 4.000 euros solidarios al mejor cocinero de cada episodio, quien elegirá a qué ONG irán destinados.