Dani Martínez vuelve a La 1 con 'Hitster': "Va a ser la nueva adicción de las familias"

Diez años después de su última experiencia al frente de un concurso en solitario, Dani Martínez vuelve a la televisión pública para capitanear 'Hitster: el juego de los grandes éxitos'. El nuevo formato de RTVE en colaboración con Fremantle traslada a la pantalla el popular juego de mesa que ha revolucionado las reuniones de amigos, con una premisa tan sencilla como adictiva: ordenar canciones de todos los tiempos de manera cronológica en una línea temporal. Dos equipos de distintas generaciones competirán en plató por colocar correctamente diez temas y alcanzar la gran final para optar a un premio en económico.

Presentado oficialmente en el marco del FesTVal de Vitoria, el showman leonés ha desvelado a RTVE Play los entresijos de su fichaje, la "presión" de su entorno para que aceptara el proyecto y por qué augura discusiones históricas en los salones de todo el país.

"En mi entorno me dijeron: 'Lo tienes que hacer, es buenísimo'" A pesar de ser conocido por examinar minuciosamente cada proyecto antes de dar el "sí, quiero", Dani nos confiesa con total honestidad que la insistencia de su círculo cercano fue determinante para embarcarse en este nuevo reto. "Mis amigos juegan mucho a este juego. Yo lo conocía poco, pero cuando les dije que me lo habían ofrecido me decían: '¿Lo harás, no? Tienes que hacerlo, es buenísimo'. Mi amigo Julián López me dijo que él juega con su familia en Navidad. Lo he hecho por la gente, realmente", nos revela entre risas. El concurso combina la nostalgia musical con un ritmo ágil y gamberro, un terreno en el que el presentador nos reconoce sentirse como pez en el agua por su dinámica de adivinar épocas: "Me gustaba esa idea de jugar con los años y las fechas, donde siempre me he sentido muy cómodo. Pero a eso le pones música, que me encanta, y se convierte en una verbena de pueblo y un lío. Es una mezcla que me apasiona".

"En el ensayo pensé que se me daba fenomenal, pero soy malísimo" A pesar de estar al frente del ritmo de la competición, el leonés reconoce que jugar desde casa, o desde la mesa del plató, no es tan fácil como parece. "Haciendo el programa, yo no sabía los años. Sonaban las canciones y mentalmente las colocaba pensando 'esta la pondría aquí, está allí'... Y no daba una. Hice un ensayo previo y pensé que se me daba fenomenal, pero soy malísimo", admite entre risas. Eso sí, si hay una época donde se siente imbatible, es la década de los noventa: "Ahí me manejo muy bien. Creo que en los 90 coloco muy bien los temas. Normalmente la gente sabe mucho de la música de la época en la que salía de fiesta".