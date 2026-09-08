Programación de Los conciertos de La 2 del 12 y 13 de septiembre

Los conciertos de La 2 ofrecen el sábado un concierto desde la playa de San Sebastián de Barcelona con obras emblemáticas del catálogo clásico a cargo de la Orquesta del Tetro del Liceo y el domingo, un concierto de la Banda de Música de Getafe en el Teatro Monumental con una de las obras más emotivas del repertorio para banda, la tercera sinfonía “Trágica” de James Barnes.

Sábado 12 de septiembre

El sábado 12 a las 8, concierto de la iniciativa Clàsica a la Platja 2026, titulado Liceu Simfònic, concierto grabado el 8 de julio en la Playa de Sant Sebastià de Barcelona. Organizado por Barcelona Obertura, el Gran Teatre del Liceu, L’Auditori y el Palau de la Música catalana con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación La Caixa. En el marco del 25º aniversario del Petit Liceu, Josep Pons dirigió a la Orquesta del Gran Teatre del Liceu con la que acaba de finalizar su etapa como director titular. En una noche concebida para acercar la música sinfónica a todos los públicos en un entorno único frente al mar, ante unas 22.000 personas, se ofreció un programa lleno de fuerza, color y ritmo, con algunas de las páginas orquestales más populares y evocadoras del repertorio universal. Interpretaron la Danza húngara número 1 de Brahms y la Danza eslava n.º 2 de Dvořák, una selección de El Cascanueces de Tchaikovski; las Danza polovtsiana n.º 17 de El Príncipe Igor, de Borodín; La danza ritual del fuego, de El amor brujo, de Manuel de Falla; fragmentos de Estancia, de Ginastera y el célebre Boléro de Maurice Ravel, en una gran celebración musical abierta a toda la ciudadanía.

Domingo 13 de septiembre

El domingo 13 a las 8:30, la Banda de Música de Getafe dirigida por José Luis Bueno Cardeñosa ofrece la segunda parte del concierto “El sonido del viento”, celebrado el pasado 20 de junio en el Teatro Monumental de Madrid. El repertorio estuvo formado por la Sinfonía n.º 3 Op. 89 “Trágica”, del compositor estadounidense James Barnes, y el pasodoble Daniela Gómez de Los Ángeles, del compositor valenciano Sergi Pastor.

James Barnes es uno de los compositores más influyentes del repertorio para banda y su tercera sinfonía llena de emotividad a lo largo de sus cuatro movimientos, transita desde la oscuridad y la lucha interior hasta un final luminoso que simboliza la aceptación y la esperanza. El sobrenombre de “Trágica” viene dado por las dramáticas circunstancias que rodearon su creación justo después del fallecimiento de una hija del compositor.

El pasodoble Daniela Gómez de los Ángeles, compuesto en 2018 por Sergi Pastor es un homenaje a la Fallera Mayor infantil de Valencia de ese mismo año. Combina elegancia, luminosidad y un marcado carácter festivo.