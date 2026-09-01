Programación de septiembre de 2026 de Los conciertos de La 2

En septiembre, nuevos conciertos extraordinarios de la Orquesta y Coro RTVE, como los de Santo Domingo de la Calzada y el especial Siempre ABBA, además del resumen del ciclo de Bach de la Fundación Juan March y el concierto El sonido del viento, con La Lira de Pozuelo y La Banda de Música de Getafe.

Septiembre de 2026

El sábado 5 de septiembre a las 8 de la mañana, selección del Ciclo “Bach: Integrales a Solo”, correspondiente a la temporada de música 2025-2026 de la Fundación Juan March de Madrid. El ingente catálogo de Johann Sebastian Bach contiene una decena de colecciones para instrumentos a solo, concebidas como un todo coherente integrado por piezas interrelacionadas. Este ciclo incluye una selección suites, sonatas, partitas e invenciones para clave, violín y violonchelo, en la que el Bach exploró los recursos expresivos de estos instrumentos y que siguen planteando un formidable desafío para sus intérpretes. En este caso, las obras de Bach fueron interpretadas el violonchelista Adolfo Gutiérrez Arenas, las violinistas Liza Ferschtman y Antje Weithaas, el clavecinista Pierre Hantaï y “Moisés P. Sánchez Invention, Trio”, formado por Moisés P. Sánchez, Pablo Martín Caminero y Pablo Martin Jones.

El domingo 6, a las 8:30, en ‘Los conciertos de La 2’ primera parte del Concierto Wind Cam, (El sonido del viento), a cargo de la Banda Sinfónica La Lira de Pozuelo celebrado el 20 de junio de 2026 en el Teatro Monumental de Madrid, dirigido por Maximiliano Santos Ferrer. Se interpretaron la Overture in Five Flat, de la compositora estadounidense Julie Giroux; Music of The Spheres, del compositor londinense Philip Sparke; el estreno mundial de Flamenco, del compositor valenciano Azael Tormo y el pasodoble Juanpe, también de Azael Tormo.

El sábado 12 a las 8, concierto por determinar.

El domingo 13 de septiembre, a las 8:30, segunda parte del concierto Wind Cam, (El sonido del viento), con la Banda de Música de Getafe dirigida por José Luis bueno Cardeñosa. El repertorio estuvo formado por la Sinfonía n.º 3 Op. 89 “Trágica”, de James Barnes, y el pasodoble Daniela Gómez de Los Ángeles, de Sergi Pastor.

El sábado 19, a las 8 de la mañana, Los conciertos de La 2 emite el concierto extraordinario de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE “Siempre ABBA”, celebrado el 29 de agosto en el Parque Enrique Tierno Galván de Madrid, perteneciente a Los veranos de la Villa, organizado por el Ayuntamiento de Madrid. El concierto recorrió las canciones más conocidas del grupo sueco, con arreglos y orquestación de Javier Sánchez. Raúl Benavent dirigió la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE. La propuesta escénica fue de José Ángel Silva, la coreografía de Javier Santos y los cantantes solistas fueron Paule Mallagarai, Lucía Ambrosini, Javier Santos y Xabier Nogales.

El domingo 20 de septiembre, a las 8:30, “Vivaldi, de la tierra al cielo” concierto extraordinario de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE dirigida por Aarón Zapico, celebrado el 26 de junio de 2026 en el convento de San Francisco, de Santo Domingo de la Calzada. Organizado por la Parroquia y Catedral de Santo Domingo de la Calzada y el Gobierno de La Rioja, con la colaboración del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, participaron como solistas el violinista Iván López, la soprano Raquel Albarrán y la mezzosoprano Ekaterina Antipova. El programa estuvo formado por La Primavera y El verano, de “Las cuatro estaciones”, de Antonio Vivaldi, y el Gloria, RV 589.

El sábado 26, a las 8 de la mañana, nueva oportunidad para disfrutar del Concierto de una noche de verano 2026, de la Orquesta Filarmónica de Viena. Concierto grabado el 19 de junio en los jardines del Palacio de Schönbrunn, en Viena, organizado y coproducido por la Orquesta Filarmónica de Viena, la cadena ORF Austria y la Unión Europea de Radiotelevisión (UER).

Participaron bailarines del Ballet Estatal de Viena con coreografía de Eno Peçi, el barítono Bryn Terfel, y la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Lorenzo Viotti. En el programa, obras de Von Suppé, Boito, Puccini, Verdi, Tchaikovsky, Price, Korngold, Wagner, Massenet, Ravel y Bock.

El mes de septiembre finaliza el domingo 27, a las 8:30, con el concierto extraordinario de la Orquesta y Coro RTVE “Un viaje a Leipzig”, celebrado el 28 de junio en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Organizado por la Parroquia y Catedral de Santo Domingo de la Calzada y el Gobierno de La Rioja con la colaboración del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada. Forman el grupo Selected Bach el oboísta Carlos Alonso; los violinistas Marian Moraru y Carlos Serna; Vicente Nogués y Paula Romero en las violas; el violonchelista Álvaro Vázquez; Victoria Merlo en el fagot; y Alberto Martínez en el órgano positivo. Como cantantes solistas participaron la Mezzosoprano Ekaterina Antipova; el tenor César Arrieta, y el barítono Enrique Torres. Interpretaron las cantatas BWV 82 y BWV 131 de Johann Sebastian Bach.