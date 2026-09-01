Programación de Los conciertos de La 2 del 5 y 6 de septiembre

Los conciertos de La 2 comienza su programación de conciertos de septiembre con una selección de obras de Bach a cargo de prestigiosos intérpretes que actuaron este año en la Fundación Juan March, y un concierto de la Banda Sinfónica La Lira de Pozuelo en el Teatro Monumental.

Sábado 5 de septiembre

El sábado 5 de septiembre a las 8 de la mañana, selección del Ciclo “Bach: Integrales a Solo”, correspondiente a la temporada de música 2025-2026 de la Fundación Juan March de Madrid. El ingente catálogo de Johann Sebastian Bach contiene una decena de colecciones para instrumentos a solo, concebidas como un todo coherente integrado por piezas interrelacionadas. Este ciclo incluye una selección suites, sonatas, partitas e invenciones para clave, violín y violonchelo, en la que Bach exploró los recursos expresivos de estos instrumentos y que siguen planteando un formidable desafío para sus intérpretes.

En este caso, las obras de Bach fueron interpretadas el violonchelista Adolfo Gutiérrez Arenas (Selección de las suites para violonchelo solo 1, 2 y 4), las violinistas Liza Ferschtman (Partita para violín solo n.º 2) y Antje Weithaas (Sonata para violín solo n.º 3), el clavecinista Pierre Hantaï (Suite inglesa n.º 3) y “Moisés P. Sánchez Invention, Trio”, formado por Moisés P. Sánchez, Pablo Martín Caminero y Pablo Martin Jones (Invenciones 7, 13 y 15)

El clavecinista Pierre Hantaï

Domingo 6 de septiembre

El domingo 6 de septiembre, a las 8:30, en ‘Los conciertos de La 2’ primera parte del Concierto Wind Cam, “El sonido del viento”, a cargo de la Banda Sinfónica La Lira de Pozuelo celebrado el 20 de junio de 2026 en el Teatro Monumental de Madrid, dirigido por Maximiliano Santos Ferrer. Se interpretaron la Overture in Five Flat, de la compositora estadounidense Julie Giroux; Music of The Spheres, del compositor londinense Philip Sparke; el estreno mundial de Flamenco, del compositor valenciano Azael Tormo y Juanpe, también de Azael Tormo.