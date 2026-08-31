Programación de deportes gratis en RTVE Play la semana del 4 al 10 de agosto de 2025

RTVE Play da la bienvenida a agosto con el mejor deporte. Disfruta gratis de ciclismo, baloncesto, piragüismo y atletismo desde el lunes 4 al domingo 10 de agosto. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming continúa emitiendo esta semana el Campeonato de Europa Sub-20 de atletismo, la Vuelta a Burgos y la gira de la Selección de Española de baloncesto, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Martes 5 de agosto 15:00 horas. Ciclismo . Vuelta a Burgos masculina. Etapa 1: Olmillos de Sasamón > Burgos (205 km)

. Vuelta a Burgos masculina. Etapa 1: Olmillos de Sasamón > Burgos (205 km) 20:55 horas. Baloncesto. Gira selección masculina. España – Portugal

Miércoles 6 de agosto 15:00 horas. Ciclismo . Vuelta a Burgos masculina. Etapa 2: Cilleruelo de Abajo > Buniel (162 km)

. Vuelta a Burgos masculina. Etapa 2: Cilleruelo de Abajo > Buniel (162 km) 19:25 horas. Voleibol . Preeuropeo femenino. España – Portugal

. Preeuropeo femenino. España – Portugal 20:25 horas. Tenis Playa. Torneo BDO Playa de Luanco. Semifinales

Jueves 7 de agosto 15:00 horas. Ciclismo . Vuelta a Burgos masculina. Etapa 3: Monasterio de San Pedro Cardeña > Valpuesta (185 km)

. Vuelta a Burgos masculina. Etapa 3: Monasterio de San Pedro Cardeña > Valpuesta (185 km) 15:15 horas. Atletismo . Campeonato de Europa Sub-20. Sesión vespertina

. Campeonato de Europa Sub-20. Sesión vespertina 20:55 horas. Baloncesto . Gira selección masculina. España – República Checa

. Gira selección masculina. España – República Checa 21:10 horas. Tenis Playa. Torneo BDO Playa de Luanco. Final

Viernes 8 de agosto 14:35 horas. Atletismo . Campeonato de Europa Sub-20. Sesión vespertina

. Campeonato de Europa Sub-20. Sesión vespertina 15:00 horas. Ciclismo. Vuelta a Burgos masculina. Etapa 4: Burpellet Doña Santos > Regumiel de la Sierra (162 km)

Sábado 9 de agosto 11:50 horas. Piragüismo . Descenso Internacional del Sella

. Descenso Internacional del Sella 13:10 horas. Hockey Hierba . Eurohockey Championship masculino. Países Bajos – España

. Eurohockey Championship masculino. Países Bajos – España 15:00 horas. Ciclismo . Vuelta a Burgos masculina. Etapa 5: Bodega Cillar de Silos Quintana del Pidio > Lagunas de Neila (138 km)

. Vuelta a Burgos masculina. Etapa 5: Bodega Cillar de Silos Quintana del Pidio > Lagunas de Neila (138 km) 15:35 horas. Atletismo. Campeonato de Europa Sub-20. Sesión vespertina