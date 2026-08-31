Programación de deportes gratis en RTVE Play la semana del 4 al 10 de agosto de 2025
Rtve Play
RTVE Play da la bienvenida a agosto con el mejor deporte. Disfruta gratis de ciclismo, baloncesto, piragüismo y atletismo desde el lunes 4 al domingo 10 de agosto. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming continúa emitiendo esta semana el Campeonato de Europa Sub-20 de atletismo, la Vuelta a Burgos y la gira de la Selección de Española de baloncesto, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Martes 5 de agosto
- 15:00 horas. Ciclismo. Vuelta a Burgos masculina. Etapa 1: Olmillos de Sasamón > Burgos (205 km)
- 20:55 horas. Baloncesto. Gira selección masculina. España – Portugal
Miércoles 6 de agosto
- 15:00 horas. Ciclismo. Vuelta a Burgos masculina. Etapa 2: Cilleruelo de Abajo > Buniel (162 km)
- 19:25 horas. Voleibol. Preeuropeo femenino. España – Portugal
- 20:25 horas. Tenis Playa. Torneo BDO Playa de Luanco. Semifinales
Jueves 7 de agosto
- 15:00 horas. Ciclismo. Vuelta a Burgos masculina. Etapa 3: Monasterio de San Pedro Cardeña > Valpuesta (185 km)
- 15:15 horas. Atletismo. Campeonato de Europa Sub-20. Sesión vespertina
- 20:55 horas. Baloncesto. Gira selección masculina. España – República Checa
- 21:10 horas. Tenis Playa. Torneo BDO Playa de Luanco. Final
Viernes 8 de agosto
- 14:35 horas. Atletismo. Campeonato de Europa Sub-20. Sesión vespertina
- 15:00 horas. Ciclismo. Vuelta a Burgos masculina. Etapa 4: Burpellet Doña Santos > Regumiel de la Sierra (162 km)
Sábado 9 de agosto
- 11:50 horas. Piragüismo. Descenso Internacional del Sella
- 13:10 horas. Hockey Hierba. Eurohockey Championship masculino. Países Bajos – España
- 15:00 horas. Ciclismo. Vuelta a Burgos masculina. Etapa 5: Bodega Cillar de Silos Quintana del Pidio > Lagunas de Neila (138 km)
- 15:35 horas. Atletismo. Campeonato de Europa Sub-20. Sesión vespertina
Domingo 10 de agosto
- 12:25 horas. Hockey Hierba. Eurohockey Championship femenino. Bélgica – España
- 15:25 horas. Atletismo. Campeonato de Europa Sub-20. Sesión vespertina
- 19:40 horas. Hockey Hierba. Eurohockey Championship masculino. España – Austria
- 21:25 horas. Baloncesto. Eurobasket Sub-20 femenino. Final