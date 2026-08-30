Claudio Biern Boyd, el 'Walt Disney español' creador de Willy Fog, D'artacan y David el Gnomo en 'Imprescindibles'

Eran uno, dos y tres los famosos mosqueperros... ¿Quién no recuerda esta letra, antesala de ver y vivir aventuras un sábado por la tarde? El hacedor de esta magia fue Claudio Biern Boyd, el niño que fue capaz de cumplir su sueño y compartirlo con varias generaciones. El programa Imprescindibles recuerda su persona y sus personajes más emblemáticos en Historias animadas de ayer y de hoy.

Abogado de profesión, su lengua materna, el inglés, le condujo al departamento de marketing de una multinacional. De ahí pasó a representante de derechos. Claudio viajaba por el mundo, sobre todo a Oriente, para pagar por el uso de las animaciones.

Biern Boyd no se conformaba con pagar los derechos de uso, quería ser el propietario de este patrimonio, un legado que le convirtió en uno de los productores más importantes de Europa y con el que abrió las puertas a la gran industria del entretenimiento y que fue clave para Televisión Española.

Sus obras no solo tenían un valor artístico, sino también cultural. Con personajes como Marco en De los Apeninos a los Andes, Vicky el vikingo o La abeja Maya en los 70, a Invizimals en 2014 o Dartacán, la película en 2021, Biern Boyd nos hizo soñar. Fue capaz de reunir a toda la familia en aquellas sobremesas de los años 70 y los 80. Más de 20 millones de personas nos sentábamos frente al televisor a las 15.30 horas los sábados y los domingos para contemplar la magia de sus dibujos animados.

Del manga al Anime El mercado de la animación estaba mucho más desarrollado en países como Estados Unidos, donde la factoría Disney llevaba adaptando cómics a la gran pantalla desde 1910, o Japón, donde grandes ilustradores llevaban adaptando cómics al sector audiovisual desde los años 60. Claudio conocía estas condiciones; sus recurrentes viajes a Japón con el ánimo de aprovechar la capacidad de producción nipona pronto dieron resultado. Su idea era sencilla: coger una idea original, darle una capa universal y hacerla grande en Europa. Todo ello sabiendo que en España había talento y dibujantes dispuestos a pasarse a la animación, pero no existía una industria. En España, los pioneros fueron los hermanos Moro en los 50 y 60, responsables de enviar a la cama a los niños de la época al son del icónico "Vamos a la cama que hay que descansar...".

Canciones inolvidables La productora de Claudio Biern al principio se encargaba de prácticamente todo: la preproducción (guiones, escenarios, personajes, diálogos) y de la postproducción: los doblajes y la música. Fruto de ello nació su relación con los hermanos Guido y Maurizio De Angelis, compositores de la música de varias películas de Bud Spencer y Terence Hill. Una simbiosis perfecta que marcó la banda sonora de muchos de nosotros, al menos, en nuestra vida infantil. ¿Quién no ha cantado alguna vez "Soy siete veces más fuerte que tú", "No te vayas, mamá", "Son ochenta días, son" o "Corre muchacho ya, no te detengas más"? Estos son algunos de los claims que debemos a los hermanos De Angelis.

Historia para niños Rui, el pequeño Cid fue la primera producción que Biern puso en marcha; fue el gran empujón para que la empresa de Biern, BRB se convirtiera en una de las más importantes de Europa en el sector del entretenimiento. Le siguieron otras series míticas como La vuelta al mundo en 80 días, Don Quijote de La Mancha o Tom Sawyer. Todas ellas con una impronta cultural y el gran amor que Biern Boyd sentía por la literatura. Lo que Claudio Biern hizo en España solo es comparable al paso del Manga al Anime japonés, con una dificultad añadida; sin medios, creó una industria desde cero e hizo grandes cosas. "Un héroe" como reconoce el creador de Tadeo Jones, Enrique Gato. Claudio Biern Boyd falleció en 2022, pero las aventuras de sus personajes quedarán en el acervo popular para generaciones enteras. Como aquel inolvidable perro inspirado en Snoopy y en su cocker Sam, Claudio fue "Uno para todos y todos para uno".