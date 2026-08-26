La segunda vida de Uro, el labrador que no pudo trabajar con la Guardia Civil

Si hay una historia que nos ha removido por dentro en este capítulo de Dog house, esa es la de Uro, un labrador de color amarillo que estaba llamado a formar parte de las fuerzas del orden de nuestro país. A pesar de todas las habilidades adquiridas durante su entrenamiento, su carácter juguetón hace que no sea apto para trabajar dentro de la unidad de explosivos de la Guardia Civil.

Ahora, en el programa que cada martes presenta Chenoa, busca una segunda oportunidad en una familia que le quiera y le acoja, y a la que pasará a defender con garras y dientes como jefe de la manada.

Dog House Dog House - Temporada 2 - Programa 6 Cinco historias, cinco perros y una misma ilusión: encontrar un hogar donde empezar una nueva vida juntos. rtve play

Una retirada digna para los perros que lo dieron todo Hasta el refugio de Dog house ha llegado en la furgoneta de la asociación "Héroes de cuatro patas", que precisamente se dedica a buscar un hogar a los cientos de perros jubilados que necesitan disfrutar de su merecido descanso después de haber dedicado toda una vida al servicio de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Estos perros están entrenados para responder a todos los estímulos sensoriales que perciben y, de forma muy especial, gracias al desarrollado olfato que poseen. A través de su trufa pueden detectar restos humanos, personas que se encuentren desaparecidas y que estén con vida o "incluso una muestra de sangre pueden llegar a detectarla tres meses después, lo cual es algo extraordinario", según destaca Cristina, la voluntaria de esta organización que acompaña hoy al resto del equipo de Dog house para dar a conocer la labor que desarrollan. Y es que, además, para llevar a cabo algunas de las tareas que desarrollan estos animales, como la detección de sustancias o de supervivientes, son irremplazables, ya que ninguna persona puede realizar su labor.

600 perros jubilados han encontrado una nueva vida Aunque el lema de la organización sea "adopta un jubilado", y lo cierto es que en la mayoría de los casos los perros se jubilan por edad, siempre se encuentran excepciones como la de Uro, que, con sus apenas tres añitos y medio, no ha podido superar esas duras pruebas de acceso a las que también se enfrentan los canes que aspiran a obtener su propia placa de perro policía. Otro de los objetivos de la fundación es dar visibilidad a la labor de las Unidades Caninas de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como dar a conocer la historia y la labor que realizan a diario los guías y perros de estas secciones especializadas. Hasta ahora, la asociación ha logrado conseguir que unos 600 perros jubilados hayan podido disfrutar de una retirada digna y de calidad. Confiemos en que, en Dog House, Uro logre hacer 'match' con la familia idónea que le dé la segunda oportunidad que merece.