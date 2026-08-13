Así ha sido el regreso de Alejandro Palomo al taller de Maestros de la Costura y su encuentro con Luis De Javier

Los aprendices tuvieron la posibilidad de realizar la primera prueba con sus familiares, pero el jurado todavía tenía reservada una última sorpresa: el regreso de Palomo Spain. “Después de 30 años en televisión, esta es la primera vez que no tengo palabras”, expresaba Raquel Sánchez Silva antes de dar paso al diseñador que tantas veces le acompañó en pasadas ediciones. Junto al resto del jurado, Palomo rememoró su paso por el programa y decidió con su prueba el pase a la semifinal.

Un reencuentro muy emocionante “Para mí, estar en el taller es muy emocionante. Han sido muchos años juntos, muchas historias. Somos una familia y volver a estar aquí… Volvería todos los días.”, confesaba Alejandro viendo orgulloso a Raquel, María y Luís vestidos con prendas de su firma. La vida de Palomo sigue tan ajetreada como siempre, pero hay algunas cosas que han cambiado. Ahora vive en Madrid así que está mucho más cerca de sus excompañeros. Además, ha empezado a centrar su visión en la mujer y a diseñar, por fin, algunos vestidos. “Te queremos muchísimo, pero no hay mal que por bien no venga. Gracias a ti hemos tenido la suerte de conocer a Luís de Javier, que lo está haciendo maravillosamente bien”, comentaba Caprile con cariño durante la visita. Palomo no dudó además en responder y explicó que no tenía ninguna duda y que, además, el programa ahora tiene a un juez más guapo que él.