Así ha sido el regreso de Alejandro Palomo al taller de Maestros de la Costura y su encuentro con Luis De Javier
- El diseñador ha vuelto a casa para dar el pase a la semifinal de esta edición.
- Revive los mejores momentos de Maestros de la Costura Celebrity 2 en RTVE Play
Los aprendices tuvieron la posibilidad de realizar la primera prueba con sus familiares, pero el jurado todavía tenía reservada una última sorpresa: el regreso de Palomo Spain. “Después de 30 años en televisión, esta es la primera vez que no tengo palabras”, expresaba Raquel Sánchez Silva antes de dar paso al diseñador que tantas veces le acompañó en pasadas ediciones. Junto al resto del jurado, Palomo rememoró su paso por el programa y decidió con su prueba el pase a la semifinal.
Un reencuentro muy emocionante
“Para mí, estar en el taller es muy emocionante. Han sido muchos años juntos, muchas historias. Somos una familia y volver a estar aquí… Volvería todos los días.”, confesaba Alejandro viendo orgulloso a Raquel, María y Luís vestidos con prendas de su firma. La vida de Palomo sigue tan ajetreada como siempre, pero hay algunas cosas que han cambiado. Ahora vive en Madrid así que está mucho más cerca de sus excompañeros. Además, ha empezado a centrar su visión en la mujer y a diseñar, por fin, algunos vestidos. “Te queremos muchísimo, pero no hay mal que por bien no venga. Gracias a ti hemos tenido la suerte de conocer a Luís de Javier, que lo está haciendo maravillosamente bien”, comentaba Caprile con cariño durante la visita. Palomo no dudó además en responder y explicó que no tenía ninguna duda y que, además, el programa ahora tiene a un juez más guapo que él.
Los orígenes de Palomo Spain como pasaporte a la semifinal
La última prueba se ha basado en los orígenes de Palomo Spain como marca y en uno de los principios fundamentales de este programa: la moda sostenible. Con la reutilización de toallas de baño, los aprendices debían diseñar una chaqueta para ganar su pase a la semifinal. Esta prueba recuerda a las dos colecciones que Alejandro Palomo ha diseñado con este material: “He hecho dos colecciones con toallas. La primera fue el Hotel Palomo y acabó con Rita Ora en los MTV Awards, que utilizó la versión corta de la indumentaria para actuar y la larga en la alfombra roja”. La segunda colección también contó con espectadores de lujo, en concreto, dos de los aprendices: Beatriz Luengo y Josie. “Yo estuve en el desfile sentada entre Lindsay Lohan y Almodóvar, cariño”, recordaba Beatriz junto al diseñador.
Con los tres aprendices rindiendo a gran nivel, Palomo confesaba haber disfrutado mucho de este regreso al programa y sentirse aliviado al no tener que quedarse para dar el veredicto: “Me voy con ganas de haberme quedado un poquito más. Me quito un peso al no estar en la valoración final, pero me da un poco de penilla. Me recuerda que ya no soy jurado, solo un invitado más”.