'Los miércoles no existen', el retrato de una generación que atrapa con su música

Ideada en principio para el cine y famosa por su éxito en el teatro, Los miércoles no existen trae a la pantalla un mosaico de vidas interconectadas con una banda sonora increíble. Es una comedia romántica y a la vez un musical y tiene, además, un reparto de lujo que sí, se atreve a cantar.

Inma Cuesta, Eduardo Noriega, Alexandra Jiménez, Gorka Otxoa, Andrea Duro y William Miller interpretan a seis jóvenes a los que el azar cruza una y otra vez. La amistad y el amor los unen y los separan a lo largo de los años en momentos que vamos descubriendo de forma desordenada. Poco a poco se va hilvanando un relato cautivador con el que Peris Romano, su creador, dibuja el retrato de una generación.

Del cine al teatro y del teatro al cine Hay películas que llegan al cine después de estrenarse sobre las tablas, de grandes clásicos a obras de corte más actual, como El padre. El caso de Los miércoles no existen es parecido y a la vez especial: antes de película fue obra de teatro, pero antes de eso fue guion de cine. "Estas son historias que yo he ido recopilando desde que decidí ser guionista. Eran distintas fases de mi vida en las que me encontraba y situaciones a las que me enfrentaba yo o la gente que había a mi alrededor. Esa recopilación tomó forma de película en un momento dado", contaba su creador, Peris Romano. Coincidió con una crisis en el sector de cine, por lo que buscó una alternativa: llevar su historia al teatro, que en aquel momento vivía un boom. Inma Cuesta y William Miller en 'Los miércoles no existen' La obra de teatro pasó a ser una suerte de "tráiler andante", como lo definió en Días de cine. Su intención era que las funciones animasen a las productoras a que, una vez visto el montaje, financiasen ese guion de cine que había creado. En sus planes no estaba que la obra resultase todo un éxito por sí misma y, sin embargo, así fue. Años estuvo en cartel, con varios repartos coexistiendo al mismo tiempo. Esa experiencia ayudó a ir puliendo detalles y a evolucionar junto a el público, algo que resultó muy útil cuando por fin se decidió dar el salto al cine. De los actores que participaron el montaje teatral, solo William Miller y Gorka Otxoa repiten en la película. A ellos se añaden otros rostros conocidos: Alexandra Jiménez, Andrea Duro, Eduardo Noriega, Inma Cuesta y María León.

La música, en directo como Los miserables La banda sonora cobra un papel clave en este musical: las canciones destacan lo que los personajes sienten en ese momento. "Fiesta", "No puedo vivir sin ti" o "Soy un truhan, soy un señor" son algunos de los temas que se pueden escuchar a lo largo de las dos horas que dura la película. Como en todo musical que se precie, los actores de Los miércoles no existen cantan. Lo hacen, eso sí, a viva voz. Nada de grabarlas en estudio y añadirlas en posproducción. "Era una propuesta como si fueran diálogos. Te tenía que sonar como cuando ellos hablan, salvo que ahora están cantando", explicaba Peris Romano acerca de la decisión de utilizar música en directo, igual que hizo la adaptación de 2012 de Los miserables. Eduardo Noriega e Inma Cuesta en 'Los miércoles no existen' Algunos actores tenían experiencia previa cantando: Inma Cuesta ha hecho gala de su gran voz en varias ocasiones, mientras que William Miller tiene su propia banda y ha llegado a subirse al escenario en Cuéntame cómo pasó. A la mayoría, sin embargo, les resultaba algo ajeno. "Yo siempre he pensado que cantaba bastante mal. Es verdad que cuando vi por primera vez la película y vi el clip de 'Fiesta' me sorprendió mucho", comentaba Andrea Duro en Versión española. Fue también "lo que más pudor" le dio a Alexandra Jiménez: "Bailar me encanta, pero era la primera vez que me enfrentaba a cantar en público".