Llega la serie 'La trampa del amor': todo lo que tienes que saber sobre el horario, dónde ver y el reparto

A veces unas vacaciones pueden cambiarte la vida o convertirse en una auténtica pesadilla. Así empieza La trampa del amor, el nuevo thriller psicológico que llega a RTVE Play para atrapar a los amantes del suspense. Todo comienza con una escapada de ensueño bajo el sol de Chipre que se convierte en una carrera contrarreloj en la que nadie es quien parece ser.

Argumento de La trampa del amor Emma acaba de poner punto final a su matrimonio. Después de años junto a Pete y de una etapa personal complicada, decide hacer las maletas y viajar a Chipre en busca de un nuevo comienzo. Lejos de su rutina y con la esperanza de recuperar la ilusión, conoce a Niko, el atractivo propietario del hotel en el que se aloja. Con esta ilusión de conocer a un nuevo amor empieza su oportunidad de iniciar una nueva etapa. Paseos por la playa, cenas románticas y la promesa de una nueva vida hacen que Emma se deje llevar por una relación que avanza a toda velocidad. Cuando Niko le propone quedarse a vivir con él en una villa que está a punto de comprar, ella siente que no tiene nada que perder. Convencida de haber encontrado el amor, decide confiar plenamente en él y prestarle una importante cantidad de dinero. Pero ese sueño dura muy poco. Niko desaparece sin dejar rastro y, con él, también desaparecen el dinero y todos los planes de futuro de Emma. A partir de ese momento, La trampa del amor pasa de ser un thriller psicológico en el que la protagonista tendrá que adentrarse en una misión llena de engaños. Y cuanto más investiga, más evidente resulta que las apariencias pueden ser muy peligrosas. La protagonista Emma en 'La trampa del amor'

Sobre el reparto Al frente de la serie está Sally Lindsay, que interpreta a Emma, el personaje que empieza una nueva vida. La actriz, conocida por títulos como The Madame Blanc Mysteries, asegura que lo que más le atrajo del proyecto fue la forma en la que la serie muestra la manipulación emocional que sufren las víctimas de este tipo de engaños. Junto a ella está Gerald Kyd, encargado de dar vida a Niko, el propietario del hotel que conquista a Emma durante sus vacaciones. Además, el reparto principal lo completan Neil Morrissey, en el papel de Pete, el exmarido de Emma, y Ramon Tikaram, que interpreta a George, un hombre relacionado con la trama que irá adquiriendo cada vez más importancia conforme la investigación avance. También participan Imogen King, Louiza Patikas, Joanna Kalafatis, Camilla Roholm y Rina Mahoney, que completan un reparto en el que todos los personajes esconden alguna pieza del puzle.

Una historia sobre estafas amorosas En un inicio La trampa del amor apunta al típico romance donde, aparentemente, todo sale a pedir de boca. Pero nada más lejos de la realidad, la serie utiliza esa historia para hablar de una realidad cada vez más frecuente: las estafas sentimentales. La ficción muestra cómo los delincuentes aprovechan momentos de vulnerabilidad para ganarse la confianza de sus víctimas y convencerlas de tomar decisiones que, vistas desde fuera, pueden parecer impensables. Niko y Emma, los protagonistas de 'La trampa del amor' Su creadora, Polly Buckle, quiso alejarse de la idea de que solo las personas ingenuas caen en este tipo de engaños. Por ello, la serie plantea precisamente lo contrario, pues cualquiera puede convertirse en víctima cuando alguien sabe cómo manipularte. La trampa del amor te invita a reflexionar sobre cómo funcionan este tipo de fraudes y el impacto que dejan en quienes los sufren.