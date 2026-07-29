¡Casting abierto para la segunda temporada de 'Trivial Pursuit'!

Ya está abierto el casting para participar en Trivial Pursuit, el concurso de cultura general de La 2 presentado por Egoitz Txurruka. La versión televisiva del icónico juego de mesa vuelve con su segunda temporada a las tardes de La 2.

Esto es Trivial Pursuit Varios concursantes compiten sobre un gigantesco tablero respondiendo preguntas de las seis categorías clásicas del juego: Historia, Ciencia y Naturaleza, Entretenimiento, Geografía, Arte y Literatura, y Deportes y Ocio. El objetivo es alcanzar el centro del tablero y superar una trepidante ronda final contrarreloj para llevarse el bote acumulado. ¿Quieres participar? ¡Apúntate al casting!