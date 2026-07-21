La terminal de Noáin multiplica por cuatro su capacidad a través de su conexión con el Puerto de Barcelona
- Las obras de renovación han costado 10 millones de euros y han sido realizadas por el grupo grupo Hutchinson Ports
- Se convierte en un eje estratégico para conectar España con Europa e integrar ferrocarril, carretera, puertos, aeropuertos y nodos logísticos clave
La nueva terminal intermodal de Noáin, conectada con el puerto de Barcelona, ya ha comenzado a funcionar. Se le denomina "Puerto Seco" porque actúa como una extensión en el interior de un puerto marítimo tradicional en el transporte de mercancías.
Las obras de renovación y ampliación han sido realizadas por la empresa Terminal Catalunya (Tercat), perteneciente al grupo Hutchinson Ports y han costado diez millones de euros. Parte de esta cantidad ha estado sufragada con los fondos europeos Next Generation EU, puestos en marcha tras la pandemia.
Triple de superficie
Esta nueva terminal cuenta con una superficie intermodal de 42.500 m2 ( el triple que la anterior). De esta forma, se ha conseguido multiplicar por cuatro su capacidad operativa. Las terminales de este tipo son capaces de transportar mercancías a través de diferentes medios de transporte sin manipular la carga.
Tras la finalización de estas obras, la Terminal de Transporte de Mercancías de Noáin se convierte en un referente logístico esencial en el norte de España y un eje también estratégico para conectar España con Europa al integrar ferrocarril, carretera, puertos, aeropuertos y nodos logísticos clave. De hecho, la terminal forma parte del denominado Corredor Atlántico que une Portugal, España, Francia, Alemania e Irlanda dentro de la Red Europea de Transporte.
Las obras incluyen dos nuevas vías de ancho mixto de una longitud de 600 metros cada una ampliables hasta 750 metros. Además, también se ha construido una losa de 34.000 m2 para la gestión técnica, logística y de seguridad de la circulación de trenes y de los contenedores marítimos cuando están vacíos. Asimismo, se han electrificado las cabeceras de las dos vías.
Internacionalización de las empresas
La presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, ha calificado esta inauguración como “un día estratégicamente clave para Navarra” ya que supone “oportunidades para las empresas tanto para su competitividad como para sus planes de internacionalización, reducción de costes logísticos y descarbonización”.
Por su parte, el presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha asegurado que esta infraestructura pretende "no esperar a que la carga llegue al puerto, sino llevar el puerto allí donde se genera la carga".
A este acto también han asistido el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite; la directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda; la directora general de Viajeros y Desarrollo de Negocio de ADIF, Elena González; el alcalde del Valle de Elorz, Mikel Navarro; el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, Manuel Piquer; el comisionado para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián; y directivos de Hutchison Ports Best y Synergy.