La terminal de Noáin multiplica por cuatro su capacidad a través de su conexión con el Puerto de Barcelona

La nueva terminal intermodal de Noáin, conectada con el puerto de Barcelona, ya ha comenzado a funcionar. Se le denomina "Puerto Seco" porque actúa como una extensión en el interior de un puerto marítimo tradicional en el transporte de mercancías.

Las obras de renovación y ampliación han sido realizadas por la empresa Terminal Catalunya (Tercat), perteneciente al grupo Hutchinson Ports y han costado diez millones de euros. Parte de esta cantidad ha estado sufragada con los fondos europeos Next Generation EU, puestos en marcha tras la pandemia.

Triple de superficie Esta nueva terminal cuenta con una superficie intermodal de 42.500 m2 ( el triple que la anterior). De esta forma, se ha conseguido multiplicar por cuatro su capacidad operativa. Las terminales de este tipo son capaces de transportar mercancías a través de diferentes medios de transporte sin manipular la carga. Tras la finalización de estas obras, la Terminal de Transporte de Mercancías de Noáin se convierte en un referente logístico esencial en el norte de España y un eje también estratégico para conectar España con Europa al integrar ferrocarril, carretera, puertos, aeropuertos y nodos logísticos clave. De hecho, la terminal forma parte del denominado Corredor Atlántico que une Portugal, España, Francia, Alemania e Irlanda dentro de la Red Europea de Transporte. Las obras incluyen dos nuevas vías de ancho mixto de una longitud de 600 metros cada una ampliables hasta 750 metros. Además, también se ha construido una losa de 34.000 m2 para la gestión técnica, logística y de seguridad de la circulación de trenes y de los contenedores marítimos cuando están vacíos. Asimismo, se han electrificado las cabeceras de las dos vías.