El gran homenaje a Gila, con fusilamiento fallido y canción de cumpleaños en el rodaje: todo sobre '¿Es el enemigo?'

El título de esta película, ¿Es el enemigo? nos retrotrae de manera inmediata a la imagen de Miguel Gila, con un casco de guerra en la cabeza y con un teléfono en la oreja, hablando con alguien que, se supone, está en la trinchera del bando contrario. La película, dirigida por Alexis Morante y protagonizada por Oscar Lasarte, Natalia de Molina, Carlos Cuevas o Salva Reina, rinde homenaje a uno de los grandes cómicos que ha dado nuestro país.

¿Es el enemigo? La película de Gila está ambientada en Madrid, en 1936, año en el que estalló la Guerra Civil. Un joven llamado Miguel Gila vive tranquilo y feliz con sus abuelos en una humilde buhardilla. Pero el estallido de la Guerra Civil obliga a Miguel, junto a su amigo Pedro, a acudir a la lucha. Así, Gila intentará sobrevivir a las miseria de la batalla, al fusilamiento y a la cárcel gracias a su humor. La cinta mezcla comedia y drama para explorar y analizar el absurdo de un conflicto bélico.

Con esta película, Oscar Lasarte debuta en la gran pantalla metiéndose en la piel del gran Miguel Gila. El parecido físico y su capacidad para captar la forma en la que el cómico actuaba ante las circunstancias más adversas fueron las claves para que el director se decantara por el actor. "Buscábamos un talento descomunal para liderar esta película y entonces apareció Oscar Lasarte; su esencia y humanidad están presentes en toda la película. La confianza entre nosotros es total, permitiendo trabajar la mezcla de la comedia con el drama", declaró Alexis Morante en el Festival de Cine de Sevilla donde la película tuvo una gran acogida.

'¿Es el enemigo?'

Por su parte, Lasarte, que cuando se presentó al casting de la película vivía en Denia con su abuela, confiesa que él siempre había sido seguidor y admirador de Miguel Gila, así que logró meterse rápido en el personaje. "Era fan de gila desde los 14 años, ya le imitaba en los shows de magia, y entonces fue retomar un poco el personaje". Por este papel, el actor consiguió una nominación a los Premios Goya.

Basado en la vida real de Miguel Gila Miguel Gila nació el 12 de marzo de 1919, en el barrio madrileño de Tetuán. Se quedó huérfano de padre muy joven y se crio en el distrito de Chamberí con sus abuelos. Después de trabajar como mecánico, con solo 17 años se alistó voluntario en el Quinto Regimiento republicano y luchó en Guerra Civil. En 1938 cayó prisionero y sobrevivió milagrosamente a un pelotón de fusilamiento improvisado en la provincia de Córdoba. El fusilamiento se produjo al anochecer de un día lluvioso y los integrantes del piquete estaban borrachos, por lo que no acertaron con los disparos. "Me fusilaron mal", solía bromear Gila. En plena dictadura franquista, logró destacar por su capacidad para hacer humor de toda la miseria que le tocó vivir. Tras años de exilio en América Latina, regresó a España y siguió colaborando en los medios y haciendo reír cada vez que cogía el teléfono para hablar con el enemigo e insistir en: "dile que se ponga". Gila, el maestro de humoristas que resucitó una vez y se casó por dinero: su increíble historia El director de la película, Alexis Morante, contó a Conxita Casanovas en Va de cine de Radio Nacional que toda la película está basada en las memorias de Gila. "Yo no sabía que él había estado en la guerra de verdad, no sabía que había vivido todo lo que vivió con 18 años, y la forma en la que él lo contaba creímos que era una forma buena de contar una fábula de la Guerra Civil a través de los ojos de Gila". Por su parte, Natalia de Molina que también forma parte del reparto incide en el sinsentido que supone una guerra, y que a día de hoy, las batallas se siguen sucediendo. "Es absurdo y sigue pasando a día de hoy. Tampoco han pasado tantos años de aquello [de la Guerra Civil]", además añade que con la película ha pensado y reflexionado sobre el papel que tuvo la mujer en esta contienda. "Plantearme mucho aquellas mujeres que salieron de sus casas. Como actriz me interesaba mucho investigar sobre esta miliciana". Además, la Natalia de Molina cuenta una anécdota durante el rodaje, en torno a la figura del cómico. "Hubo un día que le cantamos el cumpleaños feliz a Gila. Terminamos el día de rodaje, y de repente, nos dimos cuenta de que era el cumpleaños de Gila y nos pusimos a cantar el cumpleaños feliz. Vino la policía y también se puso a cantar". '¿Es el enemigo?'