Programación de julio y agosto de 2026 de Los conciertos de La 2

Como cada verano, en los meses de julio y agosto, Los Conciertos de La 2 vuelve a emitir destacados conciertos de la temporada, además de algún estreno como el concierto de verano de la Orquesta Filarmónica de Viena desde Schönbrunn

Julio de 2026

El sábado 4 de julio a las 8 de la mañana, redifusión del Concierto del Ciclo Universo Barroco del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) con el grupo Los Elementos, dirigido por Alberto Miguélez Rouco. Concierto grabado el 29-de marzo de 2026 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid. El programa está compuesto por una recuperación histórica, “La colpa, il pentimento, la grazia” (Oratorio per la pasione di Nostro Signor Gesu Cristo), de Alessandro Scarlatti, Con la soprano Natalia Labourdette, la mezzosoprano Natalie Pérez y la contralto Sara Mingardo, como solistas.

Forman el grupo Los Elementos: Claudio Rado [concertino], Elena Abbati, Lorenzo Molinetti, Jaume Guri Batlle, Natalie Carducci, Giulia Manfredini, violines; Lukas Hamberger, Marguerite Wassermann, viola; Giulio Padoin, violonchelo; Giacomo Albenga y Giulio Tanasini, contrabajos; Jean-François Madeuf, Julian Zimmermann, Olivier Mourault y Nikolai Mänttari, trompetas; Philip Tarr, timbales; Leon Jänicke, archilaúd; Deniel Perer, clave y órgano. Alberto Miguélez Rouco está al frente del clave y la dirección del concierto.

El domingo 5, a las 8:30 de la mañana, redifusión del Concierto de galardonados del concurso Juventudes Musicales de España en el que la Orquesta Sinfónica RTVE dirigida por David Fernández Caravaca interpretó la sinfonía número 3 “escocesa” de Felix Mendelssohn. El concierto fue grabado el 7 de febrero en el Teatro Monumental.

El sábado 11, a las 8 de la mañana Concierto de una noche de verano 2026 con la Orquesta Filarmónica de Viena, desde los jardines del Palacio de Schönbrunn, en Viena. El concierto se grabó el 19 de junio organizado y coproducido por la Orquesta Filarmónica de Viena, la cadena austriaca ORF Austria y la Unión Europea de Radiotelevisión (UER).

Dirige la Orquesta Filarmónica de Viena el maestro suizo Lorenzo Viotti. El cantante solista es el famoso bajo barítono galés Sir Bryn Terfel,

En el concierto se interpreta la obertura de la opereta Leichte Kavallerie (Caballería ligera) de Franz von Suppè; el aria “Son lo spirito che nega” de la ópera Mefistofele, de Arrigo Boito, a cargo del barítono Bryn Terfel; el intermedio del Acto III de la ópera Manon Lescaut, de Giacomo Puccini; el aria “Ehi! Paggio!, de la ópera Falstaff, con Bryn Terfel; la danza rusa (Trepak), del ballet “El Cascanueces”, de Peter I. Tchaikovsky; la pieza “Adoración”, de Florence Price, arreglada por la compositora y violinista Elaine Fine; la obra “Straussiana”, de Erich Wolfgang Korngold; el tema de El oro del Rin de Richard Wagner Abendlich strahlt der Sonne Auge” ("Al atardecer brilla el ojo del sol, magnífico resplandece su brillo dorado...") interpretado por Bryn Terfel; la pieza “Meditación”, de la ópera “Thais”, de Jules Massenet, interpretado por la concertino de la Orquesta Filarmónica de Viena Albena Danailova; fragmentos la Suite número 2 “Daphnis et Chloé”, de Maurice Ravel con la participación de Bailarines del Ballet Estatal de Viena, con coreografía de Eno Peci; la canción “Si yo fuera rico” compuesta por Jerry Bock para la película “El violinista en el tejado”; la pieza Tico-Tico no fubá, de Zequinha de Abreu; y el célebre vals de Johann Strauss “Sangre vienesa”.

El domingo 12, redifusión de la primera parte del Concierto del Ciclo Universo Barroco del CNDM con el grupo Marsyas Baroque, grabado 14 de enero de 2026 en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Se interpretan obras de Telemann, Bon di Venezia, Blayet, Rameau, Berllino, Jacquet de la Guerre y Marais. Forman el grupo Marsyas Baroque: Paula Pinn, flautas de pico; María Carrasco Gil, violín barroco; Konstanze Waidosch, violonchelo barroco y Sara Johnson Huidobro, clave

El sábado 18, redifusión del Concierto de abono número 15 de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE dirigida por Christoph König con la primera parte de La Pasión según San Mateo BWV 244, de Johann Sebastian Bach. El concierto se grabó el 27 de marzo de 2026 en el Teatro Monumental de Madrid y contó como solistas con la soprano Lucía Martín Cartón, la contralto Lucía Caihuela, el tenor Juan Sancho y el barítono Ferran Albrich. Marc Korovitch es el director titular del Coro RTVE.También participa el Coro de niños de la Comunidad de Madrid, dirigido por Ana Fernández Vega.

El domingo 19, redifusión de la segunda parte del concierto del Ciclo Barroco del CNDM con el grupo Marsyas Baroque, y obras de von Bayureuth, Van Eyck, Rusca, Leonarda, Philarmónica y Vivaldi. Forman el grupo Marsyas Baroque: Paula Pinn, flautas de pico; María Carrasco Gil, violín barroco; Konstanze Waidosch, violonchelo barroco y Sara Johnson Huidobro, clave. El concierto fue grabado el 14 de enero de 2026 en la sala de cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid.

El sábado 25, redifusión de la segunda parte de La Pasión según San Mateo, BWV 244 de Johann Sebastian Bach, con la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE dirigida por Christoph König. El concierto, grabado el 27 de marzo de 2026 en el Teatro Monumental de Madrid contó como solistas a la soprano Lucía Martín, la contralto Lucía Caihuela, el tenor Juan Sancho y el barítono Ferrán Albrich.

El domingo 26, redifusión del concierto número 10 de la temporada de abono de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, en el que, bajo la dirección de Andrés Salado, interpretaron la Misa Nelson en Re menor de Franz Joseph Haydn. El concierto fue grabado el 30 de enero de 2021 en el Teatro Monumental de Madrid.

Agosto de 2026

El sábado 1 de agosto, a las 8 de la mañana, redifusión del concierto Hacia el Paraíso, grabado el 21 de febrero en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid. Una coproducción de RTVE, ORF III y Scarlatti Arts. Con el conjunto vocal y orquestal Barucco, dirigido por Heinz Ferlesch. La soprano Maria Ladurner, fue la cantante solista. El programa estuvo formado por obras de Arvo Pärt: Da pacem Domine, J. S. Bach (adapt. K. Nystedt): Komm, süsser Tod BWV 478 y W. A. Mozart: Exsultate jubílate, Ave verum corpus y el Requiem, KV626

El domingo 2 de agosto, a las 8:30, redifusión del segundo concierto del XXVI Ciclo de Jóvenes Músicos de la Orquesta y Coro RTVE, con Barbara Dragan al frente de la Orquesta Sinfónica RTVE para interpretar la Sinfonía en Re menor de Cesar Franck. El concierto se grabó el 6 de febrero de 2026 en el Teatro Monumental de Madrid.

El sábado 8, redifusión del Concierto “A Circus Requiem”, programa producido y ofrecido por la televisión noruega NRK, dentro del programa de intercambios 2026 de las televisiones miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Grabado en la Fortaleza Oscarsborg en Oslo, Noruega, con la Orquesta Filarmónica de Oslo y la Compañía de Ópera y Coros de Oscargsborg dirigida por Aivis Greters. Interpretaron la Misa de Réquiem de Giuseppe Verdi, con los solistas Marita Solberg, Tone Kummervold, Daniel Frank y Alexander Tsymbalyuk y lo artistas circo Pietro Barilli, Sarah Lett, Lovisa Wengerzink, Morgane Stäheli, Sébastien Klink y Brent Van Haerenborgh.

El domingo 9 de agosto, redifusión del concierto número 11 de la temporada de abono 2025-2026 de la Orquesta y Coro RTVE, con la Sinfonía número 8 en Sol Mayor, Op 88 de Antonin Dvorak. Christoph König dirige la Orquesta Sinfónica RTVE en este concierto que se grabó el 13 de febrero en el Teatro Monumental de Madrid

El sábado 15 de agosto, redifusión de la Zarzuela cómica El Vizconde / Gato por liebre, dentro de la Temporada de Música 2025-2026 de la Fundación Juan March. Desde el Auditorio de la Fundación Juan March, Programa grabado el 1 de octubre de 2025 en el Auditorio de la Fundación Juan March de Madrid, producido y cedido por la Fundación Juan March. Con Alfonso Romero como director de escena y dramaturgia; Irene Palazón, soprano; Blanca Valido, mezzo; Juan Antonio Sanabria, tenor, y César San Martín, barítono. Los instrumentistas fueron Pablo Quintanilla y Elena Rey, violines; Adrián Vázquez, viola; Blanca Gorgojo, violonchelo y Antonio Romero, contrabajo. Miquel Ortega participó como pianista y director musical.

El domingo 16, redifusión del Concierto de Cámara titulado La España Virreinal“Gurumbé”, correspondiente al XXX Ciclo de Música de Cámara de la Orquesta y Coro RTVE y Los conciertos de Radio Clásica. Concierto grabado el 31 de enero de 2026 en el Teatro Monumental de Madrid. Participaron Raquel González, soprano; Vanessa García, soprano; Lore Agustí, soprano; Elena Serrano, alto; Paloma Cotelo, alto; Carolina Martínez, alto; Diego Neira, tenor; Igor Peral, tenor; José Ángel Silva, bajo, y Vicente Martínez, bajo. Además Sara Erro con el órgano y José Luis González con la percusión.

Se interpretaron obras de Juan Vásquez, J. P. Bocanegra, Gaspar Fernándes, Mateo Flecha, J. Gª de Salazar, J. F. de Iribarren, J. Gª de Zéspedes y Juan de Arañés.

El sábado 22 de agosto, redifusión del Concierto de la BBC Philharmonic Orchestra, desde los Estudios Aviva, en Manchester. Concierto producido y cedido por la BBC a través de Eurovisión. Presentado por Nicholas Collon. Interpretado por la BBC Philharmonic Orchestra dirigida por Ben Gernon.

El programa estuvo formado por obras de John Adams: A short ride in a fast machine, P. I. Tchaikovsky: El lago de los cisnes (selección), J. V. Williams: Fantasia on Greensleves, T. Adés: Dante (selección) y J. Moross: Tema principal de la película “Horizontes de grandeza”.

Domingo 23, redifusión del concierto de la Temporada de Música de la Fundación Juan March titulado Pianos históricos del siglo XIX con la pianista Miriam Gómez-Morán. El programa de este concierto, grabado el 15 de enero de 2025, estuvo formado por obras de John Field: Nocturno en Si bemol mayor, H37 y Franz Schubert: Impromptu en La bemol mayor, Op. 90 nº 4.

Además, el concierto del grupo Septimae Ensemble, grabado el 18-10-2025 en el Salón de actos de la Fundación Juan March de Madrid, con Paloma Friedhoff, soprano; Diego Blázquez, tenor; Víctor Cruz, barítono; Miguel Colom, violín; Anne Matxain, violín; Olga González Cárdaba, viola; Josep Trescolí, violonchelo. El programa estuvo formado por el Stabat Mater, para tres voces y cuarteto de cuerda, de Nicolás Ledesma.

El sábado 29 de agosto, a las 8 de la mañana, redifusión del concierto número 19 de la temporada de abono 2025-2026 de la Orquesta y Coro RTVE con la Misa solemne en Re mayor Op. 123 de Beethoven. Thomas Dausgaard dirige la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE. Participan como solistas: Rocío Pérez, soprano; Carol García, alto; Juan Noval, tenor; Sreten Manojlovic, barítono. Marc Korovitch es el director del Coro RTVE.

El domingo 30 redifusión del concierto titulado “Los genios se divierten”, del XXX Ciclo de Música de Cámara de la Orquesta y Coro RTVE y Los conciertos de Radio Clásica. Concierto grabado el 7 de febrero de 2026 en el Teatro Monumental, con José Chanzà, trompa; Ricardo Sales, trompa; Carlos Serna, violín; Maite Aguado, violín; Alicia García-Arroba, viola, e Irina Comesaña, violoncello. El programa estuvo formado por obras de L. V. Beethoven: Sexteto en Mi bemol mayor, Op. 81b y de W. A. Mozart: Divertimento para dos trompas y cuerdas KV522 “Una broma musical”