Guerra a la música disco: el documental que cuenta el auge y caída del género musical que empoderó a las minorías

"La música disco cambió el mundo porque hace feliz a la gente".Es la conclusión de Felipe Rose, miembro del grupo Village People, en el documental Guerra a la música disco, que analiza el fenómeno cultural y social que fue la música disco. En 1977 el grupo Bee Gees compuso el tema 'Stayin' Alive' para la banda sonora de Fiebre del sábado noche. No estaba previsto lanzar el sencillo, pero cuando la gente vio el tráiler de la película reaccionó en masa y colapsaron las centralitas de las emisoras de radio y la RSO Records. El manager del grupo no lo dudó y el sencillo llegó a las tiendas en tiempo récord. El éxito fue inmediato y llegó al número uno en muchos países, desde Estados Unidos a Australia, pasando por España.

1975-1979: la edad de oro Los inicios del género se sitúan finales de la década de los 60 y el tema 'Love to Love You Baby' que lanzaron Donna Summer y Giorgio Moroder está considerado el primer gran éxito de la música disco. Fue en 1975 y dos años después se produjo el gran despegue gracias a Fiebre del sábado noche. Ayudó mucho ver a John Travolta contonearse al ritmo de la canción: fue la mejor campaña de promoción. Lo 'disco' fue una revolución musical y estética, pero también permitió el empoderamiento de las mujeres, el colectivo LGTBIQ+ y comunidades como la latina y la afro. "Hay pocos espacios sociales y culturales donde estas personas, que suelen sufrir discriminación y marginación, pueden salir, socializar y sentirse seguras. En el caso de la comunidad negra, la mestiza y la LGTBQ+. ¿Dónde podían encontrar un espacio donde soñar a diario? Felipe Rose en Studio 54RTVE

Studio 54, un templo disco Uno de esos espacios fue la famosa discoteca Studio 54. Abrió el 26 de abril de 1977 y allí bailaba Felipe Rose vestido con tan solo un escueto taparrabos y su famoso penacho de plumas. "Pasé a ser conocido en todo Nueva York como 'Felipe Rose, el nativo'. Iba vestido con mi indumentaria tribal nativa. Mi padre es nativo americano y mi madre es puertorriqueña e italiana. Soy birracial", dice el cantante. Studio 54 generó una locura colectiva y deseo. Todos querían entrar, pero solo unos pocos lo conseguían. "Tenías que pasar por un portero que te miraba de arriba abajo y decía, tú puedes pasar, tú no. Para alguien de clase trabajadora, que le cuesta llegar a final de mes, ese portero del club es un signo de exclusividad y elitismo. Se respira un aire de decadencia. La gente sale de fiesta y consume drogas e intenta entrar en Studio 54, mientras al resto del país le invade una sensación de desesperación. Es una especie de fiesta en medio del apocalipsis y los obreros y la clase media lo sienten como un ataque a su sensibilidad. Eso enfada a cualquiera", dice el historiador Jefferson Cowie. John Travolta en 'Fiebre del sábado noche'RTVE

'I will survive' es un himno El documental remarca el trauma y la oscuridad que recorrieron los primeros años de la década, con una juventud descreída y desengañada. "Había un clamor porque ocurriese algo liviano, porque sucediera algo. Y lo que ocurrió fue la música disco", dice el promotor Ray Smith. También se explica cómo este género hizo que las minorías salieron de la clandestinidad y asaltasen las discotecas, y que fue un momento de aperturismo tras décadas de supremacía del rock. Y algo muy importante, supuso una liberación para esas comunidades y colectivos pero también para las mujeres. "Yo diría que muchas canciones de música disco tenían una vertiente feminista. Esa conexión universal de poder y fuerza. Un gran ejemplo sería 'I will survive', de Gloria Gaynor. La música disco hacía que las mujeres se sintieran más fuertes, transmitía la libertad de no llevar sujetador, imaginaos. Salir a bailar sin que eso significara que habías quedado con alguien, sino más bien salir del sitio con alguien. Eso fue gracias a la música disco", dice Ayana Contreras, historiadora cultural.