Nueva explosión poblacional de la polilla de boj en Navarra

Este principio de verano la invasión de polillas del boj (Cydalima perspectalis) ha llegado a toda Navarra y con más fuerza a varias localidades pirenaicas como Romanzado, Leache, Bigüezal o Ezprogui. Ya en 2019 causó cierta alarma en poblaciones de la cuenca de Pamplona y valle de Esteribar aunque esta explosión poblacional podría ser la más grande registrada hasta la fecha.

La especie exótica invasora es muy molesta aunque inofensiva para los humanos, sin embargo, resulta especialmente dañina para el medio natural. En su fase de oruga atacan los bojedales hasta dejarlos completamente secos, algo que destruye el paisaje y aumenta el riesgo de propagación en caso de incendio.

Además, la puesta de huevos de cada hembra es tan numerosa que pueden llegar a hacer hasta 3 generaciones en un año propagándose así con rapidez, algo que preocupa a los vecinos de los pueblos afectados. Guadalupe Aguerre, dueña del Centro Hípico Arbayún se encontró las instalaciones repletas de polillas y recurrió a su aspiradora. En total, aspiró más de 5 kilos con los que posteriormente decidió alimentar a sus gallinas. Ángel María, vecino de Aldunate, ha observado más polillas que nunca cerca de su casa y comparte que hace unos años se metieron en su porche y “lo dejaron completamente blanco”. Por su parte, Víctor Lucas, encargado del Bar Frontón Ilunberri expone “la gente flipa, estamos flipando en todos los pueblos de los alrededores y estamos muy preocupados”.