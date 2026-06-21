Lichis en Imprescindibles. El doloroso camino a la redención del antihéroe de la cabra mecánica

Después de 15 años recorriendo pequeños clubs y salas en solitario con su guitarra a cuestas, Miguel Ángel Hernando, Lichis, anuncia una gira de reencuentro con La Cabra Mecánica. El documental Imprescindibles acompaña ese regreso fugaz y abre una puerta íntima a la búsqueda de un músico con vocación de bluesman, que necesitó escapar del personaje de rumbero canalla.

Hubo un tiempo en el que sus canciones fueron coreadas por miles de personas, "No me llames iluso", “La lista de la compra” junto a María Jiménez o “Felicidad” se convirtieron en himnos para una generación. Lichis lideraba una de las bandas más reconocidas e influyentes, La Cabra Mecánica.

Justo cuando el grupo gozaba de su mayor “éxito”, su líder ponía punto y final a su trayectoria para emprender su proyecto en solitario. Movido por la pasión y su inquietud artística, cambiaba rumba por rock americano, multinacionales por autogestión y pabellones por pequeños teatros. Imprescindibles profundiza en la pregunta que todo el mundo se hizo entonces... ¿Por qué?

El presentador Andreu Buenafuente, la escritora África Egido, familiares, periodistas y artistas como Fito Cabrales con los que ha compartido escenario, dan testimonio sobre los eventos en la vida de Lichis que le llevaron en 2009 a abandonar La Cabra Mecánica. Una búsqueda de sí mismo ante la que se mantuvo fiel, a pesar de que su vida iba a ser más difícil a partir de ese momento. Lichis, consciente de ello expresó en una entrevista, "no me planteo qué va a ocurrir, con seguir vivo ya me vale" y es verdad que seguía vivo, pero su demonio, parte del público y su discográfica no entendieron su lucha y le impidieron, una y otra vez, avanzar en su trayectoria musical y personal.

Encasillado, atrapado y roto descubrió que el "iluso" y el "antihéroe" era él.

Lichis y sus circunstancias Lo primero que no se entendió es que La Cabra Mecánica estaba formada por Miguel Hernando y músicos itinerantes, el grupo era él, Lichis y sus circunstancias. Tras dejar el grupo necesitaba volver a sus orígenes, remontar es difícil, venía de dar 600 conciertos en dos años, del éxito y el reconocimiento del público a pesar de una baja rentabilidad. "Vivir de la música no es el sueño, hacer música es el sueño", sentenciaba en una entrevista. En aquel momento no faltaron los amigos, Fito Cabrales le invitó a girar con él como telonero, Lichis aceptó. El bolo más pequeño concentró a 12.000 personas, una presión que fue en aumento hasta que en el último concierto, tras "Carne de canción", bajó roto del escenario del Wizink, Lichis tocaba fondo. El inventor de la pachanga inteligente, como lo denominó el guitarrista, compositor y productor Pepo López, comenzaba una lucha que se ha prolongado más de una década. El cansancio mental, el agotamiento de ir a contracorriente cuando todos creen tener derecho sobre tu forma de trabajar y tus decisiones, le llevó al borde del abismo. Pensó en irse, en terminar con todo. Y es que a veces somos nuestro peor enemigo.

La pandilla voladora Tras pasar durante un año por la banda gamberra La pandilla voladora formada por Albert Plá, Jairo Perera (Muchachito Bombo Infierno), Tomasito y El Canijo de Jerez (Los Delinqüentes) se retiró a la soledad de su piso en la calle Barco de Madrid, se concentró en componer con la ayuda del compositor Quique González y el músico y médico de cancionesCésar Pop que le ofreció serenidad y disciplina.

Modo avión Vendió su casa, su estudio de Barcelona, tiró de ahorros y viajó a Nueva York en 2014 con sus canciones bajo el brazo. Grabó su primer disco en solitario. Con el dinero que consiguió reunir pagó la gira, los músicos, la promoción, los videoclips… todo salió de su bolsillo por lo que era una apuesta muy seria para él. El resultado fue Modo avión, un nuevo despegue para Lichis. Como asegura África Egido en el documental, "su reinvención musical y su resurrección personal".

Gracias por nada En la actualidad ambos proyectos coexisten, Lichis y La Cabra Mecánica. Si bien uno le ha llevado a giras interminables, el otro es intimista y se desarrolla en pequeños locales. Ante este escenario el músico César Pop mantiene la confianza en que el autor de "Gracias por nada" encuentre el modo de fusionar ambos, de que convivan y se retroalimenten en un futuro cercano.