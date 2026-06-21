El ibis eremita, de la extinción al cielo

El ibis eremita parece un ave llegada de otro tiempo. Con su característico pico curvado y su peculiar y divertido comportamiento, estuvo presente durante siglos en gran parte de Europa y la cuenca mediterránea. Sin embargo, la pérdida de hábitat, la presión humana y el uso de pesticidas llevaron a esta especie al borde de la extinción, hasta quedar reducida a menos de trescientos ejemplares en estado salvaje.

Hoy, diversos proyectos de conservación trabajan para revertir la situación. Uno de ellos se desarrolla en el Empordà, Girona, donde la Fundación Alive y su equipo de voluntarios participa en la recuperación y reintroducción de esta emblemática ave. El objetivo es replicar lo que años antes hizo en Jerez otro grupo de conservacionistas, crear una población estable que conecte genéticamente los núcleos existentes entre Andalucía y Europa central, aumentando así las posibilidades de supervivencia de la especie.

El centro de recuperación de fauna salvaje de los humedales del Empordà cuida a los Ibis Eremita de la Fundación AliveRTVE Catalunya

Ultraligeros para enseñarles rutas migratorias Como explica a El Escarabajo Verde, Bernat Garrigós, presidente de la Fundación Alive, la labor diaria incluye la alimentación de los ejemplares, el seguimiento veterinario y la preparación de aves jóvenes para su futura vida en libertad. La mayoría proceden de centros de recuperación como el Zoobotánico de Jerez o otros zoológicos europeos, mientras que otras forman parte de programas internacionales de reintroducción. En algunos casos, los jóvenes ibis aprenden incluso las rutas de vuelo siguiendo a un ultraligero pilotado por los conservacionistas, una técnica que ha permitido enseñarles comportamientos migratorios que habían desaparecido junto con las poblaciones salvajes. La tecnología desempeña un papel fundamental. Cada ibis lleva un dispositivo GPS alimentado por energía solar que permite conocer sus movimientos en tiempo real. Gracias a este sistema, los conservacionistas pueden detectar incidencias, localizar aves heridas y estudiar sus rutas de dispersión y migración. Bernat Garrigós, es biólogo de formación, fundador y presidente de la Fundació Alive.RTVE Catalunya