De la pescadería de Vitoria a rozar el cielo, aunque perdió amigos y casi la vida: 'Oiarzabal, entre Juan y Juanito'

En mayo de 2001 Juanito Oiarzabal subió a la cima del Everest sin usar oxígeno artificial, con ello se convirtió en la tercera persona del mundo y el primer español en conquistar los 14 ochomiles sin medios artificiales. Toda una gesta para un hombre que 5 años antes abría todas las mañanas su pescadería de Vitoria.

Entre Juan y 'Juanito' es el Imprescindibles que aborda la vida del escalador desde su juventud, repasando los momentos que dibujan al personaje, sus éxitos, fracasos, sus errores, sus aciertos y sus pérdidas. El camino que ha marcado su vida y su carrera deportiva, porque, no sólo consiguió la proeza de coronar los 14, mediáticamente, se puso a la altura de Perico Delgado, Miguel Indurain o Rafael Nadal.

Documentado con el programa de TVE, Al filo de lo imposible en el que colaboró el escalador, el reportaje se completa con entrevistas a familiares, amigos, conocidos y profesionales alrededor de la figura de Juan Oiarzabal, a quien no se le ha puesto nunca nada por delante. Para hacerse una idea de su personalidad, como se dice en el documental, "era capaz de hacer cumbre y fumarse un cigarrillo allá arriba".

47 expediciones sólo al Himalaya El Everest, K2, Kangchen junga, Lhotse, Makalu, Cho oyu, Dhaulahiri, Manaslu, Nanga Parbat, Annapurna, Gasherbrum I, Broad Peak, Gasherbrum II, Shisha Pangma son los 14 ochomiles de Oiarzabal, ha atacado, pero no una única vez, sólo al Himalaya ha hecho 47 expediciones. Después de ascensos y descensos a más de 8000 metros de altura, Juanito recuerda la única 'mancha' deportiva que ha tenido en la montaña. "Fue en el año 93 que me tuve que poner oxígeno a 8700 metros de altura descendiendo del Everest". Para él, un dopping de la actividad; para el resto, un seguro para conservar el calor y por tanto, sobrevivir.

La profesión más arriesgada del mundo Sin embargo estos no son los únicos números en el ranking de Juan Oiarzabal: dos embolias de pulmón, el COVID, congelación de la nariz y de parte de las córneas que le deja ciego por un tiempo, un trombo de medio metro, la amputación de todos los dedos de los pies y una operación en el hombro que le ha reducido la movilidad al 30% son otras cifras de su vida como escalador. Un hombre llamado "Héroe" por su proeza. "Juanito subía al Everest y abajo seguía destripando besugos", destaca el periodista deportivo Carlos De la Morena en el Imprescindibles.

Los muertos del Everest Pero las peores amputaciones de Oiarzabal han sido perder a algunos amigos en la montaña. En 1993, en el descenso del Everest, perdió a Antonio Miranda que sufrió un resbalón durante el descenso y cayó por la cara sureste a 8100 metros. Apenas un año después, el otro integrante de esta cordada, como se dice en alpinismo, Juan Antonio Atxo Apellániz, moría atrapado en una ventisca en el K2. En el alpinismo cualquier momento puede ser el último: cae una piedra, un alud, o simplemente cambia el viento, esto sumado a la falta de oxígeno puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La montaña custodia a muchos de los que se han quedado congelado en los aledaños de sus cumbres para siempre. Permanecen sentados en una espera eterna porque simplemente colapsaron en un momento de adversidad.

Una fuerza de la naturaleza Juan Oiarzabal ha tenido suerte y un organismo con una increíble capacidad para adaptarse a la altura, un corazón que lo resiste todo y unas piernas portentosas. Una fuerza de la naturaleza que nunca ha sufrido dolores de cabeza, mareos o nauseas por el mal de altura. Un hombre sencillo, natural y valiente que ha burlado a la muerte en innumerables ocasiones y que hoy tiene por delante su propio 8000, cuidar su físico, cuidar su salud y seguir siendo nuestro Juanito por muchos años más.